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Фетисов призвал перенаправить ресурсы на сохранение природы - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
17:06 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/gosduma-2023975281.html
Фетисов призвал перенаправить ресурсы на сохранение природы
Фетисов призвал перенаправить ресурсы на сохранение природы - РИА Новости, 19.06.2025
Фетисов призвал перенаправить ресурсы на сохранение природы
Необходимо перенаправить ресурсы, которые используются на "раздувание" конфликтов, на сохранение природы, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T17:06:00+03:00
2025-06-19T17:06:00+03:00
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россия
вячеслав фетисов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Необходимо перенаправить ресурсы, которые используются на "раздувание" конфликтов, на сохранение природы, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии Вячеслав Фетисов. "Когда мы поймем, что сегодня главный ресурс будущего планеты Земля – это ее природа? Мы тратим огромные деньги сегодня на раздувание конфликтов региональных, конфессиональных… А эти деньги нужны для того, чтобы сбалансировать потери, которые сегодня приведут нас к необратимым последствиям", - сказал Фетисов в ходе сессии ПМЭФ "Международная торговля и климатическое регулирование: решения для БРИКС, ШОС, ЕАЭС и АТЭС без преград". Парламентарий подчеркнул, что атомная энергетика в России - это самая продвинутая технология. По его словам, РФ уже выходит на замкнутый цикл в данной сфере. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, вячеслав фетисов, госдума рф
ПМЭФ-2025, Россия, Вячеслав Фетисов, Госдума РФ
Фетисов призвал перенаправить ресурсы на сохранение природы

Депутат Фетисов призвал перенаправить ресурсы на сохранение природы

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкВячеслав Фетисов
Вячеслав Фетисов - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Вячеслав Фетисов. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Необходимо перенаправить ресурсы, которые используются на "раздувание" конфликтов, на сохранение природы, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии Вячеслав Фетисов.
"Когда мы поймем, что сегодня главный ресурс будущего планеты Земля – это ее природа? Мы тратим огромные деньги сегодня на раздувание конфликтов региональных, конфессиональных… А эти деньги нужны для того, чтобы сбалансировать потери, которые сегодня приведут нас к необратимым последствиям", - сказал Фетисов в ходе сессии ПМЭФ "Международная торговля и климатическое регулирование: решения для БРИКС, ШОС, ЕАЭС и АТЭС без преград".
Парламентарий подчеркнул, что атомная энергетика в России - это самая продвинутая технология. По его словам, РФ уже выходит на замкнутый цикл в данной сфере.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025РоссияВячеслав ФетисовГосдума РФ
 
 
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