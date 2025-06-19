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Певица Ани Лорак получила российское гражданство - РИА Новости, 19.06.2025
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Шоубиз
 
05:02 19.06.2025 (обновлено: 05:11 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/grazhdanstvo-2023770550.html
Певица Ани Лорак получила российское гражданство
Певица Ани Лорак получила российское гражданство - РИА Новости, 19.06.2025
Певица Ани Лорак получила российское гражданство
Украинская певица Ани Лорак получила российское гражданство, паспорт ей был выдан 9 июня, сообщил РИА Новости источник в её окружении. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T05:02:00+03:00
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шоубиз
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виталий милонов
ани лорак
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Украинская певица Ани Лорак получила российское гражданство, паспорт ей был выдан 9 июня, сообщил РИА Новости источник в её окружении. В марте 2024 года источник сообщил РИА Новости, что Лорак - настоящее имя певицы Каролина Куек, подала заявление на получение гражданства России. Заявление было подано в феврале прошлого года. "Каролина Куек получила российское гражданство и российский паспорт. Он был выдан ей 9 июня", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что певица сохранила свое настоящее имя - Каролина. В 2016 году депутат Госдумы Виталий Милонов предлагал помочь Лорак с получением российского паспорта, тогда представитель артистки заявлял, что она не собирается менять гражданство. Ани Лорак родилась в Черновицкой области и в 2008 году стала народной артисткой Украины. После 2014-го на родине не выступала и постоянно жила в России, где завоевала немало творческих наград, включая "Золотой граммофон" и звание лауреата "Песни года".
https://ria.ru/20250613/timati-2022630085.html
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россия, черновицкая область, украина, виталий милонов, ани лорак, госдума рф
Шоубиз, Россия, Черновицкая область, Украина, Виталий Милонов, Ани Лорак, Госдума РФ
Певица Ани Лорак получила российское гражданство

Певица Ани Лорак получила российский паспорт 9 июня

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАни Лорак
Ани Лорак - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Ани Лорак. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Украинская певица Ани Лорак получила российское гражданство, паспорт ей был выдан 9 июня, сообщил РИА Новости источник в её окружении.
В марте 2024 года источник сообщил РИА Новости, что Лорак - настоящее имя певицы Каролина Куек, подала заявление на получение гражданства России. Заявление было подано в феврале прошлого года.
Тимур Юнусов - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
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"Каролина Куек получила российское гражданство и российский паспорт. Он был выдан ей 9 июня", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что певица сохранила свое настоящее имя - Каролина.
В 2016 году депутат Госдумы Виталий Милонов предлагал помочь Лорак с получением российского паспорта, тогда представитель артистки заявлял, что она не собирается менять гражданство.
Ани Лорак родилась в Черновицкой области и в 2008 году стала народной артисткой Украины. После 2014-го на родине не выступала и постоянно жила в России, где завоевала немало творческих наград, включая "Золотой граммофон" и звание лауреата "Песни года".
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ШоубизРоссияЧерновицкая областьУкраинаВиталий МилоновАни ЛоракГосдума РФ
 
 
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