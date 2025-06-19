https://ria.ru/20250619/fedorischev-2024034034.html
Федорищев подписал соглашение о развитии инновационной инфраструктуры
Федорищев подписал соглашение о развитии инновационной инфраструктуры - РИА Новости, 19.06.2025
Федорищев подписал соглашение о развитии инновационной инфраструктуры
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на Петербургском международном экономическом форуме подписал соглашение с компанией "Иннопрактика" и АНО... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T19:38:00+03:00
2025-06-19T19:38:00+03:00
2025-06-19T20:28:00+03:00
самарская область
вячеслав федорищев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на Петербургском международном экономическом форуме подписал соглашение с компанией "Иннопрактика" и АНО "Инновационный инжиниринговый центр" о развитии инновационной инфраструктуры региона, сообщили в пресс-службе правительства Самарской области. "Компания "Иннопрактика" и АНО "Инновационный инжиниринговый центр" подписали соглашение о сотрудничестве с Самарской областью. Соглашение о сотрудничестве направлено на развитие в Самарской области промышленного и инновационного секторов экономики, в том числе импортозамещения", - говорится в сообщении правительства региона. Федорищев отметил, что подписанное в рамках ПМЭФ соглашение откроет новые возможности для совместной работы над развитием инновационной инфраструктуры региона. "Мы будем стимулировать высокотехнологичные производства, укреплять научный и кадровый потенциал, а также налаживать сотрудничество между участниками процесса импортозамещения в ключевых отраслях российской экономики. Также будем вместе повышать осведомленность представителей промышленности, науки и инновационной инфраструктуры нашего региона о сервисах и инструментах поддержки, которые предоставляют компания "Иннопрактика" и "Инновационный инжиниринговый центр", – подчеркнул губернатор. "Инновационный инжиниринговый центр" занимается внедрением механизма "доращивания" в партнерстве с крупными корпорациями. Данный механизм применяется в государственной грантовой программе, которая стала важнейшим элементом импортозамещения и повышения технологического суверенитета отечественной промышленности. Соглашение позволит закрепить текущую работу АНО "Инновационный инжиниринговый центр" и АНО "Центр поддержки инжиниринга и инноваций" с Самарской областью по проектам импортозамещения и грантовой программы "доращивания" технологических компаний, а также в рамках работы комиссии Госсовета РФ по направлению "Промышленность". "Надеемся, что наше сотрудничество поможет укрепить промышленный потенциал региона и будет способствовать созданию продуктов и технологических решений в интересах бизнеса с целью формирования опережающего спроса на отечественную инновационную продукцию и услуги", - приводит пресс-служба "Иннопрактики" слова первого заместителя гендиректора компании "Иннопрактика", общественного омбудсмена в сфере защиты прав высокотехнологичных компаний-лидеров Натальи Поповой.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/fedorischev-2024000045.html
https://ria.ru/20250619/samara-2023892558.html
https://ria.ru/20250619/tolyattiazot-2023949983.html
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самарская область, вячеслав федорищев
Самарская область, Вячеслав Федорищев
Федорищев подписал соглашение о развитии инновационной инфраструктуры
Федорищев подписал соглашение о развитии инфраструктуры в Самарской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на Петербургском международном экономическом форуме подписал соглашение с компанией "Иннопрактика" и АНО "Инновационный инжиниринговый центр" о развитии инновационной инфраструктуры региона, сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.
"Компания "Иннопрактика" и АНО "Инновационный инжиниринговый центр" подписали соглашение о сотрудничестве с Самарской областью. Соглашение о сотрудничестве направлено на развитие в Самарской области промышленного и инновационного секторов экономики, в том числе импортозамещения", - говорится в сообщении правительства региона.
Федорищев отметил, что подписанное в рамках ПМЭФ соглашение откроет новые возможности для совместной работы над развитием инновационной инфраструктуры региона.
"Мы будем стимулировать высокотехнологичные производства, укреплять научный и кадровый потенциал, а также налаживать сотрудничество между участниками процесса импортозамещения в ключевых отраслях российской экономики. Также будем вместе повышать осведомленность представителей промышленности, науки и инновационной инфраструктуры нашего региона о сервисах и инструментах поддержки, которые предоставляют компания "Иннопрактика" и "Инновационный инжиниринговый центр", – подчеркнул губернатор.
"Инновационный инжиниринговый центр" занимается внедрением механизма "доращивания" в партнерстве с крупными корпорациями. Данный механизм применяется в государственной грантовой программе, которая стала важнейшим элементом импортозамещения и повышения технологического суверенитета отечественной промышленности.
Соглашение позволит закрепить текущую работу АНО "Инновационный инжиниринговый центр" и АНО "Центр поддержки инжиниринга и инноваций" с Самарской областью по проектам импортозамещения и грантовой программы "доращивания" технологических компаний, а также в рамках работы комиссии Госсовета РФ по направлению "Промышленность".
"Надеемся, что наше сотрудничество поможет укрепить промышленный потенциал региона и будет способствовать созданию продуктов и технологических решений в интересах бизнеса с целью формирования опережающего спроса на отечественную инновационную продукцию и услуги", - приводит пресс-служба "Иннопрактики" слова первого заместителя гендиректора компании "Иннопрактика", общественного омбудсмена в сфере защиты прав высокотехнологичных компаний-лидеров Натальи Поповой.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.