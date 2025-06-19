https://ria.ru/20250619/grazhdanstvo-2023770550.html

Певица Ани Лорак получила российское гражданство

Певица Ани Лорак получила российское гражданство - РИА Новости, 19.06.2025

Певица Ани Лорак получила российское гражданство

Украинская певица Ани Лорак получила российское гражданство, паспорт ей был выдан 9 июня, сообщил РИА Новости источник в её окружении. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T05:02:00+03:00

2025-06-19T05:02:00+03:00

2025-06-19T05:11:00+03:00

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Украинская певица Ани Лорак получила российское гражданство, паспорт ей был выдан 9 июня, сообщил РИА Новости источник в её окружении. В марте 2024 года источник сообщил РИА Новости, что Лорак - настоящее имя певицы Каролина Куек, подала заявление на получение гражданства России. Заявление было подано в феврале прошлого года. "Каролина Куек получила российское гражданство и российский паспорт. Он был выдан ей 9 июня", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что певица сохранила свое настоящее имя - Каролина. В 2016 году депутат Госдумы Виталий Милонов предлагал помочь Лорак с получением российского паспорта, тогда представитель артистки заявлял, что она не собирается менять гражданство. Ани Лорак родилась в Черновицкой области и в 2008 году стала народной артисткой Украины. После 2014-го на родине не выступала и постоянно жила в России, где завоевала немало творческих наград, включая "Золотой граммофон" и звание лауреата "Песни года".

https://ria.ru/20250613/timati-2022630085.html

https://ria.ru/20250618/leps-2023458699.html

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россия, черновицкая область, украина, виталий милонов, ани лорак, госдума рф