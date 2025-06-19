https://ria.ru/20250619/garbuzov--2023799357.html

Гарбузов рассказал о планах развития промышленной инфраструктуры в Москве

Гарбузов рассказал о планах развития промышленной инфраструктуры в Москве - РИА Новости, 19.06.2025

Гарбузов рассказал о планах развития промышленной инфраструктуры в Москве

Более 500 тысяч квадратных метров промышленной инфраструктуры планируют ввести в Москве в этом году, заявил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ министр... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T09:24:00+03:00

2025-06-19T09:24:00+03:00

2025-06-19T09:24:00+03:00

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анатолий гарбузов

москва

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Более 500 тысяч квадратных метров промышленной инфраструктуры планируют ввести в Москве в этом году, заявил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов. "У нас есть ряд площадок особой экономической зоны "Технополис Москва", на которой мы активно строим как промышленную инфраструктуру для абсолютно разных резидентов, так и конкретные заводы для крупных компаний. Так, в этом году у нас планируется ввод более 500 тысяч квадратных метров промышленной инфраструктуры", - рассказал Гарбузов. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/garbuzov-2023791259.html

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анатолий гарбузов, москва, экономика