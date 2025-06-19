https://ria.ru/20250619/hinshtejn-2023983206.html

Хинштейн говорил с экс-губернатором Курской области до его ареста

Хинштейн говорил с экс-губернатором Курской области до его ареста - РИА Новости, 19.06.2025

Хинштейн говорил с экс-губернатором Курской области до его ареста

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в интервью РИА Новости на ПМЭФ рассказал, что уже после своего назначения обсуждал с бывшим губернатором... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T17:23:00+03:00

2025-06-19T17:23:00+03:00

2025-06-19T17:23:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в интервью РИА Новости на ПМЭФ рассказал, что уже после своего назначения обсуждал с бывшим губернатором Алексеем Смирновым проблемы, которые есть в регионе. "Мы разговаривали с ним после моего назначения и в момент моего представления управленческой команде региона, когда приезжал полпред президента. Говорили о проблемах, которые есть в регионе, о подходах... Разные называл проблемы... Это были разные вопросы и разные задачи. Мне бы не очень хотелось бы как-то оценивать своего предшественника в силу разных причин: и в силу этики, и силу того, что есть презумпция невиновности", - сказал Хинштейн, отвечая на вопрос РИА Новости о том, какие темы и проблемы в регионе ему довелось обсудить с экс-губернатором. По словам Хинштейна, до своего задержания Смирнов еще приезжал в Курск, однако общения с ним больше не было. "Я знаю, что он бывал в регионе до своего задержания, но никогда инициативы какой-то в общении не проявлял", – добавил Хинштейн. Пятого декабря 2024 года президент РФ Владимир Путин по просьбе главы Курской области Смирнова досрочно прекратил его полномочия и назначил врио губернатора Хинштейна. Седьмого декабря полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев представил правительству Курской области нового врио губернатора. Мещанский суд Москвы в середине апреля арестовал Смирнова и бывшего первого замгубернатора Курской области Алексея Дедова по обвинению в особо крупном мошенничестве. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что фигуранты, по версии следствия, организовали хищение миллиарда рублей из бюджетных средств, выделенных на строительство фортификаций на границе. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/khinshteyn-2023949148.html

https://ria.ru/20250606/smirnov-2021308788.html

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политика, курская область, россия, курск, александр хинштейн, алексей смирнов (политик) , владимир путин