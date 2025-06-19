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Москва продолжит развивать механизм офсетных контрактов, заявило Гарбузов - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
09:30 19.06.2025 (обновлено: 12:07 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/garbuzov-2023855392.html
Москва продолжит развивать механизм офсетных контрактов, заявило Гарбузов
Москва продолжит развивать механизм офсетных контрактов, заявило Гарбузов - РИА Новости, 19.06.2025
Москва продолжит развивать механизм офсетных контрактов, заявило Гарбузов
Москва заключила 31 офсетный контракт с компаниями, по 9 из них идет уже поставка, этот механизм планируется развивать и в дальнейшем, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T09:30:00+03:00
2025-06-19T12:07:00+03:00
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экономика
москва
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Москва заключила 31 офсетный контракт с компаниями, по 9 из них идет уже поставка, этот механизм планируется развивать и в дальнейшем, сообщил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов. "Сейчас заключен 31 офсетный контракт, по 9 из них идет уже поставка, но мы планируем этот механизм развивать и в дальнейшем. Тут важно внимательно смотреть за экономикой и за тем, какие препараты, какую продукцию готовы предоставлять инвесторам. Все-таки мы должны следить, чтобы в Москве и в России был определенный стандарт качества предоставляемой продукции", - рассказал Гарбузов. По его словам, Москва заключила уже три межрегиональных офсета. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, москва, россия, анатолий гарбузов
ПМЭФ-2025, Экономика, Москва, Россия, Анатолий Гарбузов
Москва продолжит развивать механизм офсетных контрактов, заявило Гарбузов

Гарбузов: Москва заключила 31 офсетный контракт с компаниями

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМинистр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Анатолий Гарбузов, стенд РИА Новости, ПМЭФ-2025
Министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Анатолий Гарбузов, стенд РИА Новости, ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Анатолий Гарбузов, стенд РИА Новости, ПМЭФ-2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Москва заключила 31 офсетный контракт с компаниями, по 9 из них идет уже поставка, этот механизм планируется развивать и в дальнейшем, сообщил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
"Сейчас заключен 31 офсетный контракт, по 9 из них идет уже поставка, но мы планируем этот механизм развивать и в дальнейшем. Тут важно внимательно смотреть за экономикой и за тем, какие препараты, какую продукцию готовы предоставлять инвесторам. Все-таки мы должны следить, чтобы в Москве и в России был определенный стандарт качества предоставляемой продукции", - рассказал Гарбузов.
По его словам, Москва заключила уже три межрегиональных офсета.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Москва активно развивает сферу радиоэлектроники - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Анатолий Гарбузов: Москва активно развивает сферу радиоэлектроники
10:30
 
ПМЭФ-2025ЭкономикаМоскваРоссияАнатолий Гарбузов
 
 
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