https://ria.ru/20250619/glonass-2024017901.html
АО "ГЛОНАСС" внедрит беспилотную технику на стройке российских дорог
АО "ГЛОНАСС" внедрит беспилотную технику на стройке российских дорог - РИА Новости, 19.06.2025
АО "ГЛОНАСС" внедрит беспилотную технику на стройке российских дорог
ГК "Нацпроектстрой" и АО "ГЛОНАСС" подписали соглашение о стратегическом партнерстве в рамках XXVIII Петербургского международного экономического форума,... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T18:40:00+03:00
2025-06-19T18:40:00+03:00
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. ГК "Нацпроектстрой" и АО "ГЛОНАСС" подписали соглашение о стратегическом партнерстве в рамках XXVIII Петербургского международного экономического форума, сотрудничество направлено на совместное развитие и внедрение беспилотных технологий в сфере автодорожного строительства, сообщает пресс-служба компании. Документ подписали генеральный директор ГК "Нацпроектстрой" Алексей Крапивин и генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич. В рамках пилотного проекта партнеры оснастили дорожный каток оборудованием российской системы высокоточного автовождения, разработанной АО "ГЛОНАСС". Испытания пройдут на участке автомагистрали М-12 "Восток" Дюртюли – Ачит, строительство которой ведут компании "Нацпроектстроя". Следующим шагом станет масштабирование технологии и использование автовождения на разных типах дорожно-строительной техники. "Совместный проект с “Нацпроектстроем” – первое в России применение автономных технологий для строительства дорог. Траекторное управление дорожно-строительной техникой с сантиметровой точностью достигается благодаря интеграции целого ряда российских технологий высокоточной навигации АО "ГЛОНАСС" и госкорпорации "Роскосмос", созданию уникальных алгоритмов управления тяжелыми производственными машинами. Оснащение катков нашей системой повысит качество и точность выполнения всех технологических операций при укладке дорожного полотна", – рассказал Райкевич, его слова приводит пресс-служба. Партнерство также предусматривает совместную разработку стандартов и регламентов, обеспечивающих безопасность эксплуатации беспилотной техники в дорожном строительстве. Реализация соглашения будет способствовать выполнению задач национальных проектов в области транспортной инфраструктуры и формированию технологического суверенитета России в сфере беспилотных и навигационных сервисов.
https://ria.ru/20250618/glonass-2023631712.html
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технологии, россия
АО "ГЛОНАСС" внедрит беспилотную технику на стройке российских дорог
АО "ГЛОНАСС" и "Нацпроектстрой" заявили о стратегическом партнерстве
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. ГК "Нацпроектстрой" и АО "ГЛОНАСС" подписали соглашение о стратегическом партнерстве в рамках XXVIII Петербургского международного экономического форума, сотрудничество направлено на совместное развитие и внедрение беспилотных технологий в сфере автодорожного строительства, сообщает пресс-служба компании.
Документ подписали генеральный директор ГК "Нацпроектстрой" Алексей Крапивин и генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич.
В рамках пилотного проекта партнеры оснастили дорожный каток оборудованием российской системы высокоточного автовождения, разработанной АО "ГЛОНАСС". Испытания пройдут на участке автомагистрали М-12 "Восток" Дюртюли – Ачит, строительство которой ведут компании "Нацпроектстроя". Следующим шагом станет масштабирование технологии и использование автовождения на разных типах дорожно-строительной техники.
"Совместный проект с “Нацпроектстроем” – первое в России применение автономных технологий для строительства дорог. Траекторное управление дорожно-строительной техникой с сантиметровой точностью достигается благодаря интеграции целого ряда российских технологий высокоточной навигации АО "ГЛОНАСС" и госкорпорации "Роскосмос", созданию уникальных алгоритмов управления тяжелыми производственными машинами. Оснащение катков нашей системой повысит качество и точность выполнения всех технологических операций при укладке дорожного полотна", – рассказал Райкевич, его слова приводит пресс-служба.
Партнерство также предусматривает совместную разработку стандартов и регламентов, обеспечивающих безопасность эксплуатации беспилотной техники в дорожном строительстве.
Реализация соглашения будет способствовать выполнению задач национальных проектов в области транспортной инфраструктуры и формированию технологического суверенитета России в сфере беспилотных и навигационных сервисов.