https://ria.ru/20250619/garbuzov-2023803887.html

Гарбузов: ДИПП подписал соглашение с тремя компаниями ОЭЗ Москвы

Гарбузов: ДИПП подписал соглашение с тремя компаниями ОЭЗ Москвы - РИА Новости, 19.06.2025

Гарбузов: ДИПП подписал соглашение с тремя компаниями ОЭЗ Москвы

В рамках ПМЭФ-2025 департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы подписал соглашение с компаниями "Технорэд, "Лассард и "Некс-Т" о сотрудничестве в... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T09:40:00+03:00

2025-06-19T09:40:00+03:00

2025-06-19T10:05:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

экономика

москва

анатолий гарбузов

россия

технологии

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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. В рамках ПМЭФ-2025 департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы подписал соглашение с компаниями "Технорэд, "Лассард и "Некс-Т" о сотрудничестве в целях развития станкостроения и робототехники в городе, сообщил министр правительства столицы, глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."Подписанное соглашение — это важный шаг для развития промышленного потенциала Москвы в сферах робототехники и станкостроения. Мы создаем условия для технологического суверенитета, производства современной и конкурентоспособной продукции, а также для импортозамещения. Совместно с ведущими компаниями отрасли мы формируем Центр компетенций на базе ОЭЗ "Технополис Москва". Это позволит объединить усилия бизнеса, науки и образования, ускорить внедрение инноваций и повысить качество промышленного производства в столице. Наша цель — обеспечить устойчивое развитие отрасли и укрепить позиции Москвы как одного из лидеров высокотехнологичной промышленности в России", - подчеркнул Гарбузов.Подписанное соглашение устанавливает общие принципы взаимодействия ДИПП с компанией-производителем роботехнического оборудования "Технорэд", предприятием "Лассард", специализирующемся на производстве лазерных комплексов и оптомеханических изделий, а также производителем интерактивного оборудования "Некс-Т". Среди них – обмен знаниями между специалистами департамента и компаний, совместные зарубежные поездки для содействия улучшению экспортного потенциала, привлечение инвестиций в перспективные разработки и развитие кадрового потенциала."Наша компания берет на себя важную задачу — выпустить 25 тысяч роботов и робототехнических комплексов, что составляет почти треть от общего объема Национального проекта "Средства производства и автоматизации". Уверен, что без формирования мощного индустриального кластера, консолидации лидеров отрасли, внедрения единых стандартов и системной подготовки кадров этого результата достичь невозможно. Только объединив усилия, обмениваясь опытом, технологиями и разрабатывая совместные решения, мы обеспечим укрепление технологического суверенитета нашей страны, выполним цели Национального проекта, а также будем на шаг ближе к тому, чтобы Москва стала одним из мировых центров инноваций и лидирующим городом по развитию робототехнической отрасли", - отметил гендиректор компании "Технорэд" Артем Лукин, его слова привели в пресс-службе.Как отметил генеральный директор "Некс-Т" Владимир Крикушенко, на производстве "Некс-Т" успешно внедрены российские роботизированные комплексы, которые показали высокую эффективность и надежность в повседневной работе."Данное соглашение имеет важное значение для реализации стратегической задачи по развитию робототехники до 2030 года, поставленной президентом РФ. Уверен, что совместная работа резидентов ОЭЗ, обладающих многолетней экспертизой, значительным опытом в НИОКР, а также в области производства сенсорных дисплеев и панелей управления "Некс-Т", которые используются в станкостроении, выведет отрасль на новый уровень", - сказал Крикушенко.Как сообщил генеральный директор компании "Лассард" Олег Нефедов, соглашение с департаментом инвестиционной и промышленной политики города Москвы – это мощный импульс для дальнейшего развития."Это доступ к новым ресурсам, синергия с другими участниками индустрии и, что очень важно, – уверенность в востребованности наших решений на самом перспективном рынке страны. Мы верим, что будущее отечественной промышленности – за интеллектуальной автоматизацией, за роботами, которые не заменяют человека, а усиливают его возможности. И вместе с нашими партнерами, с поддержкой города Москвы, мы это будущее строим уже сегодня", - сообщил генеральный директор компании "Лассард" Олег Нефедов.

https://ria.ru/20250619/garbuzov-2023724074.html

https://ria.ru/20250618/garbuzov-2023564410.html

https://ria.ru/20250618/garbuzov-2023575585.html

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экономика, москва, анатолий гарбузов, россия, технологии