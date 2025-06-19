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Путин: Россия готова подключиться к новым проектам на индонезийском шельфе
Путин: Россия готова подключиться к новым проектам на индонезийском шельфе - РИА Новости, 19.06.2025
Путин: Россия готова подключиться к новым проектам на индонезийском шельфе
Россия готова подключиться к новым проектам на индонезийском шельфе и к модернизации действующих нефтяных комплексов, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T17:47:00+03:00
2025-06-19T17:47:00+03:00
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СТРЕЛЬНА, 19 июн - РИА Новости. Россия готова подключиться к новым проектам на индонезийском шельфе и к модернизации действующих нефтяных комплексов, заявил президент РФ Владимир Путин. Ранее в Стрельне завершились переговоры главы российского государства и президента Индонезии Прабово Субианто. "Мы готовы подключиться к новым проектам на индонезийском шельфе, а также к модернизации и повышению производительности действующих нефтяных промыслов", - сказал Путин по итогам российско-индонезийских переговоров. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, стрельна, индонезия, владимир путин, прабово субианто
ПМЭФ-2025, Экономика, Россия, Стрельна, Индонезия, Владимир Путин, Прабово Субианто
Путин: Россия готова подключиться к новым проектам на индонезийском шельфе
Путин заявил о готовности РФ подключиться к проектам на индонезийском шельфе