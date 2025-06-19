Рейтинг@Mail.ru
Индонезия уделяет большое внимание соглашению о ЗСТ с ЕАЭС, заявил Субианто - РИА Новости, 19.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ПМЭФ-2025
 
14:43 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/indonezija-2023917996.html
Индонезия уделяет большое внимание соглашению о ЗСТ с ЕАЭС, заявил Субианто
Индонезия уделяет большое внимание соглашению о ЗСТ с ЕАЭС, заявил Субианто - РИА Новости, 19.06.2025
Индонезия уделяет большое внимание соглашению о ЗСТ с ЕАЭС, заявил Субианто
Индонезия уделяет большое внимание соглашению о зоне свободной торговли с ЕАЭС, заявил президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи с президентом... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T14:43:00+03:00
2025-06-19T14:43:00+03:00
пмэф-2025
индонезия
россия
прабово субианто
владимир путин
евразийский экономический союз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023916321_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a28639371255bf5f21c430f2fe641fb7.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Индонезия уделяет большое внимание соглашению о зоне свободной торговли с ЕАЭС, заявил президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи с президентом России Владимиром Путиным. "Безусловно, мы уделяем большое внимание сотрудничеству с Российской Федерацией в различных отраслях. В первую очередь речь идет о торгово-экономическом сотрудничестве и других направлениях, а также заключении двусторонних соглашений. Большое внимание уделяем работе по соглашению о зоне свободной торговли с ЕАЭС", - отметил Прабово Субианто. Президент Индонезии Прабово Субианто станет одним из главных гостей и ключевым спикером на ПМЭФ-2025. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/indonezija-2023910017.html
индонезия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023916321_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_712253b5f197c2968bd31e44e45cc72f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
индонезия, россия, прабово субианто, владимир путин, евразийский экономический союз
ПМЭФ-2025, Индонезия, Россия, Прабово Субианто, Владимир Путин, Евразийский экономический союз
Индонезия уделяет большое внимание соглашению о ЗСТ с ЕАЭС, заявил Субианто

Президент Субианто: Индонезия уделяет большое внимание соглашению о ЗСТ с ЕАЭС

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Индонезия уделяет большое внимание соглашению о зоне свободной торговли с ЕАЭС, заявил президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.
"Безусловно, мы уделяем большое внимание сотрудничеству с Российской Федерацией в различных отраслях. В первую очередь речь идет о торгово-экономическом сотрудничестве и других направлениях, а также заключении двусторонних соглашений. Большое внимание уделяем работе по соглашению о зоне свободной торговли с ЕАЭС", - отметил Прабово Субианто.
Президент Индонезии Прабово Субианто станет одним из главных гостей и ключевым спикером на ПМЭФ-2025.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Владимир Путин и Прабово Субианто - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Индонезия поблагодарила Россию за поддержку вступления в БРИКС
14:25
 
ПМЭФ-2025ИндонезияРоссияПрабово СубиантоВладимир ПутинЕвразийский экономический союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала