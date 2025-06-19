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Путин высказался о расширении поставок российских энергоресурсов Индонезии
Путин высказался о расширении поставок российских энергоресурсов Индонезии - РИА Новости, 19.06.2025
Путин высказался о расширении поставок российских энергоресурсов Индонезии
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова расширять возможности для поставки нефти и сжиженного газа Индонезии. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T17:41:00+03:00
2025-06-19T17:41:00+03:00
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СТРЕЛЬНА, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова расширять возможности для поставки нефти и сжиженного газа Индонезии."На индонезийском рынке эффективно работают крупные российские энергетические компании. Мы готовы и далее расширять прямые поставки углеводородов, нефти и сжиженного газа", - сказал глава государства в ходе оглашения заявлений по итогу российско-индонезийских переговоров.Путин также сообщил, что реализуется проект по созданию крупного нефтеперерабатывающего завода и нефтехимического комплекса в провинции Восточная Ява.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, индонезия, россия, владимир путин
ПМЭФ-2025, Экономика, Индонезия, Россия, Владимир Путин
Путин высказался о расширении поставок российских энергоресурсов Индонезии
Путин: РФ готова расширять возможности для поставки нефти и СПГ Индонезии