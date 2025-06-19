https://ria.ru/20250619/genprokuror-2023793750.html

Генпрокурор Краснов примет участие в ПМЭФ

Генпрокурор Краснов примет участие в ПМЭФ - РИА Новости, 19.06.2025

Генпрокурор Краснов примет участие в ПМЭФ

Генеральный прокурор России Игорь Краснов прибыл в Санкт-Петербург, где проведет ряд двусторонних встреч с зарубежными коллегами на полях Петербургского... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T09:11:00+03:00

2025-06-19T09:11:00+03:00

2025-06-19T09:11:00+03:00

пмэф-2025

санкт-петербург

турция

саудовская аравия

игорь краснов

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн – РИА Новости. Генеральный прокурор России Игорь Краснов прибыл в Санкт-Петербург, где проведет ряд двусторонних встреч с зарубежными коллегами на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), а также примет участие в сессии, посвященной снижению регуляторной нагрузки на бизнес, передает корреспондент РИА Новости. Краснов утром в четверг прибыл в Санкт-Петербург. В Северной столице генпрокурор намерен провести ряд встреч с приглашенными им на форум иностранными коллегами. В частности, запланированы встречи с делегациями Турции, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. Кроме того, по итогам ряда переговоров запланировано подписание межведомственных соглашений. Двадцатого июня Игорь Краснов выступит с докладом на сессии ПМЭФ "Снижение регуляторной и административной нагрузки как условие свободы предпринимательства, привлечения инвестиций и взаимовыгодного сотрудничества", а также посетит пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250617/beglov-2023441205.html

санкт-петербург

турция

саудовская аравия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

санкт-петербург, турция, саудовская аравия, игорь краснов, владимир путин