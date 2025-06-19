https://ria.ru/20250619/indoneziya--2023864517.html

Индонезия будет работать над поиском способов платежей для россиян

Индонезия будет работать над поиском способов платежей для россиян - РИА Новости, 19.06.2025

Индонезия будет работать над поиском способов платежей для россиян

Индонезия будет работать в рамках БРИКС ради поиска альтернативных способов платежей для россиян, постоянно проживающих на острове Бали, заявил Аниндья Новьян... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T12:35:00+03:00

2025-06-19T12:35:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Индонезия будет работать в рамках БРИКС ради поиска альтернативных способов платежей для россиян, постоянно проживающих на острове Бали, заявил Аниндья Новьян Бакри, председатель Торгово-промышленной палаты Республики Индонезии на ПМЭФ-2025. "Учитывая, что мы страна развивающаяся и молодая, мы думаем о цифровой инфраструктуре, которую можно масштабировать и расширить в будущем. Конечно, многие слышали об острове Бали. По-моему, 250 тысяч россиян проживают постоянно на острове Бали. То, чтобы они могли расплачиваться с помощью QR-кодов или, может быть, использовать какие-то традиционные и нетрадиционные валюты между странами БРИКС, - это очень важное направление работы", - отметил Бакри в рамках сессии "Перспективы укрепления делового партнерства БРИКС в новом формате". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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индонезия, бали, брикс, в мире