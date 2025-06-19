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В "Газпроме" рассказали о планах по сетевой газификации
В "Газпроме" рассказали о планах по сетевой газификации - РИА Новости, 19.06.2025
В "Газпроме" рассказали о планах по сетевой газификации
Внутренний рынок для "Газпрома" приоритетен, компания уверенно движется к 100% возможной сетевой газификации к 2030 году, сообщил зампредседателя правления -... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T10:04:00+03:00
2025-06-19T10:04:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Внутренний рынок для "Газпрома" приоритетен, компания уверенно движется к 100% возможной сетевой газификации к 2030 году, сообщил зампредседателя правления - начальник департамента (перспективное развитие) "Газпрома" Олег Аксютин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме. "Приоритетными для "Газпрома" останется внутренний рынок, наша компания является гарантом энергетической безопасности нашей страны… "Газпром" уверенно движется к цели достижения 100% технически возможного уровня сетевой газификации к 2030 году", - отметил он. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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газпром, олег аксютин, экономика, россия
ПМЭФ-2025, Газпром, Олег Аксютин, Экономика, Россия
В "Газпроме" рассказали о планах по сетевой газификации
"Газпром" уверенно идет к 100% возможной сетевой газификации к 2030 г