https://ria.ru/20250619/garbuzov-2023879351.html
Гарбузов: медико-технический кластер появится в ОЭЗ Москвы
Гарбузов: медико-технический кластер появится в ОЭЗ Москвы - РИА Новости, 19.06.2025
Гарбузов: медико-технический кластер появится в ОЭЗ Москвы
На ПМЭФ-2025 департамент инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы подписал соглашение с Минпромторгом РФ и АНО "Консорциум Медицинская техника" о... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T14:42:00+03:00
2025-06-19T14:42:00+03:00
2025-06-19T14:45:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
экономика
технологии
москва
россия
анатолий гарбузов
сергей собянин
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. На ПМЭФ-2025 департамент инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы подписал соглашение с Минпромторгом РФ и АНО "Консорциум Медицинская техника" о взаимодействии по развитию производства высокотехнологичной медицинской техники и создании медико-технического кластера в ОЭЗ "Технополис Москва", сообщил министр правительства столицы, глава городского ДИПП Анатолий Гарбузов.Кластеризация позволяет консолидировать усилия компаний при разработке или освоении необходимых технологий. Также, в отличие от самостоятельных производств, у участников кластеров есть общая инфраструктура, например, лаборатории или центры практической подготовки кадров."По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город активно развивает высокотехнологичные отрасли промышленности. Важную роль в этом играет создание кластеров, в частности на территории особой экономической зоны "Технополис Москва". Сегодня здесь уже успешно функционирует один из крупнейших в России фармацевтических кластеров. В него входят 14 компаний, восемь из которых уже запустили производство. В рамках подписанного соглашения планируем создать еще один кластер, направленный на развитие медицинской отрасли. Он будет специализироваться на разработке высокотехнологичного медицинского оборудования", - отметил Гарбузов, его слова привели в пресс-службе.Согласно тексту документа, организации подготовят совместные предложения по созданию инфраструктуры и организации производства медицинской техники в новом медико-техническом кластере ОЭЗ Москвы."Сегодня система промышленных кластеров признана одним из самых эффективных инструментов развития инвестиционной и промышленной политики, для отечественных предприятий. В рамках развития нашего практического трехстороннего взаимодействия на базе ОЭЗ "Технополис Москва" уже размещен офис кластера и в конце текущего года ожидается производственная площадка нового мультибрендового производителя медицинской техники экспертного уровня АО "НПО "РМед". Одним из перспективных направлений деятельности кластера мы видим в распространении практики офсетных контрактов, в том числе межрегиональных, как значительная мера поддержки отечественного производства", - резюмировал генеральный директор АНО "Консорциум Медицинская техника" Кирилл Литвицкий.
https://ria.ru/20250619/garbuzov-2023851389.html
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экономика, технологии, москва, россия, анатолий гарбузов, сергей собянин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Экономика, Технологии, Москва, Россия, Анатолий Гарбузов, Сергей Собянин, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Гарбузов: медико-технический кластер появится в ОЭЗ Москвы
Министр Гарбузов: медико-технический кластер появится в ОЭЗ Москвы
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. На ПМЭФ-2025 департамент инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы подписал соглашение с Минпромторгом РФ и АНО "Консорциум Медицинская техника" о взаимодействии по развитию производства высокотехнологичной медицинской техники и создании медико-технического кластера в ОЭЗ "Технополис Москва", сообщил министр правительства столицы, глава городского ДИПП Анатолий Гарбузов.
Кластеризация позволяет консолидировать усилия компаний при разработке или освоении необходимых технологий. Также, в отличие от самостоятельных производств, у участников кластеров есть общая инфраструктура, например, лаборатории или центры практической подготовки кадров.
"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город активно развивает высокотехнологичные отрасли промышленности. Важную роль в этом играет создание кластеров, в частности на территории особой экономической зоны "Технополис Москва". Сегодня здесь уже успешно функционирует один из крупнейших в России фармацевтических кластеров. В него входят 14 компаний, восемь из которых уже запустили производство. В рамках подписанного соглашения планируем создать еще один кластер, направленный на развитие медицинской отрасли. Он будет специализироваться на разработке высокотехнологичного медицинского оборудования", - отметил Гарбузов, его слова привели в пресс-службе.
Согласно тексту документа, организации подготовят совместные предложения по созданию инфраструктуры и организации производства медицинской техники в новом медико-техническом кластере ОЭЗ Москвы.
"Сегодня система промышленных кластеров признана одним из самых эффективных инструментов развития инвестиционной и промышленной политики, для отечественных предприятий. В рамках развития нашего практического трехстороннего взаимодействия на базе ОЭЗ "Технополис Москва" уже размещен офис кластера и в конце текущего года ожидается производственная площадка нового мультибрендового производителя медицинской техники экспертного уровня АО "НПО "РМед". Одним из перспективных направлений деятельности кластера мы видим в распространении практики офсетных контрактов, в том числе межрегиональных, как значительная мера поддержки отечественного производства", - резюмировал генеральный директор АНО "Консорциум Медицинская техника" Кирилл Литвицкий.