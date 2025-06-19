Хинштейн говорил с экс-губернатором Курской области до его ареста
Хинштейн рассказал, что обсуждал с экс-губернатором Смирновым проблемы региона
Александр Хинштейн . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в интервью РИА Новости на ПМЭФ рассказал, что уже после своего назначения обсуждал с бывшим губернатором Алексеем Смирновым проблемы, которые есть в регионе.
"Мы разговаривали с ним после моего назначения и в момент моего представления управленческой команде региона, когда приезжал полпред президента. Говорили о проблемах, которые есть в регионе, о подходах... Разные называл проблемы... Это были разные вопросы и разные задачи. Мне бы не очень хотелось бы как-то оценивать своего предшественника в силу разных причин: и в силу этики, и силу того, что есть презумпция невиновности", - сказал Хинштейн, отвечая на вопрос РИА Новости о том, какие темы и проблемы в регионе ему довелось обсудить с экс-губернатором.
"Я знаю, что он бывал в регионе до своего задержания, но никогда инициативы какой-то в общении не проявлял", – добавил Хинштейн.
Пятого декабря 2024 года президент РФ Владимир Путин по просьбе главы Курской области Смирнова досрочно прекратил его полномочия и назначил врио губернатора Хинштейна. Седьмого декабря полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев представил правительству Курской области нового врио губернатора.
Мещанский суд Москвы в середине апреля арестовал Смирнова и бывшего первого замгубернатора Курской области Алексея Дедова по обвинению в особо крупном мошенничестве. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что фигуранты, по версии следствия, организовали хищение миллиарда рублей из бюджетных средств, выделенных на строительство фортификаций на границе.
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