https://ria.ru/20250619/garbuzov-2023788708.html

Анатолий Гарбузов: работа в промышленности вновь популярна у молодежи

Анатолий Гарбузов: работа в промышленности вновь популярна у молодежи - РИА Новости, 19.06.2025

Анатолий Гарбузов: работа в промышленности вновь популярна у молодежи

Работа в промышленности снова становится популярной среди молодых людей, а площадки особой экономической зоны становятся не просто рабочими местами, но и... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T10:00:00+03:00

2025-06-19T10:00:00+03:00

2025-06-19T10:00:00+03:00

интервью

интервью - авторы

анатолий гарбузов

владимир путин

россия

москва

сергей собянин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1958906249_0:74:3000:1762_1920x0_80_0_0_1774e897b978c4a6099a6c26f135041e.jpg

Работа в промышленности снова становится популярной среди молодых людей, а площадки особой экономической зоны становятся не просто рабочими местами, но и точками притяжения, сообщил в интервью РИА Новости министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов. Также он рассказал, какие отрасли столичной промышленности активнее всего растут, и оценил возможность возвращения западных компаний в Москву. Беседовала Ольга Овчинникова.– Анатолий Михайлович, расскажите, как сегодня себя чувствует московская промышленность? Какие результаты она показывает?– Москва – это исторически один из крупнейших центров промышленного производства в России, и город всесторонне поддерживает развитие промышленности на своей территории. Подчеркну, мы видим, что промышленность год от года растет, а ключевым показателем роста является индекс промышленного производства. В 2024 году ИПП обрабатывающих отраслей вырос на 17,8% по сравнению с 2023 годом. Промышленность столицы развивается, появляются новые высокотехнологичные компании. Это происходит благодаря времени, труду и силам, которые вкладывают промышленники, инвесторы, а также поддержке города. Город сегодня предоставляет порядка двадцати мер поддержки нашим инвесторам, и не только действующим промышленным предприятиям, но и тем, кто хочет заняться промышленностью, хочет развивать это направление.Также отмечу, что в Москве работают более 4,5 тысячи промпредприятий, где трудятся свыше 750 тысячи человек. Если говорить о цифрах, то за пять лет промпроизводство удвоилось, обрабатывающие отрасли увеличились в 2,3 раза, в частности, выпуск одежды вырос более чем в 58 раз, машин и оборудования – в 7,5 раза, оптики и электроники – более чем в пять раз, медизделий – более чем в три раза.– Как вы считаете, сохранятся ли такие темпы роста до конца года? Может быть, столица выйдет на рекордные значения?– Я бы не стал пока прогнозировать рекорды, однако мы прогнозируем определенный стабильный рост. У нас есть намеченные планы по развитию промышленности и особой экономической зоны, по созданию новой промышленной инфраструктуры. Благодаря этому мы и надеемся, что индекс промышленного производства будет и дальше расти. И главное, будет расти качество, и при этом не будет расти стоимость той продукции, которая будет поставляться промышленными предприятиями на полки магазинов. Жители города будут как и раньше наслаждаться высококачественной доступной продукцией.– Вы сказали, что будет появляться новая промышленная инфраструктура. Могли бы привести пример, что планируете открыть в обозримой перспективе?– Да, у нас есть ряд площадок особой экономической зоны "Технополис Москва", на которой мы активно строим как промышленную инфраструктуру для абсолютно разных резидентов, так и конкретные заводы для крупных компаний. Так, в этом году у нас планируется ввод более 500 тысяч квадратных метров промышленной инфраструктуры. Как я и сказал, часть из них мы будем передавать небольшим или средним компаниям для быстрого запуска производства. Другая же инфраструктура будет построена под конкретного резидента-арендатора, который будет производить высокотехнологическую продукцию на этих площадках. Город предоставляет и землю, и промышленную инфраструктуру, а также различные налоговые льготы. Статус резидента позволяет экономить на налогах, инвестировав освободившиеся средства в производство.– Московская промышленность не первый год находится под санкционным давлением. Расскажите, удалось ли справиться с ним сегодня?– Наверное, нет предела совершенству, поэтому мы должны постоянно развиваться, рассматривать новые ниши. У нас должен быть определенный аппетит к риску, к созданию в том числе абсолютно новых инновационных производств. Допустим, в области микроэлектроники или фармацевтики. Мы должны обеспечивать себе технологический суверенитет, переходя к самым базовым комплектующим и производным, из которых состоит конечный продукт. Не просто осуществлять сборку финальной продукции и приклеивать туда шильдик, а делать именно комплектующие. Безусловно, санкции ограничивают некоторую деятельность на территории для наших промышленных производств, но вместе с тем дают огромный толчок к частным инвестициям, потому что произошел полный разворот от инвестиций в ценные бумаги зарубежных компаний в инвестиции в основной капитал на территории города. Лучшего партнера, чем город, придумать сложно, потому что город всегда гарантирует и выполняет полностью свои обязательства.– Президент России Владимир Путин ранее говорил, что крупный иностранный бизнес обращается к нему с просьбами о возвращении в Россию. Видите ли вы, что есть интерес у иностранных компаний по возвращению в Москву?– Честно говоря, за то время, пока зарубежные компании ушли и не присутствовали в Москве, мы научились производить практически все, что было ранее произведено зарубежными компаниями. Они нам не оставили никакой конструкторской документации или иной информации для того, чтобы можно было комфортно продолжить производство. Таким образом, нам пришлось все создавать с нуля. Наверное, надо было этим заниматься ранее, но сейчас мы активно создаем абсолютно новые конкурентоспособные продукты, которые можно экспортировать. Мы не видим потребности в том, чтобы вернулись зарубежные компании. Безусловно, это был вызов, когда они ушли, но сейчас это текущая рутинная работа, которой мы занимаемся.– Что касается экспорта, какие страны заинтересованы в столичной продукции, и какой продукт наиболее востребован?– Наши промышленники ориентированы, безусловно, на дружественные страны. Мы недавно проводили большой анализ по экспортной деятельности и установили, что Москва экспортирует такие продукты, в которых, казалось бы, мы не являемся лидерами. Хотя, как выяснилось, мы делаем это абсолютно конкурентоспособно. Так, по итогам первого квартала 2025 года поставки товаров отрасли приборостроения, произведенных в Москве, увеличились более чем на 80% по сравнению с 2024 годом. А экспорт продукции отрасли энергетического машиностроения, произведенной в Москве, увеличился почти на 15% по сравнению с 2024 годом. А наши концерны, которые выпускают шоколад, известны по всему миру. Никакие санкции почему-то в этом вопросе нашим партнерам не мешают закупать нашу продукцию.– Как столичные власти помогают предприятиям адаптироваться к высокой процентной ставке? Работает ли льготное кредитование? Какие еще предлагаете меры поддержки?– Как я уже сказал ранее, более 20 мер поддержки действуют на территории города, в том числе и программа льготного инвестиционного кредитования. Мы компенсируем часть процентной ставки для промышленников или для тех инвесторов, которые хотят заниматься промышленностью, производственной деятельностью, или строить промышленную инфраструктуру. Благодаря такой поддержке компании с 2022 года привлекли более 230 миллиардов рублей инвестиционных кредитов, и мы планируем не останавливаться. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение об увеличении срока льготного кредита с трех до пяти лет, а также об увеличении объема этого кредита с трех до пяти миллиардов рублей. На самом деле, это уже уровень не просто среднего производственного предприятия, а крупного завода, высокотехнологичного, капиталоемкого, который промышленник, инвестор может создавать на территории города с гарантией того, что город пять лет берет на себя процентные риски.Еще в 2024 году у нас была запущена программа для инвесторов, возводящих в столице спортивные объекты. Уже восемь объектов таких введено в эксплуатацию, и планируем, что и дальше они будут появляться. В Москве развиваются все сферы жизни, в том числе и забота о жизни граждан столицы, жителей столицы. Таким образом, мы даем инвесторам четкий посыл о том, что Москва готова поддерживать такие проекты.– Москва всегда уделяла большое внимание фармацевтике и медицине. Расскажите о достижениях столичных компаний в этой сфере? Как город помогает таким предприятиям развиваться?– Москва – один из ведущих индустриальных центров России с исторически значительным вкладом в развитие медицинской промышленности. В настоящее время более 300 столичных предприятий производят лекарственные средства, медицинскую технику и другие изделия. Фармацевтика в Москве растет: выручка отрасли с 2019 года выросла в 3,3 раза – до 154 миллиардов рублей. В особой экономической зоне работает фармацевтический кластер из 14 компаний, часть из них уже поставляет городу лекарства по офсетным контрактам. В общей сложности по офсетам московские фармпредприятия будут производить препараты по 134 международным непатентованным наименованиям, включая 49 ранее не выпускавшихся в России.При решении о создании на территории города завода по производству фармацевтических препаратов важным является гарантированный спрос. Мы этот гарантированный спрос предоставляем через механизм офсетных контрактов, то есть, когда инвестор гарантирует инвестиции, мы гарантируем то, что в течение долгого периода времени, до десяти лет, мы будем закупать продукцию для городских нужд. В министерстве промышленности и торговли Российской Федерации, в соответствии с 719 постановлением, смотрят за российскостью продукции и глубиной локализации. Но в Москве мы подошли немножко дальше и обязали всех инвесторов, которые получают офсетные контракты, использовать еще и российскую субстанцию, из которой будут созданы фармацевтические препараты. А это следующий уровень технологического суверенитета, это следующий уровень независимости от иностранных поставок. Конечно, в конечном счете мы должны дойти до того, чтобы мы производили все полностью российское, в том числе и малотоннажную химию. Но сейчас производство субстанции – это действительно прорыв. Это то, во что компании вкладывают огромные средства для того, чтобы создать здесь производство.– Что касается офсетных контрактов, о которых вы уже упомянули, сколько их уже заключено и планируется ли заключение новых?– Сейчас заключен 31 офсетный контракт, по девяти из них идет уже поставка, но мы планируем этот механизм развивать и в дальнейшем. Тут важно внимательно смотреть за экономикой и за тем, какие препараты, какую продукцию готовы предоставлять инвесторам. Все-таки мы должны следить, чтобы в Москве и в России был определенный стандарт качества предоставляемой продукции.– Взаимодействуете ли с регионами в рамках офсетных контрактов?– Да, у нас есть три межрегиональных офсета. Это очень важная синергия с регионами, она позволяет нам разместить производство на территории регионов, где они могут быть компетентны и профессиональны в этом. Мы получаем качественную продукцию по ценам ниже, чем это было бы, если бы получили на рынке.– Расскажите, как сегодня развивается особая экономическая зона "Технополис Москва"?– Мы прирастаем площадью земли, на которой размещаем промышленное производство в особой экономической зоне. Но, кроме того, мы локализуем огромное количество высокотехнологичных компаний, которые готовы сейчас начать свое производство. Они запускают беспилотники, электроавтомобилестроение, тяговые аккумуляторные батареи, микроэлектронику, фармацевтику, фотонику. Это небольшой перечень производств, который сейчас локализован на территории особой экономической зоны. И, действительно, это является флагманом промышленной инфраструктуры. Комфортные рабочие места, транспортная доступность, возможность работы, проведения досуга – это все то, что представляет сейчас особую экономическую зону.Рост общего объема вложений компаний ОЭЗ Москвы в развитие высокотехнологичных столичных производств в 2024 году составил 57% и превысил 70,8 миллиарда рублей. Для обеспечения кадрами развивающихся инновационных производств компании создали около 5,9 тысячи новых рабочих мест. Это на 51% больше, чем в 2023 году.– Москва – это больше про высокотехнологичные производства, чем про дымящие промышленные заводы. Как вы считаете, какой портрет сегодня у работника промышленного предприятия?– Сейчас промышленность снова становится популярной, потому что, когда молодые люди приходят на завод, они не видят эти огромные предприятия с дымящими трубами, черным дымом. Они видят современные роботизированные предприятия, где применяются новые технологии, где можно провести время с семьей после работы, зайти в магазин на территории особой экономической зоны или провести время с детьми на игровой площадке, заняться спортом. В общем, это точки притяжения, точки роста. И промышленность – это то, что дает людям уверенность в завтрашнем дне, потому что из офиса можно переехать в любой другой офис, но, чтобы перевезти промышленное предприятие, надо отключать, а затем настраивать станки или роботизированные устройства.– А еще и стабильное финансовое обеспечение?– Да, действительно, в промышленности растет и средняя заработная плата. Безусловно, она варьируется от отрасли, но в Москве есть определенный уровень заработной платы, который необходимо обеспечить производством, чтобы привлечь высокотехнологические кадры. Есть отрасли, где студенты могут устроиться на зарплату в разы больше, чем в любой другой сфере, потому что это наукоемкая отрасль с необходимостью привлечения квалифицированных кадров.– В последнее время все говорят о сильнейшем дефиците кадров практически во всех отраслях. Как обстоит дело в московской промышленности?– Нам повезло, что большинство высших учебных заведений России сосредоточено в Москве. Безусловно, есть и среднепрофессиональное образование, которое необходимо и дальше развивать. Открываются площадки практической подготовки колледжей, ресурсные центры. Все это, безусловно, способствует тому, что кадры приходят в промышленность. Да, мы видим определенный дефицит кадров, но этот вопрос решаем. Например, привлекаем промышленные предприятия, чтобы обучать студентов колледжей, студентов вузов для того, чтобы они приходили на промышленные предприятия и сразу были готовы к производственной деятельности.– Ранее вы говорили, что в Москве планируют организовать новые промышленные фестивали. В какой стадии находится проработка данного вопроса?– Из ближайших событий у нас запланирована большая выставка-фестиваль "Москва-2030", которая будет проходить в августе этого года. Там, в том числе, будет представлена и промышленность. В прошлом году мы делали отдельную выставку "Москва промышленная. Город будущего", которая пользовалась большой популярностью. Конечно, 7 октября отмечаем День московской промышленности, что привлекает большое внимание. В общем, действительно, в Москве промышленности уделено большое внимание и много различных фестивалей, форумов проходит, где представлены московские компании. Допустим, Карачаровский механический завод участвует практически во всех выставках, даже больше, чем я.– Расскажите о работе в рамках текущего ПМЭФ и, если можно, поделитесь ближайшими планами департамента: чего ожидать от города инвесторам и промышленникам?– У нас согласована стратегия развития промышленности до 2030 года. Она подразумевает рост основных показателей деятельности промышленности, прирост компаний, выручки, индексов промышленного производства, рост высокотехнологичных рабочих мест, кадров. Все это, безусловно, зафиксировано, и мы стремимся, применяем различные адресные и системные меры поддержки для отраслей промышленности. Определен фокус, который нам необходимо сделать за эти годы для того, чтобы промышленность развивалась.На ПМЭФ мы классически представлены стендом Москвы. В этом году он больше, чем в прошлом, по площади и по тем объектам, которые представлены, они высокотехнологичные. И более того, обязательно зайдите к нам на стенд Москвы. Там на креслах, на столах и на всем, что представлено, есть QR-коды, это произведено московскими промышленными предприятиями. Можете себе прикупить что-то. Там есть еще целый корнер "Москва", где московская легкая промышленность представила свое производство. Тоже по QR-коду можно приобрести себе классные, качественные, модные вещи. Я, честно говоря, себе пойду вечером что-нибудь куплю.

https://ria.ru/20250619/moskva-2023723647.html

https://ria.ru/20250618/garbuzov-2023672583.html

https://ria.ru/20250618/vozvraschenie-2023570318.html

https://realty.ria.ru/20250609/tsb-2021862435.html

https://ria.ru/20250523/stroitelstvo-2018686027.html

https://ria.ru/20250618/vuzy-moskvy-2023417014.html

https://ria.ru/20250310/moskva-2003998600.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

интервью, интервью - авторы, анатолий гарбузов, владимир путин, россия, москва, сергей собянин