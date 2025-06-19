https://ria.ru/20250619/garbuzov-2023724074.html
Гарбузов: предприятиям Москвы помогут укрепить информационную безопасность
Гарбузов: предприятиям Москвы помогут укрепить информационную безопасность - РИА Новости, 19.06.2025
Гарбузов: предприятиям Москвы помогут укрепить информационную безопасность
Московские власти предоставят столичному бизнесу современные отечественные инструменты обеспечения информационной безопасности; соответствующее соглашение... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T07:13:00+03:00
2025-06-19T07:13:00+03:00
2025-06-19T07:13:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
экономика
технологии
анатолий гарбузов
москва
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МОСКВА, 19 июн - РИА новости. Московские власти предоставят столичному бизнесу современные отечественные инструменты обеспечения информационной безопасности; соответствующее соглашение подписали на ПМЭФ-2025 министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов и генеральный директор ГК "Солар", вице-президент по информационной безопасности ПАО "Ростелеком" Игорь Ляпунов."Информационная безопасность промышленного сектора играет одну из ключевых ролей в обеспечении национальной безопасности. Она особенно актуальна в условиях растущей цифровизации производств и увеличения объема данных, обрабатываемой предприятиями каждый день. Инициатива города позволит промышленникам на базе столичного сервиса "Банк Технологий" повысить компетенции в области ИБ и обеспечить надежную защиту корпоративных ресурсов, технологических процессов, конфиденциальных данных и персональной информации от киберугроз", – привели в пресс-службе ДИПП слова Гарбузова.В рамках сотрудничества стороны будут информировать московские компании о новейших комплексных решениях в области ИБ, будет организована их апробация. Запланированы также мероприятия для развития теоретических и практических навыков в этой области для сотрудников промпредприятий города.Как отметили в пресс-службе, в 2024 году в сервис "Банк Технологий" были включены девять ИБ-решений ГК "Солар" для бизнеса и госсектора. "В Москве сосредоточены наиболее крупные и значимые компании, федеральные ведомства и управляющие центры объектов критической информационной инфраструктуры, которые ежедневно отражают самый мощный поток кибератак в России. Многие из этих организаций находятся под защитой ГК "Солар", – сообщил, в свою очередь, Ляпунов."Банк Технологий" – бесплатный сервис Москвы, который помогает в кратчайшие сроки подбирать высокотехнологичные инструменты и инновационные IT-решения для цифровизации и автоматизации производства, управления жизненным циклом продукции, информационной безопасности. В онлайн-реестре представлено свыше 530 проверенных отечественных разработок.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, анатолий гарбузов, москва
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Экономика, Технологии, Анатолий Гарбузов, Москва
Гарбузов: предприятиям Москвы помогут укрепить информационную безопасность
Гарбузов: бизнесу Москвы предоставят инструменты обеспечения информбезопасности
МОСКВА, 19 июн - РИА новости. Московские власти предоставят столичному бизнесу современные отечественные инструменты обеспечения информационной безопасности; соответствующее соглашение подписали на ПМЭФ-2025 министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов и генеральный директор ГК "Солар", вице-президент по информационной безопасности ПАО "Ростелеком" Игорь Ляпунов.
«
"Информационная безопасность промышленного сектора играет одну из ключевых ролей в обеспечении национальной безопасности. Она особенно актуальна в условиях растущей цифровизации производств и увеличения объема данных, обрабатываемой предприятиями каждый день. Инициатива города позволит промышленникам на базе столичного сервиса "Банк Технологий" повысить компетенции в области ИБ и обеспечить надежную защиту корпоративных ресурсов, технологических процессов, конфиденциальных данных и персональной информации от киберугроз", – привели в пресс-службе ДИПП слова Гарбузова.
В рамках сотрудничества стороны будут информировать московские компании о новейших комплексных решениях в области ИБ, будет организована их апробация. Запланированы также мероприятия для развития теоретических и практических навыков в этой области для сотрудников промпредприятий города.
Как отметили в пресс-службе, в 2024 году в сервис "Банк Технологий" были включены девять ИБ-решений ГК "Солар" для бизнеса и госсектора. "В Москве
сосредоточены наиболее крупные и значимые компании, федеральные ведомства и управляющие центры объектов критической информационной инфраструктуры, которые ежедневно отражают самый мощный поток кибератак в России
. Многие из этих организаций находятся под защитой ГК "Солар", – сообщил, в свою очередь, Ляпунов.
"Банк Технологий" – бесплатный сервис Москвы, который помогает в кратчайшие сроки подбирать высокотехнологичные инструменты и инновационные IT-решения для цифровизации и автоматизации производства, управления жизненным циклом продукции, информационной безопасности. В онлайн-реестре представлено свыше 530 проверенных отечественных разработок.