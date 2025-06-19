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Гарбузов: ДИПП подписал соглашение с тремя компаниями ОЭЗ Москвы - РИА Новости, 19.06.2025
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
09:40 19.06.2025 (обновлено: 10:05 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/garbuzov-2023803887.html
Гарбузов: ДИПП подписал соглашение с тремя компаниями ОЭЗ Москвы
Гарбузов: ДИПП подписал соглашение с тремя компаниями ОЭЗ Москвы - РИА Новости, 19.06.2025
Гарбузов: ДИПП подписал соглашение с тремя компаниями ОЭЗ Москвы
В рамках ПМЭФ-2025 департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы подписал соглашение с компаниями "Технорэд, "Лассард и "Некс-Т" о сотрудничестве в... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T09:40:00+03:00
2025-06-19T10:05:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
экономика
москва
анатолий гарбузов
россия
технологии
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. В рамках ПМЭФ-2025 департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы подписал соглашение с компаниями "Технорэд, "Лассард и "Некс-Т" о сотрудничестве в целях развития станкостроения и робототехники в городе, сообщил министр правительства столицы, глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."Подписанное соглашение — это важный шаг для развития промышленного потенциала Москвы в сферах робототехники и станкостроения. Мы создаем условия для технологического суверенитета, производства современной и конкурентоспособной продукции, а также для импортозамещения. Совместно с ведущими компаниями отрасли мы формируем Центр компетенций на базе ОЭЗ "Технополис Москва". Это позволит объединить усилия бизнеса, науки и образования, ускорить внедрение инноваций и повысить качество промышленного производства в столице. Наша цель — обеспечить устойчивое развитие отрасли и укрепить позиции Москвы как одного из лидеров высокотехнологичной промышленности в России", - подчеркнул Гарбузов.Подписанное соглашение устанавливает общие принципы взаимодействия ДИПП с компанией-производителем роботехнического оборудования "Технорэд", предприятием "Лассард", специализирующемся на производстве лазерных комплексов и оптомеханических изделий, а также производителем интерактивного оборудования "Некс-Т". Среди них – обмен знаниями между специалистами департамента и компаний, совместные зарубежные поездки для содействия улучшению экспортного потенциала, привлечение инвестиций в перспективные разработки и развитие кадрового потенциала."Наша компания берет на себя важную задачу — выпустить 25 тысяч роботов и робототехнических комплексов, что составляет почти треть от общего объема Национального проекта "Средства производства и автоматизации". Уверен, что без формирования мощного индустриального кластера, консолидации лидеров отрасли, внедрения единых стандартов и системной подготовки кадров этого результата достичь невозможно. Только объединив усилия, обмениваясь опытом, технологиями и разрабатывая совместные решения, мы обеспечим укрепление технологического суверенитета нашей страны, выполним цели Национального проекта, а также будем на шаг ближе к тому, чтобы Москва стала одним из мировых центров инноваций и лидирующим городом по развитию робототехнической отрасли", - отметил гендиректор компании "Технорэд" Артем Лукин, его слова привели в пресс-службе.Как отметил генеральный директор "Некс-Т" Владимир Крикушенко, на производстве "Некс-Т" успешно внедрены российские роботизированные комплексы, которые показали высокую эффективность и надежность в повседневной работе."Данное соглашение имеет важное значение для реализации стратегической задачи по развитию робототехники до 2030 года, поставленной президентом РФ. Уверен, что совместная работа резидентов ОЭЗ, обладающих многолетней экспертизой, значительным опытом в НИОКР, а также в области производства сенсорных дисплеев и панелей управления "Некс-Т", которые используются в станкостроении, выведет отрасль на новый уровень", - сказал Крикушенко.Как сообщил генеральный директор компании "Лассард" Олег Нефедов, соглашение с департаментом инвестиционной и промышленной политики города Москвы – это мощный импульс для дальнейшего развития."Это доступ к новым ресурсам, синергия с другими участниками индустрии и, что очень важно, – уверенность в востребованности наших решений на самом перспективном рынке страны. Мы верим, что будущее отечественной промышленности – за интеллектуальной автоматизацией, за роботами, которые не заменяют человека, а усиливают его возможности. И вместе с нашими партнерами, с поддержкой города Москвы, мы это будущее строим уже сегодня", - сообщил генеральный директор компании "Лассард" Олег Нефедов.
https://ria.ru/20250619/garbuzov-2023724074.html
https://ria.ru/20250618/garbuzov-2023564410.html
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экономика, москва, анатолий гарбузов, россия, технологии
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Экономика, Москва, Анатолий Гарбузов, Россия, Технологии
Гарбузов: ДИПП подписал соглашение с тремя компаниями ОЭЗ Москвы

Министр Гарбузов: ДИПП подписал соглашение с тремя компаниями ОЭЗ Москвы

© Фото : пресс-служба ДИПППодписание соглашения о сотрудничестве между департаментом инвестиционной и промышленной политики Москвы и компаниями "Технорэд, "Лассард и "Некс-Т"
Подписание соглашения о сотрудничестве между департаментом инвестиционной и промышленной политики Москвы и компаниями Технорэд, Лассард и Некс-Т - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© Фото : пресс-служба ДИПП
Подписание соглашения о сотрудничестве между департаментом инвестиционной и промышленной политики Москвы и компаниями "Технорэд, "Лассард и "Некс-Т"
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. В рамках ПМЭФ-2025 департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы подписал соглашение с компаниями "Технорэд, "Лассард и "Некс-Т" о сотрудничестве в целях развития станкостроения и робототехники в городе, сообщил министр правительства столицы, глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
"Подписанное соглашение — это важный шаг для развития промышленного потенциала Москвы в сферах робототехники и станкостроения. Мы создаем условия для технологического суверенитета, производства современной и конкурентоспособной продукции, а также для импортозамещения. Совместно с ведущими компаниями отрасли мы формируем Центр компетенций на базе ОЭЗ "Технополис Москва". Это позволит объединить усилия бизнеса, науки и образования, ускорить внедрение инноваций и повысить качество промышленного производства в столице. Наша цель — обеспечить устойчивое развитие отрасли и укрепить позиции Москвы как одного из лидеров высокотехнологичной промышленности в России", - подчеркнул Гарбузов.
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Гарбузов: предприятиям Москвы помогут укрепить информационную безопасность
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Подписанное соглашение устанавливает общие принципы взаимодействия ДИПП с компанией-производителем роботехнического оборудования "Технорэд", предприятием "Лассард", специализирующемся на производстве лазерных комплексов и оптомеханических изделий, а также производителем интерактивного оборудования "Некс-Т". Среди них – обмен знаниями между специалистами департамента и компаний, совместные зарубежные поездки для содействия улучшению экспортного потенциала, привлечение инвестиций в перспективные разработки и развитие кадрового потенциала.
"Наша компания берет на себя важную задачу — выпустить 25 тысяч роботов и робототехнических комплексов, что составляет почти треть от общего объема Национального проекта "Средства производства и автоматизации". Уверен, что без формирования мощного индустриального кластера, консолидации лидеров отрасли, внедрения единых стандартов и системной подготовки кадров этого результата достичь невозможно. Только объединив усилия, обмениваясь опытом, технологиями и разрабатывая совместные решения, мы обеспечим укрепление технологического суверенитета нашей страны, выполним цели Национального проекта, а также будем на шаг ближе к тому, чтобы Москва стала одним из мировых центров инноваций и лидирующим городом по развитию робототехнической отрасли", - отметил гендиректор компании "Технорэд" Артем Лукин, его слова привели в пресс-службе.
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Как отметил генеральный директор "Некс-Т" Владимир Крикушенко, на производстве "Некс-Т" успешно внедрены российские роботизированные комплексы, которые показали высокую эффективность и надежность в повседневной работе.
"Данное соглашение имеет важное значение для реализации стратегической задачи по развитию робототехники до 2030 года, поставленной президентом РФ. Уверен, что совместная работа резидентов ОЭЗ, обладающих многолетней экспертизой, значительным опытом в НИОКР, а также в области производства сенсорных дисплеев и панелей управления "Некс-Т", которые используются в станкостроении, выведет отрасль на новый уровень", - сказал Крикушенко.
Как сообщил генеральный директор компании "Лассард" Олег Нефедов, соглашение с департаментом инвестиционной и промышленной политики города Москвы – это мощный импульс для дальнейшего развития.
"Это доступ к новым ресурсам, синергия с другими участниками индустрии и, что очень важно, – уверенность в востребованности наших решений на самом перспективном рынке страны. Мы верим, что будущее отечественной промышленности – за интеллектуальной автоматизацией, за роботами, которые не заменяют человека, а усиливают его возможности. И вместе с нашими партнерами, с поддержкой города Москвы, мы это будущее строим уже сегодня", - сообщил генеральный директор компании "Лассард" Олег Нефедов.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыЭкономикаМоскваАнатолий ГарбузовРоссияТехнологии
 
 
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