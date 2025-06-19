https://ria.ru/20250619/gazprom-2023874470.html

В "Газпроме" рассказали о работе с водородом

В "Газпроме" рассказали о работе с водородом - РИА Новости, 19.06.2025

В "Газпроме" рассказали о работе с водородом

"Водород у "Газпрома" есть", он остается в стратегии компании, вопросы – в потребителях, обеспечении "экономической приемлемости" и его транспортировке, сказал... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T12:58:00+03:00

2025-06-19T12:58:00+03:00

2025-06-19T12:58:00+03:00

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олег аксютин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. "Водород у "Газпрома" есть", он остается в стратегии компании, вопросы – в потребителях, обеспечении "экономической приемлемости" и его транспортировке, сказал зампредседателя правления — начальник департамента (перспективное развитие) "Газпрома" Олег Аксютин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме. Водород, по словам топ-менеджера, в стратегии компании присутствует: "Водород у нас никуда не делся, работа продолжается". Компания сегодня не стоит на месте, работает не только по классическим технологиям получения водорода, но и по новым технологиям, указал Аксютин. "Водород у "Газпрома" есть. Вопрос – кто будет потребитель этого водорода", – также отметил он. "Мы должны пройти определенный путь технологической зрелости, чтобы обеспечить соответствующую себестоимость с точки зрения получения водорода, создать рынок водорода, и тогда можно говорить, что водород "заиграл", – уточнил он. "Задачи, которые мы видим на сегодняшний день, это вопрос обеспечения экономической приемлемости, с одной стороны. И вопрос транспортировки водорода, это научно-технологический вызов", – добавил Аксютин. Пока китайские потребители не обращались к "Газпрому" с просьбой частично поставлять водород по трубопроводам, заключил он. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250618/gazprom-2023722047.html

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олег аксютин, газпром