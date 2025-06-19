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Филимонов: завод по производству печатных плат построят на Вологодчине - РИА Новости, 19.06.2025
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Вологодская область
 
15:00 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/filimonov-2023925457.html
Филимонов: завод по производству печатных плат построят на Вологодчине
Филимонов: завод по производству печатных плат построят на Вологодчине - РИА Новости, 19.06.2025
Филимонов: завод по производству печатных плат построят на Вологодчине
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов и председатель совета директоров АО "Национальная Энергетическая Компания" ("НЭК") Дмитрий Филатов подписали... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T15:00:00+03:00
2025-06-19T15:00:00+03:00
вологодская область
вологодская область
георгий филимонов
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов и председатель совета директоров АО "Национальная Энергетическая Компания" ("НЭК") Дмитрий Филатов подписали соглашение о реализации инвестпроекта на полях Петербургского международного экономического форума, в области появится завод по производству электронных печатных плат, сообщает пресс-служба главы региона. "У особой экономической зоны промышленно-производственного типа “Вологодская” появился появится еще один резидент – ООО “Луч”, который создан при участии АО “НЭК”. В рамках соглашения построим здесь современное промышленное производство с первоначальным объемом инвестиций 5 миллиардов рублей и оснастим его оборудованием. Реализация проекта позволит создать более 450 новых рабочих мест, увеличить доходную часть областного бюджета, а также размер вложений в основной капитал региона. Благодарю руководство "НЭК" за готовность работать на благо Вологодской области, создавать здесь новые точки роста и повышать инвестиционную привлекательность нашей территории", – сказал Филимонов, его слова приводит пресс-служба. В разработке проекта принимали участие и специалисты ООО "Завод НАРТИС". Реализовать инвестиционный проект планируют в 2026-2028 годах. Будет построен завод по производству электронных печатных плат, которые используются в оборудовании и комплектующих для приборов учета электроэнергии, воды и газа, а также для предприятий энергетической отрасли страны. Сейчас особая экономическая зона "Вологодская" имеет уже 12 потенциальных резидентов. Это компании, планирующие, в том числе, производство мебели, подшипников, амальгамных ламп, металлургической продукции, домокомплектов, деревянных строительных материалов и котельного оборудования. По информации пресс-службы, к 2034 году общий объем выручки резидентов составит свыше 165 миллиардов рублей, а совокупный объем налоговых отчислений – 8,6 миллиарда рублей. Проекты принесут Вологодской области 788 рабочих мест, 100 из которых – высокопроизводительные.
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вологодская область, георгий филимонов
Вологодская область, Вологодская область, Георгий Филимонов
Филимонов: завод по производству печатных плат построят на Вологодчине

Филимонов: в Вологодской области будут производить печатные платы

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГеоргий Филимонов
Георгий Филимонов - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов и председатель совета директоров АО "Национальная Энергетическая Компания" ("НЭК") Дмитрий Филатов подписали соглашение о реализации инвестпроекта на полях Петербургского международного экономического форума, в области появится завод по производству электронных печатных плат, сообщает пресс-служба главы региона.
"У особой экономической зоны промышленно-производственного типа “Вологодская” появился появится еще один резидент – ООО “Луч”, который создан при участии АО “НЭК”. В рамках соглашения построим здесь современное промышленное производство с первоначальным объемом инвестиций 5 миллиардов рублей и оснастим его оборудованием. Реализация проекта позволит создать более 450 новых рабочих мест, увеличить доходную часть областного бюджета, а также размер вложений в основной капитал региона. Благодарю руководство "НЭК" за готовность работать на благо Вологодской области, создавать здесь новые точки роста и повышать инвестиционную привлекательность нашей территории", – сказал Филимонов, его слова приводит пресс-служба.
В разработке проекта принимали участие и специалисты ООО "Завод НАРТИС". Реализовать инвестиционный проект планируют в 2026-2028 годах. Будет построен завод по производству электронных печатных плат, которые используются в оборудовании и комплектующих для приборов учета электроэнергии, воды и газа, а также для предприятий энергетической отрасли страны.
Сейчас особая экономическая зона "Вологодская" имеет уже 12 потенциальных резидентов. Это компании, планирующие, в том числе, производство мебели, подшипников, амальгамных ламп, металлургической продукции, домокомплектов, деревянных строительных материалов и котельного оборудования. По информации пресс-службы, к 2034 году общий объем выручки резидентов составит свыше 165 миллиардов рублей, а совокупный объем налоговых отчислений – 8,6 миллиарда рублей. Проекты принесут Вологодской области 788 рабочих мест, 100 из которых – высокопроизводительные.
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