В России снимут полнометражный фильм "Ну, погоди!"
Телеканал НТВ, "Союзмультфильм" и кинокомпания "Темп" снимут фильм "Ну, погоди!"
Мультфильм "Ну, погоди!". Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Телеканал НТВ, киностудия "Союзмультфильм" и Кинокомпания ТЕМП подписали соглашение о создании полнометражного художественного фильма "Ну погоди!" в рамках Петербургского международного экономического форума, выход картины запланирован на 2028 год, передает корреспондент РИА Новости.
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"Ну погоди!" – не просто мультфильм, любимый поколениями, это настоящее культурное наследие. Полнометражный художественный фильм по мотивам этого культового произведения, без сомнения, продолжит тренд на перезапуск советских мультфильмов и станет частью мультвселенной, где знакомые персонажи обретают новую жизнь", - сказал генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн.
Он напомнил, что к российских кинематографистов уже был похожий опыт с романтической сказкой "Летучий корабль". А в 2021 году "Союзмультфильм" перезапустил серию мультфильмов "Ну, погоди! Каникулы".
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"Без сомнения, "Ну, погоди!" - один из самых любимых мультсериалов миллионов зрителей у нас в стране… Экранизация в формате игрового кино позволит раскрыть новые грани персонажей, а также познакомить с ними новые поколения зрителей", - отметила председатель Совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.
Первый выпуск мультфильма "Ну, погоди!" вышел на экраны в 1969 году в рамках мультипликационного альманаха "Весёлая карусель". Мультфильм входит в "золотую коллекцию" киностудии.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.