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Россия и Китай расширяют сотрудничество в новых форматах

Россия и Китай расширяют сотрудничество в новых форматах - РИА Новости, 19.06.2025

Россия и Китай расширяют сотрудничество в новых форматах

Китай остается одним из ключевых торгово-экономических партнеров России, за последние годы стороны достигли рекордных объемов взаимной торговли, при этом на... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T19:13:00+03:00

2025-06-19T19:13:00+03:00

2025-06-19T19:13:00+03:00

российский экспортный центр (рэц)

китай

россия

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Китай остается одним из ключевых торгово-экономических партнеров России, за последние годы стороны достигли рекордных объемов взаимной торговли, при этом на повестке дня - диверсификация экспорта, развитие новых форматов сотрудничества и продвижение несырьевого экспорта, рассказала вице-президент Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) Татьяна Ан в ходе бизнес-диалога "Россия - Китай" на ПМЭФ-2025."РЭЦ строит экосистему поддержки, которая охватывает весь цикл экспорта в Китай - от первых шагов компаний до заключения контрактов. Это и национальные экспозиции, и бизнес-миссии, и торговые павильоны, и онлайн-магазины, которые становятся точками притяжения для китайских потребителей", - подчеркнула Ан.В частности, в Шанхае функционирует российский национальный павильон, в различных провинциях открыты 13 розничных магазинов под брендом "Сделано в России". С августа 2025 года программа переходит на новую модель государственно-частного партнерства с китайскими компаниями. До конца года РЭЦ планирует расширить сеть розничных магазинов "Сделано в России" в Китае до 300 точек.Всего в программе продвижения через павильоны и магазины участвуют более 160 отечественных производителей с более чем 2,9 тысячи товарными позициями. Только в прошлом году они заключили контракты на сумму почти 19 миллиарда рублей. При этом 65% поставщиков - малый и средний бизнес.По словам вице-президента РЭЦ, значительный вклад в продвижение российских товаров в Китае вносят фестивали-ярмарки "Сделано в России". Первый фестиваль прошел в 2024 году в провинции Ляонин. Формат уже получил признание китайской аудитории, был отмечен на переговорах президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином, а также в зарубежных СМИ - в частности, о росте популярности российских товаров в Китае сообщали CNN и Блумберг."По итогам нашего первого харбинского фестиваля-ярмарки китайская сторона была под большим впечатлением от продукции национального бренда и культурной программы. Визит президента России на стенд "Сделано в России", несомненно, тоже сыграл роль в усилении внимания к бренду. Руководство провинции Хэйлунцзян предложило РЭЦ стать постоянным участником значимых ежегодных событий в торгово-экономической сфере, на что мы с большим энтузиазмом ответили вторым визитом в этом году", - рассказала Ан.По ее словам, РЭЦ уже готовит шестой фестиваль-ярмарку "Сделано в России", который пройдет уже в сентябре в Пекине.Наконец, в КНР РЭЦ развивает инфраструктуру онлайн-продаж: на 12 китайских маркетплейсах действуют 32 национальных магазина с продукцией от отечественных производителей.Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". В состав Группы РЭЦ входят также Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), РОСЭКСИМБАНК и "Школа экспорта". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".Поддержка экспорта в рамках новой стратегии развития группы ВЭБ.РФ до 2030 года предполагает существенное увеличение объемов несырьевого неэнергетического экспорта, а также формирование сети устойчивых партнерств с иностранными государствами.​

https://ria.ru/20250619/rets-2024004689.html

https://ria.ru/20250619/badminton-2023997238.html

китай

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российский экспортный центр (рэц), китай, россия, экономика