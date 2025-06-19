https://ria.ru/20250619/indoneziya-2023998707.html

Путин: Россия готова подключиться к новым проектам на индонезийском шельфе

Путин: Россия готова подключиться к новым проектам на индонезийском шельфе - РИА Новости, 19.06.2025

Путин: Россия готова подключиться к новым проектам на индонезийском шельфе

Россия готова подключиться к новым проектам на индонезийском шельфе и к модернизации действующих нефтяных комплексов, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T17:47:00+03:00

2025-06-19T17:47:00+03:00

2025-06-19T17:47:00+03:00

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СТРЕЛЬНА, 19 июн - РИА Новости. Россия готова подключиться к новым проектам на индонезийском шельфе и к модернизации действующих нефтяных комплексов, заявил президент РФ Владимир Путин. Ранее в Стрельне завершились переговоры главы российского государства и президента Индонезии Прабово Субианто. "Мы готовы подключиться к новым проектам на индонезийском шельфе, а также к модернизации и повышению производительности действующих нефтяных промыслов", - сказал Путин по итогам российско-индонезийских переговоров. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/otnosheniya-2023337130.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, стрельна, индонезия, владимир путин, прабово субианто