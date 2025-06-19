https://ria.ru/20250619/indonezija-2023917996.html
Индонезия уделяет большое внимание соглашению о ЗСТ с ЕАЭС, заявил Субианто
Индонезия уделяет большое внимание соглашению о ЗСТ с ЕАЭС, заявил Субианто - РИА Новости, 19.06.2025
Индонезия уделяет большое внимание соглашению о ЗСТ с ЕАЭС, заявил Субианто
Индонезия уделяет большое внимание соглашению о зоне свободной торговли с ЕАЭС, заявил президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи с президентом... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T14:43:00+03:00
2025-06-19T14:43:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Индонезия уделяет большое внимание соглашению о зоне свободной торговли с ЕАЭС, заявил президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи с президентом России Владимиром Путиным. "Безусловно, мы уделяем большое внимание сотрудничеству с Российской Федерацией в различных отраслях. В первую очередь речь идет о торгово-экономическом сотрудничестве и других направлениях, а также заключении двусторонних соглашений. Большое внимание уделяем работе по соглашению о зоне свободной торговли с ЕАЭС", - отметил Прабово Субианто. Президент Индонезии Прабово Субианто станет одним из главных гостей и ключевым спикером на ПМЭФ-2025. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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индонезия, россия, прабово субианто, владимир путин, евразийский экономический союз
ПМЭФ-2025, Индонезия, Россия, Прабово Субианто, Владимир Путин, Евразийский экономический союз
Индонезия уделяет большое внимание соглашению о ЗСТ с ЕАЭС, заявил Субианто
Президент Субианто: Индонезия уделяет большое внимание соглашению о ЗСТ с ЕАЭС