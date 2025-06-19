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Почти 700 гектаров включили в "арктический гектар" в Карелии - РИА Новости, 19.06.2025
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15:32 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/gektar-2023936916.html
Почти 700 гектаров включили в "арктический гектар" в Карелии
Почти 700 гектаров включили в "арктический гектар" в Карелии - РИА Новости, 19.06.2025
Почти 700 гектаров включили в "арктический гектар" в Карелии
Законодательное собрание Республики Карелия в четверг поддержало инициативу главы региона Артура Парфенчикова о расширении земель для предоставления гражданам... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T15:32:00+03:00
2025-06-19T15:32:00+03:00
республика карелия
артур парфенчиков
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Законодательное собрание Республики Карелия в четверг поддержало инициативу главы региона Артура Парфенчикова о расширении земель для предоставления гражданам по программе "Гектар", сообщает пресс-служба облпарламента региона. "Этот закон направлен на развитие арктических территорий Карелии. Сегодня мы добавили более 667 гектаров для предоставления гражданам в рамках программы "Гектар". Это земля для строительства домов, туристических объектов, ведения личного подсобного хозяйства", — сообщил журналистам председатель Законодательного собрания республики Элиссан Шандалович, его слова приводит пресс-служба. В программу включены дополнительные земли, не относящиеся к лесному фонду и свободные от прав третьих лиц. Земли имеют неразграниченную государственную собственность, что значительно упрощает их предоставление гражданам. Земельные участки расположены в районе поселков Луусалми (Калевальский район), деревни Софпорог и станции Чупа (Лоухский район), поселка Волдозеро (Сегежский район), деревни Воренжа (Беломорский район) и поселка Панозеро (Кемский район). Включение дополнительных территорий направлено на их вовлечение в оборот, что положительно скажется на налоговых доходах бюджетов (земельный налог, налог на имущество, иные виды налогов). В рамках программы "Гектар" земля предоставляется в безвозмездное пользование для строительства индивидуального жилья, ведения личного подсобного хозяйства или запуска и реализации предпринимательских проектов в арктических районах. Арктическая зона в Карелии включает: Беломорский, Кемский, Лоухский, Сегежский, Калевальский районы и город Костомукша.
https://ria.ru/20250619/kareliya-2023864777.html
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РИА Новости
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республика карелия, артур парфенчиков
Республика Карелия, Артур Парфенчиков
Почти 700 гектаров включили в "арктический гектар" в Карелии

Порядка 700 гектаров дополнительно включили в программу "Гектар" в Карелии

© Фото : пресс-служба Законодательного собрания Республики КарелияПредседатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович
Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© Фото : пресс-служба Законодательного собрания Республики Карелия
Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Законодательное собрание Республики Карелия в четверг поддержало инициативу главы региона Артура Парфенчикова о расширении земель для предоставления гражданам по программе "Гектар", сообщает пресс-служба облпарламента региона.
"Этот закон направлен на развитие арктических территорий Карелии. Сегодня мы добавили более 667 гектаров для предоставления гражданам в рамках программы "Гектар". Это земля для строительства домов, туристических объектов, ведения личного подсобного хозяйства", — сообщил журналистам председатель Законодательного собрания республики Элиссан Шандалович, его слова приводит пресс-служба.
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В программу включены дополнительные земли, не относящиеся к лесному фонду и свободные от прав третьих лиц. Земли имеют неразграниченную государственную собственность, что значительно упрощает их предоставление гражданам.
Земельные участки расположены в районе поселков Луусалми (Калевальский район), деревни Софпорог и станции Чупа (Лоухский район), поселка Волдозеро (Сегежский район), деревни Воренжа (Беломорский район) и поселка Панозеро (Кемский район).
Включение дополнительных территорий направлено на их вовлечение в оборот, что положительно скажется на налоговых доходах бюджетов (земельный налог, налог на имущество, иные виды налогов).
В рамках программы "Гектар" земля предоставляется в безвозмездное пользование для строительства индивидуального жилья, ведения личного подсобного хозяйства или запуска и реализации предпринимательских проектов в арктических районах.
Арктическая зона в Карелии включает: Беломорский, Кемский, Лоухский, Сегежский, Калевальский районы и город Костомукша.
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Республика КарелияАртур Парфенчиков
 
 
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