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Президент Индонезии высказался об увеличении числа прямых рейсов с Россией - РИА Новости, 19.06.2025
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17:56 19.06.2025 (обновлено: 18:03 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/indoneziya-2024002919.html
Президент Индонезии высказался об увеличении числа прямых рейсов с Россией
Президент Индонезии высказался об увеличении числа прямых рейсов с Россией - РИА Новости, 19.06.2025
Президент Индонезии высказался об увеличении числа прямых рейсов с Россией
Индонезия готова к увеличению числа прямых авиарейсов с Россией, заявил президент Индонезии Правово Субианто. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T17:56:00+03:00
2025-06-19T18:03:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Индонезия готова к увеличению числа прямых авиарейсов с Россией, заявил президент Индонезии Правово Субианто."Один из примеров (сотрудничества - ред.), который я хотел бы привести, - на нашей предыдущей встрече в июле 2024 года уважаемый господин президент обозначил желание российской стороны о запуске прямого авиасообщения между нашими странами, и сейчас это пожелание было успешно реализовано", - сказал он по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.Он отметил, что прямые авиарейсы из России на индонезийский остров Бали летают три раза в неделю, а в высокий зимний сезон - четыре раза в неделю."Хотел бы подтвердить, что мы со своей стороны открыты для увеличения числа прямых рейсов, не только по направлению Бали, но также в другие города и другие направления на территории Индонезии", - добавил Субианто.
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россия, индонезия, бали, владимир путин
ПМЭФ-2025, Россия, Индонезия, Бали, Владимир Путин
Президент Индонезии высказался об увеличении числа прямых рейсов с Россией

Субианто: Индонезия готова к увеличению числа прямых рейсов с РФ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент Индонезии Прабово Субианто во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Индонезия готова к увеличению числа прямых авиарейсов с Россией, заявил президент Индонезии Правово Субианто.
"Один из примеров (сотрудничества - ред.), который я хотел бы привести, - на нашей предыдущей встрече в июле 2024 года уважаемый господин президент обозначил желание российской стороны о запуске прямого авиасообщения между нашими странами, и сейчас это пожелание было успешно реализовано", - сказал он по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Он отметил, что прямые авиарейсы из России на индонезийский остров Бали летают три раза в неделю, а в высокий зимний сезон - четыре раза в неделю.
"Хотел бы подтвердить, что мы со своей стороны открыты для увеличения числа прямых рейсов, не только по направлению Бали, но также в другие города и другие направления на территории Индонезии", - добавил Субианто.
Флаг Индонезии - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Межгосударственные отношения России и Индонезии
04:53
 
ПМЭФ-2025РоссияИндонезияБалиВладимир Путин
 
 
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