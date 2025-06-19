https://ria.ru/20250619/garbuzov-2023879351.html

Гарбузов: медико-технический кластер появится в ОЭЗ Москвы

Гарбузов: медико-технический кластер появится в ОЭЗ Москвы - РИА Новости, 19.06.2025

Гарбузов: медико-технический кластер появится в ОЭЗ Москвы

На ПМЭФ-2025 департамент инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы подписал соглашение с Минпромторгом РФ и АНО "Консорциум Медицинская техника" о... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T14:42:00+03:00

2025-06-19T14:42:00+03:00

2025-06-19T14:45:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

экономика

технологии

москва

россия

анатолий гарбузов

сергей собянин

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. На ПМЭФ-2025 департамент инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы подписал соглашение с Минпромторгом РФ и АНО "Консорциум Медицинская техника" о взаимодействии по развитию производства высокотехнологичной медицинской техники и создании медико-технического кластера в ОЭЗ "Технополис Москва", сообщил министр правительства столицы, глава городского ДИПП Анатолий Гарбузов.Кластеризация позволяет консолидировать усилия компаний при разработке или освоении необходимых технологий. Также, в отличие от самостоятельных производств, у участников кластеров есть общая инфраструктура, например, лаборатории или центры практической подготовки кадров."По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город активно развивает высокотехнологичные отрасли промышленности. Важную роль в этом играет создание кластеров, в частности на территории особой экономической зоны "Технополис Москва". Сегодня здесь уже успешно функционирует один из крупнейших в России фармацевтических кластеров. В него входят 14 компаний, восемь из которых уже запустили производство. В рамках подписанного соглашения планируем создать еще один кластер, направленный на развитие медицинской отрасли. Он будет специализироваться на разработке высокотехнологичного медицинского оборудования", - отметил Гарбузов, его слова привели в пресс-службе.Согласно тексту документа, организации подготовят совместные предложения по созданию инфраструктуры и организации производства медицинской техники в новом медико-техническом кластере ОЭЗ Москвы."Сегодня система промышленных кластеров признана одним из самых эффективных инструментов развития инвестиционной и промышленной политики, для отечественных предприятий. В рамках развития нашего практического трехстороннего взаимодействия на базе ОЭЗ "Технополис Москва" уже размещен офис кластера и в конце текущего года ожидается производственная площадка нового мультибрендового производителя медицинской техники экспертного уровня АО "НПО "РМед". Одним из перспективных направлений деятельности кластера мы видим в распространении практики офсетных контрактов, в том числе межрегиональных, как значительная мера поддержки отечественного производства", - резюмировал генеральный директор АНО "Консорциум Медицинская техника" Кирилл Литвицкий.

https://ria.ru/20250619/garbuzov-2023851389.html

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экономика, технологии, москва, россия, анатолий гарбузов, сергей собянин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)