https://ria.ru/20250619/indonezija-2023758415.html

Индонезия уверенно начинает работать в БРИКС, заявил Путин

Индонезия уверенно начинает работать в БРИКС, заявил Путин - РИА Новости, 19.06.2025

Индонезия уверенно начинает работать в БРИКС, заявил Путин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Индонезия уверенно начинает работать в БРИКС, страны объединения заинтересованы в наращивании взаимодействия с ней, заявил... РИА Новости, 19.06.2025

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Индонезия уверенно начинает работать в БРИКС, страны объединения заинтересованы в наращивании взаимодействия с ней, заявил президент России Владимир Путин. "Индонезия начинает работать в рамках БРИКС, начинает работать достаточно уверенно. Мы всячески будем способствовать тому, чтобы Индонезия вливалась в семью БРИКС, получала необходимые дивиденды от этой совместной работы, чувствовала бы, что семья БРИКС и правила, которые в БРИКС изложены, благотворно влияют на развитие экономики вашей страны. Страны БРИКС, в том числе и Россия, конечно, заинтересованы в том, чтобы наращивать отношения с Индонезией по тем направлениям, которые являются приоритетными для вас", - сказал Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств.

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индонезия, россия, владимир путин, брикс