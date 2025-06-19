https://ria.ru/20250619/garbuzov--2023799357.html
Гарбузов рассказал о планах развития промышленной инфраструктуры в Москве
Гарбузов рассказал о планах развития промышленной инфраструктуры в Москве - РИА Новости, 19.06.2025
Гарбузов рассказал о планах развития промышленной инфраструктуры в Москве
Более 500 тысяч квадратных метров промышленной инфраструктуры планируют ввести в Москве в этом году, заявил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ министр... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T09:24:00+03:00
2025-06-19T09:24:00+03:00
2025-06-19T09:24:00+03:00
пмэф-2025
анатолий гарбузов
москва
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1958906250_0:50:3000:1738_1920x0_80_0_0_b1fa970757a89a950aec62b617af86cd.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Более 500 тысяч квадратных метров промышленной инфраструктуры планируют ввести в Москве в этом году, заявил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов. "У нас есть ряд площадок особой экономической зоны "Технополис Москва", на которой мы активно строим как промышленную инфраструктуру для абсолютно разных резидентов, так и конкретные заводы для крупных компаний. Так, в этом году у нас планируется ввод более 500 тысяч квадратных метров промышленной инфраструктуры", - рассказал Гарбузов. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/garbuzov-2023791259.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1958906250_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_898c3c68cc588c224d7a6e28a9a898e4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анатолий гарбузов, москва, экономика
ПМЭФ-2025, Анатолий Гарбузов, Москва, Экономика
Гарбузов рассказал о планах развития промышленной инфраструктуры в Москве
Более 500 тыс кв м промышленной инфраструктуры введут в ОЭЗ Москвы в этом году