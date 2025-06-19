https://ria.ru/20250619/hinshtejn-2023778963.html
Хинштейн рассказал о работе военных строителей из КНДР в Курской области
Хинштейн рассказал о работе военных строителей из КНДР в Курской области - РИА Новости, 19.06.2025
Хинштейн рассказал о работе военных строителей из КНДР в Курской области
Военные строители из КНДР приступят к работе в Курской области после разминирования территории и оценки разрушений, заявил РИА Новости в интервью на ПМЭФ врио... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T07:09:00+03:00
2025-06-19T07:09:00+03:00
2025-06-19T07:09:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Военные строители из КНДР приступят к работе в Курской области после разминирования территории и оценки разрушений, заявил РИА Новости в интервью на ПМЭФ врио губернатора региона Александр Хинштейн. Секретарь Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу посетил Пхеньян по специальному поручению президента РФ Владимира Путина для проведения переговоров с руководством КНДР. Он сообщил, в частности, что лидер КНДР Ким Чен Ын принял решение отправить в Россию шесть тысяч северокорейских военных для восстановления Курской области: саперов и строителей. "Несомненно, плюсом тысяча саперов - это очень серьезное, большое подспорье", - сказал Хинштейн, отметив, что он не знает, когда они приступят к работе, но, по его мнению, "чем раньше это произойдет, тем лучше". По словам врио губернатора, отвечать за работу и размещение саперов будут военные, поскольку единым координатором работы группировки разминирования является Минобороны. Врио губернатора рассказал, что пока не владеет полной информацией о том, когда приедут корейские военные строители и чем конкретно они займутся. "Но в любом случае у нас этапность. То есть у нас первый этап — это разминирование. Второй этап — это оценка разрушений, то есть работа сметчиков. Третий этап — строительство и восстановление. Вот военные строители из КНДР, очевидно, это третий этап. Просто мы не ждем полностью разминирования территории всего приграничья, а действуем по зонам", - сказал Хинштейн. Он отметил, что сейчас формируется программа восстановления приграничных районов трех областей, включая Курскую, и к 1 июля она должны быть представлена президенту России. "Завершая тему со строителями из КНДР, я считаю, что это очень хорошее, правильное решение, но реализация его будет зависеть от того алгоритма, который будет окончательно определен после представления программы восстановления", - резюмировал Хинштейн. ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250405/sapery-2009576493.html
https://ria.ru/20250617/razminirovanie-2023321460.html
https://ria.ru/20250617/shoygu-2023321071.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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кндр (северная корея), россия, курская область, александр хинштейн, сергей шойгу, владимир путин
ПМЭФ-2025, КНДР (Северная Корея), Россия, Курская область, Александр Хинштейн, Сергей Шойгу, Владимир Путин
Хинштейн рассказал о работе военных строителей из КНДР в Курской области
Хинштейн: строители из КНДР начнут работу в Курской области после разминирования
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Военные строители из КНДР приступят к работе в Курской области после разминирования территории и оценки разрушений, заявил РИА Новости в интервью на ПМЭФ врио губернатора региона Александр Хинштейн.
Секретарь Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу
посетил Пхеньян
по специальному поручению президента РФ Владимира Путина
для проведения переговоров с руководством КНДР
. Он сообщил, в частности, что лидер КНДР Ким Чен Ын
принял решение отправить в Россию шесть тысяч северокорейских военных для восстановления Курской области
: саперов и строителей.
"Несомненно, плюсом тысяча саперов - это очень серьезное, большое подспорье", - сказал Хинштейн
, отметив, что он не знает, когда они приступят к работе, но, по его мнению, "чем раньше это произойдет, тем лучше". По словам врио губернатора, отвечать за работу и размещение саперов будут военные, поскольку единым координатором работы группировки разминирования является Минобороны.
Врио губернатора рассказал, что пока не владеет полной информацией о том, когда приедут корейские военные строители и чем конкретно они займутся.
"Но в любом случае у нас этапность. То есть у нас первый этап — это разминирование. Второй этап — это оценка разрушений, то есть работа сметчиков. Третий этап — строительство и восстановление. Вот военные строители из КНДР, очевидно, это третий этап. Просто мы не ждем полностью разминирования территории всего приграничья, а действуем по зонам", - сказал Хинштейн.
Он отметил, что сейчас формируется программа восстановления приграничных районов трех областей, включая Курскую, и к 1 июля она должны быть представлена президенту России.
"Завершая тему со строителями из КНДР, я считаю, что это очень хорошее, правильное решение, но реализация его будет зависеть от того алгоритма, который будет окончательно определен после представления программы восстановления", - резюмировал Хинштейн.
ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге
с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.