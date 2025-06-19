https://ria.ru/20250619/indoneziya-2024002919.html

Президент Индонезии высказался об увеличении числа прямых рейсов с Россией

Президент Индонезии высказался об увеличении числа прямых рейсов с Россией - РИА Новости, 19.06.2025

Президент Индонезии высказался об увеличении числа прямых рейсов с Россией

Индонезия готова к увеличению числа прямых авиарейсов с Россией, заявил президент Индонезии Правово Субианто. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T17:56:00+03:00

2025-06-19T17:56:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Индонезия готова к увеличению числа прямых авиарейсов с Россией, заявил президент Индонезии Правово Субианто."Один из примеров (сотрудничества - ред.), который я хотел бы привести, - на нашей предыдущей встрече в июле 2024 года уважаемый господин президент обозначил желание российской стороны о запуске прямого авиасообщения между нашими странами, и сейчас это пожелание было успешно реализовано", - сказал он по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.Он отметил, что прямые авиарейсы из России на индонезийский остров Бали летают три раза в неделю, а в высокий зимний сезон - четыре раза в неделю."Хотел бы подтвердить, что мы со своей стороны открыты для увеличения числа прямых рейсов, не только по направлению Бали, но также в другие города и другие направления на территории Индонезии", - добавил Субианто.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, индонезия, бали, владимир путин