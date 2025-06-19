В Германии отреагировали на слова Мерца о "грязной работе" Израиля в Иране
Вагенкнехт: слова Мерца о грязной работе Израиля показывают его истинное лицо
© AP Photo / Michael SohnФридрих Мерц
© AP Photo / Michael Sohn
Фридрих Мерц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 19 июн - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц всё больше показывает своё истинное лицо, о чём свидетельствует его высказывание о том, что Израиль выполняет "грязную работу" Запада в ходе воздушных ударов по Ирану, заявила газете Berliner Zeitung лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт.
Ранее Мерц, говоря о конфликте на Ближнем Востоке, заявил, что "это грязная работа, которую Израиль делает за всех нас".
"Фридрих Мерц всё больше показывает своё истинное лицо. Его высказывание о "грязной работе" - это вопиющий проступок, который бесстыдно легитимизирует агрессивную войну, нарушающую международное право, в результате которой уже погибли сотни мирных жителей в Иране", - сказала Вагенкнехт.
По её словам, заявления канцлера Германии являются "окончательным разрывом с традицией внешнеполитической сдержанности и умеренности" ФРГ. "Ни слова о деэскалации, даже вступление США в войну, по-видимому, не стало бы для Мерца проблемой", - добавила она. Вагенкнехт раскритиковала, что Мерц не упомянул ни словом то, что Ближнему Востоку грозит масштабный конфликт, что, на её взгляд, свидетельствует о двойнвых стандартах политика.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось еще 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе.