https://ria.ru/20250619/hinshtejn-2023778963.html

Хинштейн рассказал о работе военных строителей из КНДР в Курской области

Хинштейн рассказал о работе военных строителей из КНДР в Курской области - РИА Новости, 19.06.2025

Хинштейн рассказал о работе военных строителей из КНДР в Курской области

Военные строители из КНДР приступят к работе в Курской области после разминирования территории и оценки разрушений, заявил РИА Новости в интервью на ПМЭФ врио... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T07:09:00+03:00

2025-06-19T07:09:00+03:00

2025-06-19T07:09:00+03:00

пмэф-2025

кндр (северная корея)

россия

курская область

александр хинштейн

сергей шойгу

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156282/43/1562824396_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_b2a3517eeda6c85a1ec6016f46539aa5.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Военные строители из КНДР приступят к работе в Курской области после разминирования территории и оценки разрушений, заявил РИА Новости в интервью на ПМЭФ врио губернатора региона Александр Хинштейн. Секретарь Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу посетил Пхеньян по специальному поручению президента РФ Владимира Путина для проведения переговоров с руководством КНДР. Он сообщил, в частности, что лидер КНДР Ким Чен Ын принял решение отправить в Россию шесть тысяч северокорейских военных для восстановления Курской области: саперов и строителей. "Несомненно, плюсом тысяча саперов - это очень серьезное, большое подспорье", - сказал Хинштейн, отметив, что он не знает, когда они приступят к работе, но, по его мнению, "чем раньше это произойдет, тем лучше". По словам врио губернатора, отвечать за работу и размещение саперов будут военные, поскольку единым координатором работы группировки разминирования является Минобороны. Врио губернатора рассказал, что пока не владеет полной информацией о том, когда приедут корейские военные строители и чем конкретно они займутся. "Но в любом случае у нас этапность. То есть у нас первый этап — это разминирование. Второй этап — это оценка разрушений, то есть работа сметчиков. Третий этап — строительство и восстановление. Вот военные строители из КНДР, очевидно, это третий этап. Просто мы не ждем полностью разминирования территории всего приграничья, а действуем по зонам", - сказал Хинштейн. Он отметил, что сейчас формируется программа восстановления приграничных районов трех областей, включая Курскую, и к 1 июля она должны быть представлена президенту России. "Завершая тему со строителями из КНДР, я считаю, что это очень хорошее, правильное решение, но реализация его будет зависеть от того алгоритма, который будет окончательно определен после представления программы восстановления", - резюмировал Хинштейн. ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250405/sapery-2009576493.html

https://ria.ru/20250617/razminirovanie-2023321460.html

https://ria.ru/20250617/shoygu-2023321071.html

кндр (северная корея)

россия

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

кндр (северная корея), россия, курская область, александр хинштейн, сергей шойгу, владимир путин