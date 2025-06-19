https://ria.ru/20250619/garbuzov-2023851389.html

Гарбузов: компании ОЭЗ Москвы увеличили вложения в экономику города

Гарбузов: компании ОЭЗ Москвы увеличили вложения в экономику города - РИА Новости, 19.06.2025

Гарбузов: компании ОЭЗ Москвы увеличили вложения в экономику города

В прошлом году компании ОЭЗ Москвы нарастили вложения в экономику столицы на 57%, указал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T12:10:00+03:00

2025-06-19T12:10:00+03:00

2025-06-19T12:10:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

экономика

москва

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. В прошлом году компании ОЭЗ Москвы нарастили вложения в экономику столицы на 57%, указал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."Предприятия ОЭЗ "Технополис Москва" продолжают расширять производство высокотехнологичной продукции и увеличивать количество рабочих мест для нужд города в отраслях машиностроения, фармацевтики, микроэлектроники и беспилотных авиасистем и других сферах", — приводит пресс-служба ДИПП слова Гарбузова.Он добавил, что общий объем инвестиций компаний ОЭЗ Москвы вырос до 70,8 миллиарда рублей. Для обеспечения кадрами инновационных производств компании создали около 5,9 тысячи новых рабочих мест. Это на 51% больше, чем в 2023 году.Годовой план по новым рабочим местам более чем на 20% перевыполнили 27 действующих резидентов. В их числе – компания по выпуску печатных плат и фармацевтическое предприятие.Инвестиций становится больше и столичные производства активно развиваются благодаря поддержке Москвы и современной инфраструктуре ОЭЗ столицы. Лидерами по объему осуществленных инвестиций в 2024 году стали компании-резиденты отрасли микроэлектроники. Компании, выпускающие более 40% всей товаров ОЭЗ Москвы, вложили в свое развитие 41,2 миллиарда рублей. Это в 1,5 раза больше, чем в 2023 году. За все время работы ОЭЗ Москвы компании на конец 2024 года вложили в развитие промпотенциала города 235,8 миллиарда рублей.Как отмечает генеральный директор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев, также значительные финвложения в производство осуществили в 2024 году фармацевтические компании со статусом резидента. Объем их вложений составил 18 миллиардов рублей. По его словам, это в 1,2 раза больше, чем за 2023 год.ОЭЗ столицы обладает современной инфраструктурой и всеми условиями для развития технологичных производств, что делает ее особенно привлекательной для инвестиций, расширения и модернизации предприятий. Город предоставляет поддержку компаниям, работающим в столичной экономической зоне. Они могут получить статус резидента, который предоставляет возможность использовать разнообразные налоговые преференции и льготы для модернизации производств.

https://ria.ru/20250619/moskva-2023722981.html

https://ria.ru/20250619/garbuzov-2023724074.html

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экономика, москва, анатолий гарбузов