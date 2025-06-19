https://ria.ru/20250619/gladkov-2024038188.html
Гладков возглавил список кандидатов в депутаты Белгородской Думы
Гладков возглавил список кандидатов в депутаты Белгородской Думы - РИА Новости, 19.06.2025
Гладков возглавил список кандидатов в депутаты Белгородской Думы
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков возглавил список кандидатов в депутаты региональной думы восьмого созыва от партии "Единая Россия", выборы... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T19:59:00+03:00
2025-06-19T19:59:00+03:00
2025-06-19T19:59:00+03:00
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БЕЛГОРОД, 19 июн – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков возглавил список кандидатов в депутаты региональной думы восьмого созыва от партии "Единая Россия", выборы парламентариев пройдут в сентябре этого года, сообщила пресс-служба правительства региона. Заседание XXXV конференции Белгородского регионального отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия" состоялось в четверг, в его ходе делегаты рассмотрели несколько вопросов. Главный из них — о выдвижении кандидатов в депутаты Белгородской областной Думы восьмого созыва. "Путём тайного голосования партийцами было определено два списка: в первый вошёл 51 кандидат по единому избирательному округу, во второй — 25 кандидатов по одномандатным избирательным округам. По итогам XXXV конференции Белгородского регионального отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия" первый список возглавил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков", - пояснили в правительстве. Сам Гладков, выступая на заседании, отметил, что в регионе сложилась крайне сложная обстановка вдоль границы. "И в этой обстановке мы с вами не просто научились жить, но и побеждать. И в этом заслуга каждого жителя: и тех, кто находится на боевом посту, и тех, кто вносит личный вклад в мирной жизни. Мы научились проводить выборы при массированных обстрелах и показывать лучшие результаты в Российской Федерации. Главное — чётко понимать свою миссию, свою задачу и не на словах, а на деле брать на себя ответственность за судьбы людей", — подчеркнул Гладков. Выборы депутатов Белгородской областной Думы восьмого созыва состоятся 14 сентября 2025 года. Как отметили в правительстве, четыре политические партии России ("Единая Россия", "КПРФ", "ЛДПР", "Справедливая Россия — Патриоты — За правду") поддержали инициативу Гладкова о перечислении средств, выделенных на избирательную кампанию, в Фонд помощи раненым детям Белгородской области.
https://ria.ru/20250618/belgorod-2023622598.html
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белгородская область, россия, вячеслав гладков
Белгородская область, Белгородская область, Россия, Вячеслав Гладков
Гладков возглавил список кандидатов в депутаты Белгородской Думы
Вячеслав Гладков возглавил список кандидатов в депутаты Белгородской Думы
БЕЛГОРОД, 19 июн – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков возглавил список кандидатов в депутаты региональной думы восьмого созыва от партии "Единая Россия", выборы парламентариев пройдут в сентябре этого года, сообщила пресс-служба правительства региона.
Заседание XXXV конференции Белгородского регионального отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия" состоялось в четверг, в его ходе делегаты рассмотрели несколько вопросов. Главный из них — о выдвижении кандидатов в депутаты Белгородской областной Думы восьмого созыва.
"Путём тайного голосования партийцами было определено два списка: в первый вошёл 51 кандидат по единому избирательному округу, во второй — 25 кандидатов по одномандатным избирательным округам. По итогам XXXV конференции Белгородского регионального отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия" первый список возглавил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков", - пояснили в правительстве.
Сам Гладков, выступая на заседании, отметил, что в регионе сложилась крайне сложная обстановка вдоль границы. "И в этой обстановке мы с вами не просто научились жить, но и побеждать. И в этом заслуга каждого жителя: и тех, кто находится на боевом посту, и тех, кто вносит личный вклад в мирной жизни. Мы научились проводить выборы при массированных обстрелах и показывать лучшие результаты в Российской Федерации. Главное — чётко понимать свою миссию, свою задачу и не на словах, а на деле брать на себя ответственность за судьбы людей", — подчеркнул Гладков.
Выборы депутатов Белгородской областной Думы восьмого созыва состоятся 14 сентября 2025 года. Как отметили в правительстве, четыре политические партии России ("Единая Россия", "КПРФ", "ЛДПР", "Справедливая Россия — Патриоты — За правду") поддержали инициативу Гладкова о перечислении средств, выделенных на избирательную кампанию, в Фонд помощи раненым детям Белгородской области.