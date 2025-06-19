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Индонезия уверенно начинает работать в БРИКС, заявил Путин
Индонезия уверенно начинает работать в БРИКС, заявил Путин - РИА Новости, 19.06.2025
Индонезия уверенно начинает работать в БРИКС, заявил Путин
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Индонезия уверенно начинает работать в БРИКС, страны объединения заинтересованы в наращивании взаимодействия с ней, заявил... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T03:04:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Индонезия уверенно начинает работать в БРИКС, страны объединения заинтересованы в наращивании взаимодействия с ней, заявил президент России Владимир Путин. "Индонезия начинает работать в рамках БРИКС, начинает работать достаточно уверенно. Мы всячески будем способствовать тому, чтобы Индонезия вливалась в семью БРИКС, получала необходимые дивиденды от этой совместной работы, чувствовала бы, что семья БРИКС и правила, которые в БРИКС изложены, благотворно влияют на развитие экономики вашей страны. Страны БРИКС, в том числе и Россия, конечно, заинтересованы в том, чтобы наращивать отношения с Индонезией по тем направлениям, которые являются приоритетными для вас", - сказал Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств.
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ПМЭФ-2025, Индонезия, Россия, Владимир Путин, БРИКС
Индонезия уверенно начинает работать в БРИКС, заявил Путин
Путин: Индонезия уверенно начинает работать в БРИКС