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Отношения России и Индонезии носят обоюдовыгодный характер, заявил Путин - РИА Новости, 19.06.2025
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Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ПМЭФ-2025
 
17:29 19.06.2025 (обновлено: 18:07 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/indoneziya-2023987412.html
Отношения России и Индонезии носят обоюдовыгодный характер, заявил Путин
Отношения России и Индонезии носят обоюдовыгодный характер, заявил Путин - РИА Новости, 19.06.2025
Отношения России и Индонезии носят обоюдовыгодный характер, заявил Путин
Отношения России и Индонезии носят обоюдовыгодный характер и стабильно развиваются, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T17:29:00+03:00
2025-06-19T18:07:00+03:00
россия
индонезия
пмэф-2025
владимир путин
в мире
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СТРЕЛЬНА, 19 июн - РИА Новости. Отношения России и Индонезии носят обоюдовыгодный характер и стабильно развиваются, заявил президент РФ Владимир Путин."Наши отношения носят обоюдовыгодный характер и стабильно развиваются на основе давних добрых традиций дружбы и взаимопомощи", - сказал российский лидер по итогам российско-индонезийских переговоров.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/otnosheniya-2023337130.html
россия
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Заявление Путина после российско-индонезийских переговоров
Заявление Путина после российско-индонезийских переговоров
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россия, индонезия, владимир путин, в мире
Россия, Индонезия, ПМЭФ-2025, Владимир Путин, В мире
Отношения России и Индонезии носят обоюдовыгодный характер, заявил Путин

Путин: отношения РФ и Индонезии обоюдовыгодны и стабильно развиваются

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СТРЕЛЬНА, 19 июн - РИА Новости. Отношения России и Индонезии носят обоюдовыгодный характер и стабильно развиваются, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Наши отношения носят обоюдовыгодный характер и стабильно развиваются на основе давних добрых традиций дружбы и взаимопомощи", - сказал российский лидер по итогам российско-индонезийских переговоров.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Флаг Индонезии - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Межгосударственные отношения России и Индонезии
04:53
 
ПМЭФ-2025РоссияИндонезияВладимир ПутинВ мире
 
 
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