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В "Газпроме" рассказали о работе с водородом - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
12:58 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/gazprom-2023874470.html
В "Газпроме" рассказали о работе с водородом
В "Газпроме" рассказали о работе с водородом - РИА Новости, 19.06.2025
В "Газпроме" рассказали о работе с водородом
"Водород у "Газпрома" есть", он остается в стратегии компании, вопросы – в потребителях, обеспечении "экономической приемлемости" и его транспортировке, сказал... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T12:58:00+03:00
2025-06-19T12:58:00+03:00
пмэф-2025
олег аксютин
газпром
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. "Водород у "Газпрома" есть", он остается в стратегии компании, вопросы – в потребителях, обеспечении "экономической приемлемости" и его транспортировке, сказал зампредседателя правления — начальник департамента (перспективное развитие) "Газпрома" Олег Аксютин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме. Водород, по словам топ-менеджера, в стратегии компании присутствует: "Водород у нас никуда не делся, работа продолжается". Компания сегодня не стоит на месте, работает не только по классическим технологиям получения водорода, но и по новым технологиям, указал Аксютин. "Водород у "Газпрома" есть. Вопрос – кто будет потребитель этого водорода", – также отметил он. "Мы должны пройти определенный путь технологической зрелости, чтобы обеспечить соответствующую себестоимость с точки зрения получения водорода, создать рынок водорода, и тогда можно говорить, что водород "заиграл", – уточнил он. "Задачи, которые мы видим на сегодняшний день, это вопрос обеспечения экономической приемлемости, с одной стороны. И вопрос транспортировки водорода, это научно-технологический вызов", – добавил Аксютин. Пока китайские потребители не обращались к "Газпрому" с просьбой частично поставлять водород по трубопроводам, заключил он. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250618/gazprom-2023722047.html
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олег аксютин, газпром
ПМЭФ-2025, Олег Аксютин, Газпром
В "Газпроме" рассказали о работе с водородом

Глава департамента "Газпрома" Аксютин: водород остается в стратегии компании

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПавильон компании "Газпром"
Павильон компании Газпром - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Павильон компании "Газпром" . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. "Водород у "Газпрома" есть", он остается в стратегии компании, вопросы – в потребителях, обеспечении "экономической приемлемости" и его транспортировке, сказал зампредседателя правления — начальник департамента (перспективное развитие) "Газпрома" Олег Аксютин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме.
Водород, по словам топ-менеджера, в стратегии компании присутствует: "Водород у нас никуда не делся, работа продолжается".
Логотип Газпрома на здании компрессорной станции Русская - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
"Газпром" начал строительство инфраструктуры для подачи газа в Дагестан
Вчера, 23:20
Компания сегодня не стоит на месте, работает не только по классическим технологиям получения водорода, но и по новым технологиям, указал Аксютин.
"Водород у "Газпрома" есть. Вопрос – кто будет потребитель этого водорода", – также отметил он.
"Мы должны пройти определенный путь технологической зрелости, чтобы обеспечить соответствующую себестоимость с точки зрения получения водорода, создать рынок водорода, и тогда можно говорить, что водород "заиграл", – уточнил он.
"Задачи, которые мы видим на сегодняшний день, это вопрос обеспечения экономической приемлемости, с одной стороны. И вопрос транспортировки водорода, это научно-технологический вызов", – добавил Аксютин.
Пока китайские потребители не обращались к "Газпрому" с просьбой частично поставлять водород по трубопроводам, заключил он.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Логотип компании Газпром - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025Олег АксютинГазпром
 
 
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