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Индонезия будет работать над поиском способов платежей для россиян - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
12:35 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/indoneziya--2023864517.html
Индонезия будет работать над поиском способов платежей для россиян
Индонезия будет работать над поиском способов платежей для россиян - РИА Новости, 19.06.2025
Индонезия будет работать над поиском способов платежей для россиян
Индонезия будет работать в рамках БРИКС ради поиска альтернативных способов платежей для россиян, постоянно проживающих на острове Бали, заявил Аниндья Новьян... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T12:35:00+03:00
2025-06-19T12:35:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Индонезия будет работать в рамках БРИКС ради поиска альтернативных способов платежей для россиян, постоянно проживающих на острове Бали, заявил Аниндья Новьян Бакри, председатель Торгово-промышленной палаты Республики Индонезии на ПМЭФ-2025. "Учитывая, что мы страна развивающаяся и молодая, мы думаем о цифровой инфраструктуре, которую можно масштабировать и расширить в будущем. Конечно, многие слышали об острове Бали. По-моему, 250 тысяч россиян проживают постоянно на острове Бали. То, чтобы они могли расплачиваться с помощью QR-кодов или, может быть, использовать какие-то традиционные и нетрадиционные валюты между странами БРИКС, - это очень важное направление работы", - отметил Бакри в рамках сессии "Перспективы укрепления делового партнерства БРИКС в новом формате". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/otnosheniya-2023337130.html
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индонезия, бали, брикс, в мире
ПМЭФ-2025, Индонезия, Бали, БРИКС, В мире
Индонезия будет работать над поиском способов платежей для россиян

Индонезия в рамках БРИКС ищет варианты оплаты для россиян на Бали

© РИА Новости / Михаил ЦыгановДжакарта
Джакарта - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Михаил Цыганов
Джакарта. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Индонезия будет работать в рамках БРИКС ради поиска альтернативных способов платежей для россиян, постоянно проживающих на острове Бали, заявил Аниндья Новьян Бакри, председатель Торгово-промышленной палаты Республики Индонезии на ПМЭФ-2025.
"Учитывая, что мы страна развивающаяся и молодая, мы думаем о цифровой инфраструктуре, которую можно масштабировать и расширить в будущем. Конечно, многие слышали об острове Бали. По-моему, 250 тысяч россиян проживают постоянно на острове Бали. То, чтобы они могли расплачиваться с помощью QR-кодов или, может быть, использовать какие-то традиционные и нетрадиционные валюты между странами БРИКС, - это очень важное направление работы", - отметил Бакри в рамках сессии "Перспективы укрепления делового партнерства БРИКС в новом формате".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Флаг Индонезии - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Межгосударственные отношения России и Индонезии
04:53
 
ПМЭФ-2025ИндонезияБалиБРИКСВ мире
 
 
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