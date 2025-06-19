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Индонезия поблагодарила Россию за поддержку вступления в БРИКС
Индонезия поблагодарила Россию за поддержку вступления в БРИКС - РИА Новости, 19.06.2025
Индонезия поблагодарила Россию за поддержку вступления в БРИКС
Индонезия благодарна РФ за поддержку вступления в БРИКС в короткий срок, заявил президент Индонезии Прабово Субианто на переговорах с президент России... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T14:25:00+03:00
2025-06-19T14:25:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Индонезия благодарна РФ за поддержку вступления в БРИКС в короткий срок, заявил президент Индонезии Прабово Субианто на переговорах с президент России Владимиром Путиным. "Я хотел бы выразить глубокую признательность Российской Федерации за поддержку полноценного вступления Индонезии в БРИКС в такой короткий срок", - сказал Прабово Субианто. Президент Индонезии Прабово Субианто станет одним из главных гостей и ключевым спикером на ПМЭФ-2025. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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индонезия, россия, прабово субианто, владимир путин, брикс
ПМЭФ-2025, Индонезия, Россия, Прабово Субианто, Владимир Путин, БРИКС
Индонезия поблагодарила Россию за поддержку вступления в БРИКС
Президент Субианто: Индонезия благодарна России за поддержку вступления в БРИКС