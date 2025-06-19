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ФРГ разрушит свою экономику, увеличив расходы на оборону, считает эксперт - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
20:30 19.06.2025 (обновлено: 20:31 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/germaniya-2024041669.html
ФРГ разрушит свою экономику, увеличив расходы на оборону, считает эксперт
ФРГ разрушит свою экономику, увеличив расходы на оборону, считает эксперт - РИА Новости, 19.06.2025
ФРГ разрушит свою экономику, увеличив расходы на оборону, считает эксперт
Германия разрушит свою экономику, если согласится на увеличение оборонных расходов до целевого показателя НАТО в 5% ВВП, заявил РИА Новости независимый немецкий РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T20:30:00+03:00
2025-06-19T20:31:00+03:00
германия
марк рютте
нато
в мире
экономика
пмэф-2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Германия разрушит свою экономику, если согласится на увеличение оборонных расходов до целевого показателя НАТО в 5% ВВП, заявил РИА Новости независимый немецкий эксперт по энергетике Ральф Дикель на полях ПМЭФ. Генсек НАТО Марк Рютте ранее предложил странам блока повысить расходы на оборону с нынешних 2% до 3,5% ВВП и еще 1,5% ВВП тратить на развитие инфраструктуры, военной промышленности и другие инвестиции, связанные с безопасностью. "Во-первых, опять же, эти 3,5%, 5% - это совершенный абсурд. Мы напрасно разрушим нашу экономику", - сказал Дикель. Эксперт выразил обеспокоенность по поводу превалирующего на Западе мышления, при котором акцент на военной готовности рассматривается как решение глобальной напряженности. "Меня беспокоит, что на Западе есть много людей, которые говорят - "Ладно, нужно тратить гораздо больше на оборону", чтобы быть готовыми к войне. Не на оборону, а на готовность к войне. Это очень глупо по разным причинам", - сказал собеседник агентства. По мнению эксперта, оборона не должна измеряться исключительно процентом ВВП, выделяемым на военные расходы, она должна основываться на тщательном анализе потенциальных угроз. "Справедливо быть в состоянии защитить себя, но это то, что вы обычно не связываете с масштабом ВВП, а скорее анализируете, каков масштаб потенциальных военных действий против вашей страны, и затем вы должны быть уверены, что справитесь с ними", - добавил эксперт. Дикель отметил, что устойчивая безопасность любой страны не может быть достигнута лишь военными средствами, она также должна включать диалог и сотрудничество. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/evropa-2023780611.html
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германия, марк рютте, нато, в мире, экономика
Германия, Марк Рютте, НАТО, В мире, Экономика, ПМЭФ-2025
ФРГ разрушит свою экономику, увеличив расходы на оборону, считает эксперт

Ученый Дикель: ФРГ разрушит свою экономику, увеличив оборонные расходы до 5%

© AP Photo / Markus SchreiberОфицеры бундесвера
Офицеры бундесвера - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Офицеры бундесвера . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Германия разрушит свою экономику, если согласится на увеличение оборонных расходов до целевого показателя НАТО в 5% ВВП, заявил РИА Новости независимый немецкий эксперт по энергетике Ральф Дикель на полях ПМЭФ.
Генсек НАТО Марк Рютте ранее предложил странам блока повысить расходы на оборону с нынешних 2% до 3,5% ВВП и еще 1,5% ВВП тратить на развитие инфраструктуры, военной промышленности и другие инвестиции, связанные с безопасностью.
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"Во-первых, опять же, эти 3,5%, 5% - это совершенный абсурд. Мы напрасно разрушим нашу экономику", - сказал Дикель.
Эксперт выразил обеспокоенность по поводу превалирующего на Западе мышления, при котором акцент на военной готовности рассматривается как решение глобальной напряженности.
"Меня беспокоит, что на Западе есть много людей, которые говорят - "Ладно, нужно тратить гораздо больше на оборону", чтобы быть готовыми к войне. Не на оборону, а на готовность к войне. Это очень глупо по разным причинам", - сказал собеседник агентства.
По мнению эксперта, оборона не должна измеряться исключительно процентом ВВП, выделяемым на военные расходы, она должна основываться на тщательном анализе потенциальных угроз.
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"Справедливо быть в состоянии защитить себя, но это то, что вы обычно не связываете с масштабом ВВП, а скорее анализируете, каков масштаб потенциальных военных действий против вашей страны, и затем вы должны быть уверены, что справитесь с ними", - добавил эксперт.
Дикель отметил, что устойчивая безопасность любой страны не может быть достигнута лишь военными средствами, она также должна включать диалог и сотрудничество.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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