https://ria.ru/20250619/garbuzov--2023805497.html

Гарбузов рассказал о росте промышленного производства в Москве

Гарбузов рассказал о росте промышленного производства в Москве - РИА Новости, 19.06.2025

Гарбузов рассказал о росте промышленного производства в Москве

Рост промышленного производства фиксируют в Москве, за 5 лет промпроизводство удвоилось, а объем производства обрабатывающих отраслей увеличился в 2,3 раза,... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T09:49:00+03:00

2025-06-19T09:49:00+03:00

2025-06-19T09:49:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Рост промышленного производства фиксируют в Москве, за 5 лет промпроизводство удвоилось, а объем производства обрабатывающих отраслей увеличился в 2,3 раза, заявил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ-2025 министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов. "Москва - это исторически один из крупнейших центров промышленного производства в России, и город всесторонне поддерживает развитие промышленности на территории города. Подчеркну, мы видим, что промышленность год от года растет, а ключевым показателем роста является индекс промышленного производства. В 2024 году ИПП обрабатывающих отраслей вырос на 17,8% по сравнению с 2023 годом", - рассказал Гарбузов. Он отметил, что за пять лет промпроизводство удвоилось, объём производства обрабатывающих отраслей увеличился в 2,3 раза, в частности, выпуск одежды вырос более чем в 58 раз, машин и оборудования – в 7,5 раза, оптики и электроники – более чем в 5 раз, медизделий – более чем в 3 раза. "Я бы не стал пока прогнозировать рекорды, однако мы прогнозируем определенный стабильный рост. У нас есть намеченные планы по развитию промышленности и особой экономической зоны, по созданию новой промышленной инфраструктуры. Благодаря этому мы и надеемся, что индекс промышленного производства будет и дальше расти. И главное, будет расти качество, и при этом не расти стоимость той продукции, которая будет поставляться промышленными предприятиями на полки магазинов. Жители города будут как и раньше наслаждаться высококачественной доступной продукцией", - добавил глава департамента. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/garbuzov-2023791259.html

https://ria.ru/20250617/moskva-2023215481.html

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москва, россия, анатолий гарбузов, экономика