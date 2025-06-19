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Экс-премьер Молдавии обвинил власти страны в "растворении нации" - РИА Новости, 19.06.2025
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11:59 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/filat-2023852542.html
Экс-премьер Молдавии обвинил власти страны в "растворении нации"
Экс-премьер Молдавии обвинил власти страны в "растворении нации" - РИА Новости, 19.06.2025
Экс-премьер Молдавии обвинил власти страны в "растворении нации"
Экс-премьер Молдавии, лидер Либерально-демократической (ЛДПМ) партии Владимир Филат обвинил действующие власти в провале экономической политики и... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T11:59:00+03:00
2025-06-19T11:59:00+03:00
в мире
молдавия
владимир филат
майя санду
либерально-демократическая партия молдавии
оон
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КИШИНЕВ, 19 июн - РИА Новости. Экс-премьер Молдавии, лидер Либерально-демократической (ЛДПМ) партии Владимир Филат обвинил действующие власти в провале экономической политики и демографической катастрофе, заявив о "растворении нации в реальном времени", соответствующее заявление оппозиционер сделал в своем блоге. Согласно данным Национального бюро статистики Молдавии, за последние 10 лет население Молдавии сократилось примерно на 14%, достигнув около 2,4 миллиона человек. Основными причинами называют не только естественную убыль (смертность превышает рождаемость), но и массовую эмиграцию — за последние годы из страны уехали сотни тысяч граждан, преимущественно молодёжь трудоспособного возраста. По официальным оценкам ООН, число мигрантов достигает около 860 тысяч человек. Преимущественно уезжают люди молодого и трудоспособного возраста: 20–39 лет — около 39%, лица до 19 лет — 26% эмигрантов. "Сегодня нас на 142 человека меньше, чем вчера, 27 ушли навсегда — потому что умерло больше, чем родилось, 115 уехали из страны — скорее всего, навсегда. Это — растворение нации в реальном времени, на глазах у правительства, которое... живет в социальных сетях. И если мы не проснёмся, от нас останется лишь забытое досье в архивах ООН, под рубрикой: "Народы, исчезнувшие из-за некомпетентности и равнодушия", - написал лидер ЛДПМ в своем Telegram-канале. Экс-премьер привел также данные, свидетельствующие о затяжном экономическом кризисе, который усугубился при правлении партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент страны Майя Санду. "Страна всё глубже погружается в экономический кризис, в то время как правительство ПДС продолжает имитировать реформы, делать фотографии на саммитах и игнорировать реальную катастрофу в экономике. Официальные данные ясно подтверждают этот экономический крах Экспорт находится в свободном падении уже 26 месяцев, а в 2025 году достиг самого низкого уровня по отношению к ВВП за всю историю страны — всего 18,8%". "Дефицит торгового баланса достиг исторического рекорда — 6,1 миллиарда долларов", - отметил политик, добавив, что "правительство превратилось в простого кассира Европейского союза". Филат подчеркнул, что в 2024 году было потеряно 33 тысячи рабочих мест и тенденция продолжается. "Население сократилось на 42 000 человек всего за один год. Молодёжь уезжает из страны. Половины молодого поколения Молдовы больше нет дома, нет в стране. Речь идёт уже не только о внешней торговле. Мы наблюдаем крах экономики и постепенное исчезновение народа", - подытожил экс-премьер. Филат занимал пост премьер-министра Молдавии в 2009-2013 годах и является одним из лидеров оппозиции. Вопросы демографического кризиса и экономических проблем остаются актуальными для республики на фоне массовой трудовой миграции и политической нестабильности. Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
https://ria.ru/20250602/moldaviya-2020442312.html
https://ria.ru/20250619/moldaviya-2023814233.html
https://ria.ru/20250317/kollaps-2005491767.html
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в мире, молдавия, владимир филат, майя санду, либерально-демократическая партия молдавии, оон
В мире, Молдавия, Владимир Филат, Майя Санду, Либерально-демократическая партия Молдавии, ООН
Экс-премьер Молдавии обвинил власти страны в "растворении нации"

Экс-премьер Молдавии Филат заявил о растворении нации в реальном времени

© Sputnik / Miroslav RotariВлад Филат
Влад Филат - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© Sputnik / Miroslav Rotari
Влад Филат. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 19 июн - РИА Новости. Экс-премьер Молдавии, лидер Либерально-демократической (ЛДПМ) партии Владимир Филат обвинил действующие власти в провале экономической политики и демографической катастрофе, заявив о "растворении нации в реальном времени", соответствующее заявление оппозиционер сделал в своем блоге.
Согласно данным Национального бюро статистики Молдавии, за последние 10 лет население Молдавии сократилось примерно на 14%, достигнув около 2,4 миллиона человек. Основными причинами называют не только естественную убыль (смертность превышает рождаемость), но и массовую эмиграцию — за последние годы из страны уехали сотни тысяч граждан, преимущественно молодёжь трудоспособного возраста. По официальным оценкам ООН, число мигрантов достигает около 860 тысяч человек. Преимущественно уезжают люди молодого и трудоспособного возраста: 20–39 лет — около 39%, лица до 19 лет — 26% эмигрантов.
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"Сегодня нас на 142 человека меньше, чем вчера, 27 ушли навсегда — потому что умерло больше, чем родилось, 115 уехали из страны — скорее всего, навсегда. Это — растворение нации в реальном времени, на глазах у правительства, которое... живет в социальных сетях. И если мы не проснёмся, от нас останется лишь забытое досье в архивах ООН, под рубрикой: "Народы, исчезнувшие из-за некомпетентности и равнодушия", - написал лидер ЛДПМ в своем Telegram-канале.
Экс-премьер привел также данные, свидетельствующие о затяжном экономическом кризисе, который усугубился при правлении партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент страны Майя Санду. "Страна всё глубже погружается в экономический кризис, в то время как правительство ПДС продолжает имитировать реформы, делать фотографии на саммитах и игнорировать реальную катастрофу в экономике. Официальные данные ясно подтверждают этот экономический крах Экспорт находится в свободном падении уже 26 месяцев, а в 2025 году достиг самого низкого уровня по отношению к ВВП за всю историю страны — всего 18,8%". "Дефицит торгового баланса достиг исторического рекорда — 6,1 миллиарда долларов", - отметил политик, добавив, что "правительство превратилось в простого кассира Европейского союза".
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10:31
Филат подчеркнул, что в 2024 году было потеряно 33 тысячи рабочих мест и тенденция продолжается. "Население сократилось на 42 000 человек всего за один год. Молодёжь уезжает из страны. Половины молодого поколения Молдовы больше нет дома, нет в стране. Речь идёт уже не только о внешней торговле. Мы наблюдаем крах экономики и постепенное исчезновение народа", - подытожил экс-премьер.
Филат занимал пост премьер-министра Молдавии в 2009-2013 годах и является одним из лидеров оппозиции. Вопросы демографического кризиса и экономических проблем остаются актуальными для республики на фоне массовой трудовой миграции и политической нестабильности.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
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