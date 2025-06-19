Рейтинг@Mail.ru
Гарбузов: предприятиям Москвы помогут укрепить информационную безопасность - РИА Новости, 19.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
07:13 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/garbuzov-2023724074.html
Гарбузов: предприятиям Москвы помогут укрепить информационную безопасность
Гарбузов: предприятиям Москвы помогут укрепить информационную безопасность - РИА Новости, 19.06.2025
Гарбузов: предприятиям Москвы помогут укрепить информационную безопасность
Московские власти предоставят столичному бизнесу современные отечественные инструменты обеспечения информационной безопасности; соответствующее соглашение... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T07:13:00+03:00
2025-06-19T07:13:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
экономика
технологии
анатолий гарбузов
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023723836_0:289:3001:1977_1920x0_80_0_0_8b27961f19da2cdf09989e1a7aa04d3d.jpg
МОСКВА, 19 июн - РИА новости. Московские власти предоставят столичному бизнесу современные отечественные инструменты обеспечения информационной безопасности; соответствующее соглашение подписали на ПМЭФ-2025 министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов и генеральный директор ГК "Солар", вице-президент по информационной безопасности ПАО "Ростелеком" Игорь Ляпунов."Информационная безопасность промышленного сектора играет одну из ключевых ролей в обеспечении национальной безопасности. Она особенно актуальна в условиях растущей цифровизации производств и увеличения объема данных, обрабатываемой предприятиями каждый день. Инициатива города позволит промышленникам на базе столичного сервиса "Банк Технологий" повысить компетенции в области ИБ и обеспечить надежную защиту корпоративных ресурсов, технологических процессов, конфиденциальных данных и персональной информации от киберугроз", – привели в пресс-службе ДИПП слова Гарбузова.В рамках сотрудничества стороны будут информировать московские компании о новейших комплексных решениях в области ИБ, будет организована их апробация. Запланированы также мероприятия для развития теоретических и практических навыков в этой области для сотрудников промпредприятий города.Как отметили в пресс-службе, в 2024 году в сервис "Банк Технологий" были включены девять ИБ-решений ГК "Солар" для бизнеса и госсектора. "В Москве сосредоточены наиболее крупные и значимые компании, федеральные ведомства и управляющие центры объектов критической информационной инфраструктуры, которые ежедневно отражают самый мощный поток кибератак в России. Многие из этих организаций находятся под защитой ГК "Солар", – сообщил, в свою очередь, Ляпунов."Банк Технологий" – бесплатный сервис Москвы, который помогает в кратчайшие сроки подбирать высокотехнологичные инструменты и инновационные IT-решения для цифровизации и автоматизации производства, управления жизненным циклом продукции, информационной безопасности. В онлайн-реестре представлено свыше 530 проверенных отечественных разработок.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023723836_105:0:2772:2000_1920x0_80_0_0_ef576bb0337c4bfb2a868234c673328f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, анатолий гарбузов, москва
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Экономика, Технологии, Анатолий Гарбузов, Москва
Гарбузов: предприятиям Москвы помогут укрепить информационную безопасность

Гарбузов: бизнесу Москвы предоставят инструменты обеспечения информбезопасности

© Фото предоставлено пресс-службой ДИПППредприятиям Москвы помогут укрепить информационную безопасность
Предприятиям Москвы помогут укрепить информационную безопасность - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© Фото предоставлено пресс-службой ДИПП
Предприятиям Москвы помогут укрепить информационную безопасность
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 июн - РИА новости. Московские власти предоставят столичному бизнесу современные отечественные инструменты обеспечения информационной безопасности; соответствующее соглашение подписали на ПМЭФ-2025 министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов и генеральный директор ГК "Солар", вице-президент по информационной безопасности ПАО "Ростелеком" Игорь Ляпунов.
«
"Информационная безопасность промышленного сектора играет одну из ключевых ролей в обеспечении национальной безопасности. Она особенно актуальна в условиях растущей цифровизации производств и увеличения объема данных, обрабатываемой предприятиями каждый день. Инициатива города позволит промышленникам на базе столичного сервиса "Банк Технологий" повысить компетенции в области ИБ и обеспечить надежную защиту корпоративных ресурсов, технологических процессов, конфиденциальных данных и персональной информации от киберугроз", – привели в пресс-службе ДИПП слова Гарбузова.
В рамках сотрудничества стороны будут информировать московские компании о новейших комплексных решениях в области ИБ, будет организована их апробация. Запланированы также мероприятия для развития теоретических и практических навыков в этой области для сотрудников промпредприятий города.
Как отметили в пресс-службе, в 2024 году в сервис "Банк Технологий" были включены девять ИБ-решений ГК "Солар" для бизнеса и госсектора. "В Москве сосредоточены наиболее крупные и значимые компании, федеральные ведомства и управляющие центры объектов критической информационной инфраструктуры, которые ежедневно отражают самый мощный поток кибератак в России. Многие из этих организаций находятся под защитой ГК "Солар", – сообщил, в свою очередь, Ляпунов.
"Банк Технологий" – бесплатный сервис Москвы, который помогает в кратчайшие сроки подбирать высокотехнологичные инструменты и инновационные IT-решения для цифровизации и автоматизации производства, управления жизненным циклом продукции, информационной безопасности. В онлайн-реестре представлено свыше 530 проверенных отечественных разработок.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыЭкономикаТехнологииАнатолий ГарбузовМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала