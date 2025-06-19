Рейтинг@Mail.ru
Гарбузов рассказал о росте промышленного производства в Москве - РИА Новости, 19.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ПМЭФ-2025
 
09:49 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/garbuzov--2023805497.html
Гарбузов рассказал о росте промышленного производства в Москве
Гарбузов рассказал о росте промышленного производства в Москве - РИА Новости, 19.06.2025
Гарбузов рассказал о росте промышленного производства в Москве
Рост промышленного производства фиксируют в Москве, за 5 лет промпроизводство удвоилось, а объем производства обрабатывающих отраслей увеличился в 2,3 раза,... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T09:49:00+03:00
2025-06-19T09:49:00+03:00
москва
россия
анатолий гарбузов
экономика
пмэф-2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1958906250_0:50:3000:1738_1920x0_80_0_0_b1fa970757a89a950aec62b617af86cd.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Рост промышленного производства фиксируют в Москве, за 5 лет промпроизводство удвоилось, а объем производства обрабатывающих отраслей увеличился в 2,3 раза, заявил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ-2025 министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов. "Москва - это исторически один из крупнейших центров промышленного производства в России, и город всесторонне поддерживает развитие промышленности на территории города. Подчеркну, мы видим, что промышленность год от года растет, а ключевым показателем роста является индекс промышленного производства. В 2024 году ИПП обрабатывающих отраслей вырос на 17,8% по сравнению с 2023 годом", - рассказал Гарбузов. Он отметил, что за пять лет промпроизводство удвоилось, объём производства обрабатывающих отраслей увеличился в 2,3 раза, в частности, выпуск одежды вырос более чем в 58 раз, машин и оборудования – в 7,5 раза, оптики и электроники – более чем в 5 раз, медизделий – более чем в 3 раза. "Я бы не стал пока прогнозировать рекорды, однако мы прогнозируем определенный стабильный рост. У нас есть намеченные планы по развитию промышленности и особой экономической зоны, по созданию новой промышленной инфраструктуры. Благодаря этому мы и надеемся, что индекс промышленного производства будет и дальше расти. И главное, будет расти качество, и при этом не расти стоимость той продукции, которая будет поставляться промышленными предприятиями на полки магазинов. Жители города будут как и раньше наслаждаться высококачественной доступной продукцией", - добавил глава департамента. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/garbuzov-2023791259.html
https://ria.ru/20250617/moskva-2023215481.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1958906250_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_898c3c68cc588c224d7a6e28a9a898e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, анатолий гарбузов, экономика
Москва, Россия, Анатолий Гарбузов, Экономика, ПМЭФ-2025
Гарбузов рассказал о росте промышленного производства в Москве

Рост промышленного производства фиксируется в Москве

© Фото предоставлено департаментом инвестиционной и промышленной политикиАнатолий Гарбузов
Анатолий Гарбузов - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© Фото предоставлено департаментом инвестиционной и промышленной политики
Анатолий Гарбузов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Рост промышленного производства фиксируют в Москве, за 5 лет промпроизводство удвоилось, а объем производства обрабатывающих отраслей увеличился в 2,3 раза, заявил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ-2025 министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов.
"Москва - это исторически один из крупнейших центров промышленного производства в России, и город всесторонне поддерживает развитие промышленности на территории города. Подчеркну, мы видим, что промышленность год от года растет, а ключевым показателем роста является индекс промышленного производства. В 2024 году ИПП обрабатывающих отраслей вырос на 17,8% по сравнению с 2023 годом", - рассказал Гарбузов.
Анатолий Гарбузов - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Гарбузов рассказал о росте экспорта московской продукции приборостроения
08:52
Он отметил, что за пять лет промпроизводство удвоилось, объём производства обрабатывающих отраслей увеличился в 2,3 раза, в частности, выпуск одежды вырос более чем в 58 раз, машин и оборудования – в 7,5 раза, оптики и электроники – более чем в 5 раз, медизделий – более чем в 3 раза.
"Я бы не стал пока прогнозировать рекорды, однако мы прогнозируем определенный стабильный рост. У нас есть намеченные планы по развитию промышленности и особой экономической зоны, по созданию новой промышленной инфраструктуры. Благодаря этому мы и надеемся, что индекс промышленного производства будет и дальше расти. И главное, будет расти качество, и при этом не расти стоимость той продукции, которая будет поставляться промышленными предприятиями на полки магазинов. Жители города будут как и раньше наслаждаться высококачественной доступной продукцией", - добавил глава департамента.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Производство аксессуаров в Москве - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Гарбузов: в Москве растет производство аксессуаров
17 июня, 07:13
 
ПМЭФ-2025МоскваРоссияАнатолий ГарбузовЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала