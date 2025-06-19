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Подмосковный стройнадзор внедрит ИИ в сферу проверок строительства
Подмосковный стройнадзор внедрит ИИ в сферу проверок строительства - РИА Новости, 19.06.2025
Подмосковный стройнадзор внедрит ИИ в сферу проверок строительства
Подмосковный стройнадзор планирует внедрить технологию искусственного интеллекта для оптимизации процесса контроля. Использование ИИ ускорит обработку... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T15:39:00+03:00
2025-06-19T15:39:00+03:00
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Подмосковный стройнадзор планирует внедрить технологию искусственного интеллекта для оптимизации процесса контроля. Использование ИИ ускорит обработку документации и сэкономит время специалистов, сообщил 360.ru.Нейросети позволят автоматически формировать программы проверок строек, что позволит инспекторским службам ежегодно экономить около 2,8 тысячи рабочих часов. Онлайн-калькулятор проверок, усовершенствованный за счет искусственного интеллекта, планируют презентовать до конца 2025 года.Алгоритм будет автоматически анализировать проекты, принимая во внимание все технические характеристики объектов, и формировать индивидуальные планы инспекции. Такой способ исключит возможные ошибки, связанные с человеческим фактором, и ускорит процедуру рассмотрения документов.Кроме того, ИИ уже продемонстрировал свою эффективность в мониторинге безнадзорных животных. С помощью анализа данных 9,7 тысячи камер видеонаблюдения нейросети выявили в регионе более 300 бродячих псов и 27 собачьих стай. Соответствующая информация автоматически поступает в специализированные службы для оперативного реагирования.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости.
Подмосковный стройнадзор планирует внедрить технологию искусственного интеллекта для оптимизации процесса контроля. Использование ИИ ускорит обработку документации и сэкономит время специалистов, сообщил 360.ru
.
Нейросети позволят автоматически формировать программы проверок строек, что позволит инспекторским службам ежегодно экономить около 2,8 тысячи рабочих часов. Онлайн-калькулятор проверок, усовершенствованный за счет искусственного интеллекта, планируют презентовать до конца 2025 года.
Алгоритм будет автоматически анализировать проекты, принимая во внимание все технические характеристики объектов, и формировать индивидуальные планы инспекции. Такой способ исключит возможные ошибки, связанные с человеческим фактором, и ускорит процедуру рассмотрения документов.
Кроме того, ИИ уже продемонстрировал свою эффективность в мониторинге безнадзорных животных. С помощью анализа данных 9,7 тысячи камер видеонаблюдения нейросети выявили в регионе более 300 бродячих псов и 27 собачьих стай. Соответствующая информация автоматически поступает в специализированные службы для оперативного реагирования.