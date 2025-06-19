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В России снимут полнометражный фильм "Ну, погоди!" - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
11:42 19.06.2025 (обновлено: 11:43 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/film-2023846243.html
В России снимут полнометражный фильм "Ну, погоди!"
В России снимут полнометражный фильм "Ну, погоди!" - РИА Новости, 19.06.2025
В России снимут полнометражный фильм "Ну, погоди!"
Телеканал НТВ, киностудия "Союзмультфильм" и Кинокомпания ТЕМП подписали соглашение о создании полнометражного художественного фильма "Ну погоди!" в рамках... РИА Новости, 19.06.2025
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юлиана слащева
союзмультфильм
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Телеканал НТВ, киностудия "Союзмультфильм" и Кинокомпания ТЕМП подписали соглашение о создании полнометражного художественного фильма "Ну погоди!" в рамках Петербургского международного экономического форума, выход картины запланирован на 2028 год, передает корреспондент РИА Новости. "Ну погоди!" – не просто мультфильм, любимый поколениями, это настоящее культурное наследие. Полнометражный художественный фильм по мотивам этого культового произведения, без сомнения, продолжит тренд на перезапуск советских мультфильмов и станет частью мультвселенной, где знакомые персонажи обретают новую жизнь", - сказал генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн. Он напомнил, что к российских кинематографистов уже был похожий опыт с романтической сказкой "Летучий корабль". А в 2021 году "Союзмультфильм" перезапустил серию мультфильмов "Ну, погоди! Каникулы". "Без сомнения, "Ну, погоди!" - один из самых любимых мультсериалов миллионов зрителей у нас в стране… Экранизация в формате игрового кино позволит раскрыть новые грани персонажей, а также познакомить с ними новые поколения зрителей", - отметила председатель Совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева. Первый выпуск мультфильма "Ну, погоди!" вышел на экраны в 1969 году в рамках мультипликационного альманаха "Весёлая карусель". Мультфильм входит в "золотую коллекцию" киностудии. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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тимур вайнштейн, юлиана слащева, союзмультфильм, нтв (телеканал)
ПМЭФ-2025, Тимур Вайнштейн, Юлиана Слащева, Союзмультфильм, НТВ (телеканал)
В России снимут полнометражный фильм "Ну, погоди!"

Телеканал НТВ, "Союзмультфильм" и кинокомпания "Темп" снимут фильм "Ну, погоди!"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМультфильм "Ну, погоди!"
Мультфильм Ну, погоди! - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Мультфильм "Ну, погоди!". Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Телеканал НТВ, киностудия "Союзмультфильм" и Кинокомпания ТЕМП подписали соглашение о создании полнометражного художественного фильма "Ну погоди!" в рамках Петербургского международного экономического форума, выход картины запланирован на 2028 год, передает корреспондент РИА Новости.
«
"Ну погоди!" – не просто мультфильм, любимый поколениями, это настоящее культурное наследие. Полнометражный художественный фильм по мотивам этого культового произведения, без сомнения, продолжит тренд на перезапуск советских мультфильмов и станет частью мультвселенной, где знакомые персонажи обретают новую жизнь", - сказал генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн.
Он напомнил, что к российских кинематографистов уже был похожий опыт с романтической сказкой "Летучий корабль". А в 2021 году "Союзмультфильм" перезапустил серию мультфильмов "Ну, погоди! Каникулы".
«
"Без сомнения, "Ну, погоди!" - один из самых любимых мультсериалов миллионов зрителей у нас в стране… Экранизация в формате игрового кино позволит раскрыть новые грани персонажей, а также познакомить с ними новые поколения зрителей", - отметила председатель Совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.
Первый выпуск мультфильма "Ну, погоди!" вышел на экраны в 1969 году в рамках мультипликационного альманаха "Весёлая карусель". Мультфильм входит в "золотую коллекцию" киностудии.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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В Москве привели в порядок дома, где жили актеры, озвучивавшие мультфильмы
7 июня, 10:00
 
ПМЭФ-2025Тимур ВайнштейнЮлиана СлащеваСоюзмультфильмНТВ (телеканал)
 
 
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