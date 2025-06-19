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Россия помогала в установлении государственности Индонезии, напомнил Путин
Россия помогала в установлении государственности Индонезии, напомнил Путин - РИА Новости, 19.06.2025
Россия помогала в установлении государственности Индонезии, напомнил Путин
Президент РФ Владимир Путин напомнил, что Россия активно содействовала установлению государственности Индонезии "в свое время". РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T17:53:00+03:00
2025-06-19T17:53:00+03:00
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СТРЕЛЬНА, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин напомнил, что Россия активно содействовала установлению государственности Индонезии "в свое время". "В свое время наша страна активно содействовала установлению индонезийской государственности, укреплению позиций молодой республики на международной арене. Господин президент (Прабово Субианто - ред.) сегодня, в ходе наших переговоров, в узком составе, вспоминал об этом. Многие объекты, построенные тогда, продолжают и по сей день успешно функционировать и приносят пользу индонезийскому народу", - сказал российский лидер по итогам российско-индонезийских переговоров. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, владимир путин, индонезия, прабово субианто, в мире
ПМЭФ-2025, Россия, Владимир Путин, Индонезия, Прабово Субианто, В мире
Россия помогала в установлении государственности Индонезии, напомнил Путин
Путин: Россия активно содействовала установлению государственности Индонезии