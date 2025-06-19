https://ria.ru/20250619/ii-2023939847.html

Подмосковный стройнадзор внедрит ИИ в сферу проверок строительства

Подмосковный стройнадзор внедрит ИИ в сферу проверок строительства - РИА Новости, 19.06.2025

Подмосковный стройнадзор внедрит ИИ в сферу проверок строительства

Подмосковный стройнадзор планирует внедрить технологию искусственного интеллекта для оптимизации процесса контроля. Использование ИИ ускорит обработку... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T15:39:00+03:00

2025-06-19T15:39:00+03:00

2025-06-19T15:39:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Подмосковный стройнадзор планирует внедрить технологию искусственного интеллекта для оптимизации процесса контроля. Использование ИИ ускорит обработку документации и сэкономит время специалистов, сообщил 360.ru.Нейросети позволят автоматически формировать программы проверок строек, что позволит инспекторским службам ежегодно экономить около 2,8 тысячи рабочих часов. Онлайн-калькулятор проверок, усовершенствованный за счет искусственного интеллекта, планируют презентовать до конца 2025 года.Алгоритм будет автоматически анализировать проекты, принимая во внимание все технические характеристики объектов, и формировать индивидуальные планы инспекции. Такой способ исключит возможные ошибки, связанные с человеческим фактором, и ускорит процедуру рассмотрения документов.Кроме того, ИИ уже продемонстрировал свою эффективность в мониторинге безнадзорных животных. С помощью анализа данных 9,7 тысячи камер видеонаблюдения нейросети выявили в регионе более 300 бродячих псов и 27 собачьих стай. Соответствующая информация автоматически поступает в специализированные службы для оперативного реагирования.

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2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)