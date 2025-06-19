https://ria.ru/20250619/garbuzov-2023791259.html

Гарбузов рассказал о росте экспорта московской продукции приборостроения

Гарбузов рассказал о росте экспорта московской продукции приборостроения - РИА Новости, 19.06.2025

Гарбузов рассказал о росте экспорта московской продукции приборостроения

Поставки товаров отрасли приборостроения, произведенных в Москве, увеличились по итогам первого квартала 2025 года более чем на 80% в годовом выражении, а... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T08:52:00+03:00

2025-06-19T08:52:00+03:00

2025-06-19T08:52:00+03:00

пмэф-2025

москва

анатолий гарбузов

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1958906287_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_1cff5a44e39b8e5b3cfc8ef177afefd8.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Поставки товаров отрасли приборостроения, произведенных в Москве, увеличились по итогам первого квартала 2025 года более чем на 80% в годовом выражении, а продукции отрасли энергетического машиностроения - почти на 15%, сообщил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов. "Наши промышленники ориентированы, безусловно, на дружественные страны. Мы недавно проводили большой анализ по экспортной деятельности и установили, что Москва поставляет за рубеж такие продукты, в которых, казалось бы, мы не являемся лидерами. Хотя, как выяснилось, мы делаем это абсолютно конкурентоспособно. Так, по итогам I квартала 2025 года поставки товаров отрасли приборостроения, произведенных в Москве, увеличились более чем на 80 процентов по сравнению с 2024 годом", - сказал Гарбузов. По его словам, экспорт продукции отрасли энергетического машиностроения, произведенной в Москве, увеличился почти на 15% в годовом выражении. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250618/garbuzov-2023672583.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, анатолий гарбузов, экономика