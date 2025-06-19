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Гарбузов рассказал о росте экспорта московской продукции приборостроения - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
08:52 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/garbuzov-2023791259.html
Гарбузов рассказал о росте экспорта московской продукции приборостроения
Гарбузов рассказал о росте экспорта московской продукции приборостроения - РИА Новости, 19.06.2025
Гарбузов рассказал о росте экспорта московской продукции приборостроения
Поставки товаров отрасли приборостроения, произведенных в Москве, увеличились по итогам первого квартала 2025 года более чем на 80% в годовом выражении, а... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T08:52:00+03:00
2025-06-19T08:52:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Поставки товаров отрасли приборостроения, произведенных в Москве, увеличились по итогам первого квартала 2025 года более чем на 80% в годовом выражении, а продукции отрасли энергетического машиностроения - почти на 15%, сообщил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов. "Наши промышленники ориентированы, безусловно, на дружественные страны. Мы недавно проводили большой анализ по экспортной деятельности и установили, что Москва поставляет за рубеж такие продукты, в которых, казалось бы, мы не являемся лидерами. Хотя, как выяснилось, мы делаем это абсолютно конкурентоспособно. Так, по итогам I квартала 2025 года поставки товаров отрасли приборостроения, произведенных в Москве, увеличились более чем на 80 процентов по сравнению с 2024 годом", - сказал Гарбузов. По его словам, экспорт продукции отрасли энергетического машиностроения, произведенной в Москве, увеличился почти на 15% в годовом выражении. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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москва, анатолий гарбузов, экономика
ПМЭФ-2025, Москва, Анатолий Гарбузов, Экономика
Гарбузов рассказал о росте экспорта московской продукции приборостроения

Экспорт произведенных в Москве товаров приборостроения в I квартале вырос на 80%

© Фото предоставлено департаментом инвестиционной и промышленной политикиАнатолий Гарбузов
Анатолий Гарбузов - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© Фото предоставлено департаментом инвестиционной и промышленной политики
Анатолий Гарбузов. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Поставки товаров отрасли приборостроения, произведенных в Москве, увеличились по итогам первого квартала 2025 года более чем на 80% в годовом выражении, а продукции отрасли энергетического машиностроения - почти на 15%, сообщил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
«
"Наши промышленники ориентированы, безусловно, на дружественные страны. Мы недавно проводили большой анализ по экспортной деятельности и установили, что Москва поставляет за рубеж такие продукты, в которых, казалось бы, мы не являемся лидерами. Хотя, как выяснилось, мы делаем это абсолютно конкурентоспособно. Так, по итогам I квартала 2025 года поставки товаров отрасли приборостроения, произведенных в Москве, увеличились более чем на 80 процентов по сравнению с 2024 годом", - сказал Гарбузов.
По его словам, экспорт продукции отрасли энергетического машиностроения, произведенной в Москве, увеличился почти на 15% в годовом выражении.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Глава ДИПП Москвы Анатолий Гарбузов на сессии ПМЭФ-2025 Развитие сквозных технологий в Москве для масштабного технологического прорыва отечественной промышленности - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
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ПМЭФ-2025МоскваАнатолий ГарбузовЭкономика
 
 
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