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Путин: Россия готова подключиться к новым проектам на индонезийском шельфе - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
17:47 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/indoneziya-2023998707.html
Путин: Россия готова подключиться к новым проектам на индонезийском шельфе
Путин: Россия готова подключиться к новым проектам на индонезийском шельфе - РИА Новости, 19.06.2025
Путин: Россия готова подключиться к новым проектам на индонезийском шельфе
Россия готова подключиться к новым проектам на индонезийском шельфе и к модернизации действующих нефтяных комплексов, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T17:47:00+03:00
2025-06-19T17:47:00+03:00
пмэф-2025
экономика
россия
стрельна
индонезия
владимир путин
прабово субианто
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СТРЕЛЬНА, 19 июн - РИА Новости. Россия готова подключиться к новым проектам на индонезийском шельфе и к модернизации действующих нефтяных комплексов, заявил президент РФ Владимир Путин. Ранее в Стрельне завершились переговоры главы российского государства и президента Индонезии Прабово Субианто. "Мы готовы подключиться к новым проектам на индонезийском шельфе, а также к модернизации и повышению производительности действующих нефтяных промыслов", - сказал Путин по итогам российско-индонезийских переговоров. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/otnosheniya-2023337130.html
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экономика, россия, стрельна, индонезия, владимир путин, прабово субианто
ПМЭФ-2025, Экономика, Россия, Стрельна, Индонезия, Владимир Путин, Прабово Субианто
Путин: Россия готова подключиться к новым проектам на индонезийском шельфе

Путин заявил о готовности РФ подключиться к проектам на индонезийском шельфе

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи
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СТРЕЛЬНА, 19 июн - РИА Новости. Россия готова подключиться к новым проектам на индонезийском шельфе и к модернизации действующих нефтяных комплексов, заявил президент РФ Владимир Путин.
Ранее в Стрельне завершились переговоры главы российского государства и президента Индонезии Прабово Субианто.
"Мы готовы подключиться к новым проектам на индонезийском шельфе, а также к модернизации и повышению производительности действующих нефтяных промыслов", - сказал Путин по итогам российско-индонезийских переговоров.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Флаг Индонезии - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Межгосударственные отношения России и Индонезии
04:53
 
ПМЭФ-2025ЭкономикаРоссияСтрельнаИндонезияВладимир ПутинПрабово Субианто
 
 
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