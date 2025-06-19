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На Западе высмеяли панику Германии из-за России - РИА Новости, 19.06.2025
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20:48 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/germaniya-2024046503.html
На Западе высмеяли панику Германии из-за России
На Западе высмеяли панику Германии из-за России - РИА Новости, 19.06.2025
На Западе высмеяли панику Германии из-за России
Правительство Германии провоцирует панику из-за якобы угрозы нападения со стороны России, пишет Strategic Culture. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T20:48:00+03:00
2025-06-19T20:48:00+03:00
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Правительство Германии провоцирует панику из-за якобы угрозы нападения со стороны России, пишет Strategic Culture."Берлин продолжает распространять безумие, предупреждая, что государство должно быть готово к нападению со стороны России в течение следующих четырех лет", — говорится в материале.Издание отмечает, что Германия, ответственная за начало двух мировых войн, теперь планирует расширить и модернизировать свою инфраструктуру гражданской обороны, поскольку ее европейские союзники по НАТО ускоряют милитаризацию в рамках подготовки к потенциальному прямому столкновению с Россией.В начале июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя намерение альянса увеличить оборонные расходы, заявил, что европейцы будут тратить деньги на купирование эфемерной угрозы, якобы исходящей от России.Москва в последние годы заявляет о беспрецедентной активности Североатлантического альянса у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20250618/merts-2023619451.html
https://ria.ru/20250606/germaniya-2021332964.html
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россия, германия, нато, в мире
Россия, Германия, НАТО, В мире
На Западе высмеяли панику Германии из-за России

Strategic Culture: Берлин сеет безумие, готовясь к конфликту с Россией

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Правительство Германии провоцирует панику из-за якобы угрозы нападения со стороны России, пишет Strategic Culture.
"Берлин продолжает распространять безумие, предупреждая, что государство должно быть готово к нападению со стороны России в течение следующих четырех лет", — говорится в материале.
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Издание отмечает, что Германия, ответственная за начало двух мировых войн, теперь планирует расширить и модернизировать свою инфраструктуру гражданской обороны, поскольку ее европейские союзники по НАТО ускоряют милитаризацию в рамках подготовки к потенциальному прямому столкновению с Россией.
В начале июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя намерение альянса увеличить оборонные расходы, заявил, что европейцы будут тратить деньги на купирование эфемерной угрозы, якобы исходящей от России.
Москва в последние годы заявляет о беспрецедентной активности Североатлантического альянса у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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