https://ria.ru/20250619/indoneziya-2023995375.html

Путин высказался о расширении поставок российских энергоресурсов Индонезии

Путин высказался о расширении поставок российских энергоресурсов Индонезии - РИА Новости, 19.06.2025

Путин высказался о расширении поставок российских энергоресурсов Индонезии

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова расширять возможности для поставки нефти и сжиженного газа Индонезии. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T17:41:00+03:00

2025-06-19T17:41:00+03:00

2025-06-19T17:53:00+03:00

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СТРЕЛЬНА, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова расширять возможности для поставки нефти и сжиженного газа Индонезии."На индонезийском рынке эффективно работают крупные российские энергетические компании. Мы готовы и далее расширять прямые поставки углеводородов, нефти и сжиженного газа", - сказал глава государства в ходе оглашения заявлений по итогу российско-индонезийских переговоров.Путин также сообщил, что реализуется проект по созданию крупного нефтеперерабатывающего завода и нефтехимического комплекса в провинции Восточная Ява.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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Ольга Фомченкова

экономика, индонезия, россия, владимир путин