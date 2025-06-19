https://ria.ru/20250619/grazhdanstvo-2023770550.html
Певица Ани Лорак получила российское гражданство
Певица Ани Лорак получила российское гражданство - РИА Новости, 19.06.2025
Певица Ани Лорак получила российское гражданство
Украинская певица Ани Лорак получила российское гражданство, паспорт ей был выдан 9 июня, сообщил РИА Новости источник в её окружении. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T05:02:00+03:00
2025-06-19T05:02:00+03:00
2025-06-19T05:11:00+03:00
шоубиз
россия
черновицкая область
украина
виталий милонов
ани лорак
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869207505_0:319:2048:1471_1920x0_80_0_0_2c5cdd9951e1960b2439844a423836d7.jpg
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Украинская певица Ани Лорак получила российское гражданство, паспорт ей был выдан 9 июня, сообщил РИА Новости источник в её окружении. В марте 2024 года источник сообщил РИА Новости, что Лорак - настоящее имя певицы Каролина Куек, подала заявление на получение гражданства России. Заявление было подано в феврале прошлого года. "Каролина Куек получила российское гражданство и российский паспорт. Он был выдан ей 9 июня", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что певица сохранила свое настоящее имя - Каролина. В 2016 году депутат Госдумы Виталий Милонов предлагал помочь Лорак с получением российского паспорта, тогда представитель артистки заявлял, что она не собирается менять гражданство. Ани Лорак родилась в Черновицкой области и в 2008 году стала народной артисткой Украины. После 2014-го на родине не выступала и постоянно жила в России, где завоевала немало творческих наград, включая "Золотой граммофон" и звание лауреата "Песни года".
https://ria.ru/20250613/timati-2022630085.html
https://ria.ru/20250618/leps-2023458699.html
россия
черновицкая область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869207505_0:274:2048:1810_1920x0_80_0_0_c36c88f075504305f8cb76ff2ec593f3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, черновицкая область, украина, виталий милонов, ани лорак, госдума рф
Шоубиз, Россия, Черновицкая область, Украина, Виталий Милонов, Ани Лорак, Госдума РФ
Певица Ани Лорак получила российское гражданство
Певица Ани Лорак получила российский паспорт 9 июня