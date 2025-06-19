https://ria.ru/20250619/gaz-2023807738.html

Венгрия не откажется от российского газа, заявил Сийярто

Венгрия не откажется от российского газа, заявил Сийярто - РИА Новости, 19.06.2025

Венгрия не откажется от российского газа, заявил Сийярто

Венгрия продолжит бороться против предложенного ЕК плана отказа от российского газа, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T10:07:00+03:00

2025-06-19T10:07:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Венгрия продолжит бороться против предложенного ЕК плана отказа от российского газа, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто журналистам в кулуарах ПМЭФ."Мы полностью отвергаем предложение Европейской комиссии ...Мы будем бороться против этого предложения до тех пор, пока это необходимо, потому что мы не хотим отказываться от нашего энергетического сотрудничества с Россией. Российские поставки энергии до сих пор были очень надежными. Они дешевы. И поскольку все другие варианты либо дороже, либо менее надежны, мы не хотим менять источники", - ответил он на вопрос о реакции Венгрии на план ЕС о поэтапном отказе от газа РФ.Кроме того, подчеркнул Сийярто, предложение ЕК нарушает европейские правила, которые гласят, что, с одной стороны, состав национального энергетического баланса является исключительно национальной компетенцией. С другой стороны, это правило вызывает серьезную зависимость Венгрии от определенных источников, что будет явным шагом назад от диверсификации."Поэтому мы намерены продолжать наше энергетическое сотрудничество. Вот для чего я здесь сегодня. И вот для чего я собираюсь вести переговоры с руководителями корпораций и правительственными чиновниками. Поэтому мы будем бороться против этого предложения до тех пор, пока это необходимо", - добавил венгерский министр.Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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венгрия, еврокомиссия, россия, петер сийярто, евросоюз, экономика