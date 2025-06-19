"Газпром" регулярно поставляет по "Силе Сибири" больше контрактных объемов
Фирма "Газпром" регулярно поставляет по "Силе Сибири" больше контрактных объемов
Логотип компании "Газпром". Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. "Газпром" по заявкам из Китая регулярно поставляет по "Силе Сибири" больше контрактных объемов газа в суточном разрезе, сообщил зампредседателя правления — начальник департамента (перспективное развитие) "Газпрома" Олег Аксютин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме.
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"Тридцать восемь миллиардов кубометров газа в год (по "Силе Сибири" – ред.) – это почти 100 миллионов кубометров газа в сутки. По заявкам китайских потребителей уже можно сказать, что регулярно поставки осуществляются выше тех контрактов (контрактных объемов – ред.), обязательных в суточном разрезе", – сказал он.
Поставки газа из России в Китай по газопроводу "Сила Сибири" начались в 2019 году в рамках долгосрочного договора купли-продажи газа между компаниями "Газпром" и CNPC. Ежегодно, начиная с 2020 года, поставки идут с превышением годовых контрактных обязательств "Газпрома".
1 декабря 2024 года – по просьбе китайских партнеров на месяц раньше изначального срока – суточные поставки по газопроводу "Сила Сибири" были выведены на максимальный контрактный уровень.
По итогам прошлого года прирост трубопроводных поставок "Газпрома" превысил 35% и обеспечил покрытие около четверти дополнительного спроса на газ в Китае.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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