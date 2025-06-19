https://ria.ru/20250619/indoneziya-2024000449.html

Президент Индонезии поблагодарил Путина за приглашение теплый прием

Президент Индонезии поблагодарил Путина за приглашение теплый прием - РИА Новости, 19.06.2025

Президент Индонезии поблагодарил Путина за приглашение теплый прием

Президент Индонезии Прабово Субианто по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным поблагодарил его за приглашение в Россию и теплый приём. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T17:51:00+03:00

2025-06-19T17:51:00+03:00

2025-06-19T18:02:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент Индонезии Прабово Субианто по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным поблагодарил его за приглашение в Россию и теплый приём."Хотел бы поблагодарить от всего сердца за приглашение нашей делегации, а также за тёплый приём, оказанный лично мне и всей индонезийской делегации, которая сейчас находится в вашей стране", - сказал он.Глава государства добавил, что очень рад посетить Санкт-Петербург, в котором "произошло огромное число исторических событий, который полон героических свершений российского и советского народа".Прабово Субианто станет одним из главных гостей и ключевым спикером на ПМЭФ-2025.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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индонезия, россия, в мире, прабово субианто, владимир путин