https://ria.ru/20250619/garbuzov-2023833799.html

Гарбузов: в "Сколково" появится спорткомплекс по концессионному соглашению

Гарбузов: в "Сколково" появится спорткомплекс по концессионному соглашению - РИА Новости, 19.06.2025

Гарбузов: в "Сколково" появится спорткомплекс по концессионному соглашению

На территории инновационного центра "Сколково" появится многофункциональный спортивный комплекс площадью 19 тысяч квадратных метров в рамках концессионного... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T11:10:00+03:00

2025-06-19T11:10:00+03:00

2025-06-19T11:19:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

россия

москва

анатолий гарбузов

сколково

российский фонд прямых инвестиций

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

кирилл дмитриев

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. На территории инновационного центра "Сколково" появится многофункциональный спортивный комплекс площадью 19 тысяч квадратных метров в рамках концессионного соглашения, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.По его словам, на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Российский фонд прямых инвестиций, ООО "ХГ Сколково" и ПАО "Банк ПСБ" заключили четырехстороннее соглашение о сотрудничестве."Государственно-частное партнерство – один из наиболее эффективных механизмов развития социальной и экономически важной инфраструктуры. В рамках концессионного соглашения на территории инновационного центра "Сколково" появится многофункциональный спортивный комплекс площадью 19 тысяч квадратных метров. Совокупные инвестиции в реализацию этого проекта составят около 3,5 миллиарда рублей, при этом порядка 1,4 миллиарда вложит правительство Москвы", – приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.Он отметил, что около 10% от общего времени работы спорткомплекса будет отведено для льготного посещения ледовых площадок жителями Москвы.Так, мультифункциональный комплекс объединит площадки для более чем 15 видов спорта. На его территории организуют тренажерный зал, батутный центр, залы для единоборств, керлинга, игровых видов спорта, падел-тенниса и сквоша.По словам генерального директора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, государственно-частное партнерство охватывает не только традиционные сектора, среди которых инфраструктура, транспорт, промышленность, но и сферу здравоохранения и спорта. Ярким примером является проект строительства многофункционального спортивного комплекса, который реализуется в партнерстве со столицей и ведущими инвесторами.Он отметил, что РФПИ активно инвестирует в проекты по поддержке здорового образа жизни, повышения качества жизни и популяризации спорта, рассчитываем, что комплекс станет новой точкой притяжения для москвичей.Кроме того, в спорткомплексе будет работать детская хоккейная школа, где смогут заниматься около 300 спортсменов, и школа по фигурному катанию. При этом юные спортсмены смогут учиться в инновационной школе "СКОЛКА", где график учебных занятий будет подстроен под спортивные секции.Основатель школы "Красная машина" и инициатор проекта "Хоккейный город "Сколково" Роман Ротенберг добавил, что территория была выбрана осознанно. Комплекс должен быть технологичным проектом, учитывающим современные тенденции классического и виртуального спорта, который на многие годы станет образцом для спортивных объектов, отметили в пресс-службе ДИПП.Он подчеркнул, что это будет первый проект "Спорт+Образование", где одно не мешает другому, а дополняет, делая юного спортсмена гармонично развитой личностью. Группа компаний "Красная машина" совместно с Федерацией хоккея России постоянно работают над развитием детского спорта в России.Также в рамках соглашения АО "УК РФПИ", ООО "ХГ Сколково", ПАО "Банк ПСБ" взяли на себя обязательства организовать привлечение инвестиций для финансирования проекта.Председатель ПСБ Петр Фрадков подчеркнул, что ПСБ поддерживает стратегические инициативы, направленные на популяризацию массового, детского, юношеского и инклюзивного спорта в России, на повышение доступности, оснащенности и количества спортивных объектов, говорится в пресс-службе ДИПП.Уже открыто 24 Центра уличного баскетбола, в том числе пять в новых субъектах РФ, профинансировано строительство круглогодичного плавательного бассейна в Макеевке Донецкой Народной Республики, выстраивается эффективное взаимодействие с региональными властями для развития спортивной инфраструктуры по всей стране.В 2024-2025 годах столицу признали лидером среди регионов РФ по уровню развития государственно-частного партнерства в рейтинге Минэкономразвития. С 2013 года правительство Москвы заключило 10 концессионных и одно ГЧП-соглашение, предусматривающие строительство за счет инвесторов важных для города объектов в сфере дорожного строительства, здравоохранения, образования, жилищно-коммунального и гостиничного хозяйства. Общий объем инвестиций по этим соглашениям составит около 314 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20250619/moskva-2023722981.html

https://ria.ru/20250619/garbuzov-2023724074.html

https://ria.ru/20250618/garbuzov-2023575585.html

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