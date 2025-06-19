Рейтинг@Mail.ru
В Германии отреагировали на слова Мерца о "грязной работе" Израиля в Иране - РИА Новости, 19.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:31 19.06.2025 (обновлено: 18:17 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/germanija-2023988969.html
В Германии отреагировали на слова Мерца о "грязной работе" Израиля в Иране
В Германии отреагировали на слова Мерца о "грязной работе" Израиля в Иране - РИА Новости, 19.06.2025
В Германии отреагировали на слова Мерца о "грязной работе" Израиля в Иране
Канцлер Германии Фридрих Мерц всё больше показывает своё истинное лицо, о чём свидетельствует его высказывание о том, что Израиль выполняет "грязную работу"... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T17:31:00+03:00
2025-06-19T18:17:00+03:00
в мире
израиль
иран
германия
фридрих мерц
сара вагенкнехт
обострение конфликта между израилем и палестиной в августе 2011 года
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577569043_0:0:3255:1832_1920x0_80_0_0_92e0b80f62f004544039d2dce8e2f407.jpg
БЕРЛИН, 19 июн - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц всё больше показывает своё истинное лицо, о чём свидетельствует его высказывание о том, что Израиль выполняет "грязную работу" Запада в ходе воздушных ударов по Ирану, заявила газете Berliner Zeitung лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт. Ранее Мерц, говоря о конфликте на Ближнем Востоке, заявил, что "это грязная работа, которую Израиль делает за всех нас". "Фридрих Мерц всё больше показывает своё истинное лицо. Его высказывание о "грязной работе" - это вопиющий проступок, который бесстыдно легитимизирует агрессивную войну, нарушающую международное право, в результате которой уже погибли сотни мирных жителей в Иране", - сказала Вагенкнехт. По её словам, заявления канцлера Германии являются "окончательным разрывом с традицией внешнеполитической сдержанности и умеренности" ФРГ. "Ни слова о деэскалации, даже вступление США в войну, по-видимому, не стало бы для Мерца проблемой", - добавила она. Вагенкнехт раскритиковала, что Мерц не упомянул ни словом то, что Ближнему Востоку грозит масштабный конфликт, что, на её взгляд, свидетельствует о двойнвых стандартах политика. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось еще 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе.
https://ria.ru/20250619/merts-2023704293.html
https://ria.ru/20250618/zaharova-2023550566.html
израиль
иран
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577569043_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_160c84ae27542890a390afbb62eb3166.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, иран, германия, фридрих мерц, сара вагенкнехт, обострение конфликта между израилем и палестиной в августе 2011 года
В мире, Израиль, Иран, Германия, Фридрих Мерц, Сара Вагенкнехт, Обострение конфликта между Израилем и Палестиной в августе 2011 года
В Германии отреагировали на слова Мерца о "грязной работе" Израиля в Иране

Вагенкнехт: слова Мерца о грязной работе Израиля показывают его истинное лицо

© AP Photo / Michael SohnФридрих Мерц
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© AP Photo / Michael Sohn
Фридрих Мерц. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕРЛИН, 19 июн - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц всё больше показывает своё истинное лицо, о чём свидетельствует его высказывание о том, что Израиль выполняет "грязную работу" Запада в ходе воздушных ударов по Ирану, заявила газете Berliner Zeitung лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт.
Ранее Мерц, говоря о конфликте на Ближнем Востоке, заявил, что "это грязная работа, которую Израиль делает за всех нас".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Мерц сделал грязную работу — не только за Израиль
08:00
"Фридрих Мерц всё больше показывает своё истинное лицо. Его высказывание о "грязной работе" - это вопиющий проступок, который бесстыдно легитимизирует агрессивную войну, нарушающую международное право, в результате которой уже погибли сотни мирных жителей в Иране", - сказала Вагенкнехт.
По её словам, заявления канцлера Германии являются "окончательным разрывом с традицией внешнеполитической сдержанности и умеренности" ФРГ. "Ни слова о деэскалации, даже вступление США в войну, по-видимому, не стало бы для Мерца проблемой", - добавила она. Вагенкнехт раскритиковала, что Мерц не упомянул ни словом то, что Ближнему Востоку грозит масштабный конфликт, что, на её взгляд, свидетельствует о двойнвых стандартах политика.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось еще 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Захарова назвала слова Мерца о конфликте Ирана и Израиля страшными
Вчера, 12:34
 
В миреИзраильИранГерманияФридрих МерцСара ВагенкнехтОбострение конфликта между Израилем и Палестиной в августе 2011 года
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала