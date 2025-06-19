Президент Индонезии высказался об увеличении числа прямых рейсов с Россией
Субианто: Индонезия готова к увеличению числа прямых рейсов с РФ
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент Индонезии Прабово Субианто во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Индонезия готова к увеличению числа прямых авиарейсов с Россией, заявил президент Индонезии Правово Субианто.
"Один из примеров (сотрудничества - ред.), который я хотел бы привести, - на нашей предыдущей встрече в июле 2024 года уважаемый господин президент обозначил желание российской стороны о запуске прямого авиасообщения между нашими странами, и сейчас это пожелание было успешно реализовано", - сказал он по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Он отметил, что прямые авиарейсы из России на индонезийский остров Бали летают три раза в неделю, а в высокий зимний сезон - четыре раза в неделю.
"Хотел бы подтвердить, что мы со своей стороны открыты для увеличения числа прямых рейсов, не только по направлению Бали, но также в другие города и другие направления на территории Индонезии", - добавил Субианто.