https://ria.ru/20250619/indonezija-2023910017.html

Индонезия поблагодарила Россию за поддержку вступления в БРИКС

Индонезия поблагодарила Россию за поддержку вступления в БРИКС - РИА Новости, 19.06.2025

Индонезия поблагодарила Россию за поддержку вступления в БРИКС

Индонезия благодарна РФ за поддержку вступления в БРИКС в короткий срок, заявил президент Индонезии Прабово Субианто на переговорах с президент России... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T14:25:00+03:00

2025-06-19T14:25:00+03:00

2025-06-19T14:25:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Индонезия благодарна РФ за поддержку вступления в БРИКС в короткий срок, заявил президент Индонезии Прабово Субианто на переговорах с президент России Владимиром Путиным. "Я хотел бы выразить глубокую признательность Российской Федерации за поддержку полноценного вступления Индонезии в БРИКС в такой короткий срок", - сказал Прабово Субианто. Президент Индонезии Прабово Субианто станет одним из главных гостей и ключевым спикером на ПМЭФ-2025. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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индонезия, россия, прабово субианто, владимир путин, брикс