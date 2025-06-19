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Греф оценил роль государства во внедрении технологий ИИ

Греф оценил роль государства во внедрении технологий ИИ - РИА Новости, 19.06.2025

Греф оценил роль государства во внедрении технологий ИИ

Помощь государства во внедрении технологий ИИ критически важна - например, необходимо субсидировать науку, заявил глава Сбербанка Герман Греф на ПМЭФ-2025. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T13:23:00+03:00

2025-06-19T13:23:00+03:00

2025-06-19T13:23:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Помощь государства во внедрении технологий ИИ критически важна - например, необходимо субсидировать науку, заявил глава Сбербанка Герман Греф на ПМЭФ-2025. "Помощь государства необходима. Эта технология затронет все сферы государственной деятельности, нужно помогать внедрять ИИ. Необходимо субсидировать науку и научные учреждения, которые занимаются научными разработками. Роль государства здесь критично важна - от инвестиций до образования", - сказал он на сессии "Искусственный интеллект: от обсуждения к внедрению". При этом Греф отметил, что большие компании, вроде "Сбера" и "Яндекса", вполне справляются самостоятельно. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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экономика, технологии, герман греф, сбербанк россии, сбер, яндекс