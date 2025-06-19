https://ria.ru/20250619/indoneziya-2023987412.html

Отношения России и Индонезии носят обоюдовыгодный характер, заявил Путин

Отношения России и Индонезии носят обоюдовыгодный характер, заявил Путин - РИА Новости, 19.06.2025

Отношения России и Индонезии носят обоюдовыгодный характер, заявил Путин

Отношения России и Индонезии носят обоюдовыгодный характер и стабильно развиваются, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T17:29:00+03:00

2025-06-19T17:29:00+03:00

2025-06-19T18:07:00+03:00

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СТРЕЛЬНА, 19 июн - РИА Новости. Отношения России и Индонезии носят обоюдовыгодный характер и стабильно развиваются, заявил президент РФ Владимир Путин."Наши отношения носят обоюдовыгодный характер и стабильно развиваются на основе давних добрых традиций дружбы и взаимопомощи", - сказал российский лидер по итогам российско-индонезийских переговоров.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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Заявление Путина после российско-индонезийских переговоров Заявление Путина после российско-индонезийских переговоров 2025-06-19T17:29 true PT0M24S

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