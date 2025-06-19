https://ria.ru/20250619/fedorischev-2024000045.html

Федорищев подписал трехстороннее соглашение о развитии футбола в регионе

Федорищев подписал трехстороннее соглашение о развитии футбола в регионе - РИА Новости, 19.06.2025

Федорищев подписал трехстороннее соглашение о развитии футбола в регионе

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на Петербургском международном экономическом форуме подписал с Минспортом РФ и Российским футбольным союзом... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T17:50:00+03:00

2025-06-19T17:50:00+03:00

2025-06-19T17:50:00+03:00

самарская область

вячеслав федорищев

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на Петербургском международном экономическом форуме подписал с Минспортом РФ и Российским футбольным союзом соглашение о развитии футбола в регионе, сообщили в пресс-службе правительства Самарской области. "В четверг на полях ПМЭФ губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, министр спорта России Михаил Дегтярев и президент Российского футбольного союза Александр Дюков подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в развитии футбола в регионе", - говорится в сообщении правительства региона. Стороны планируют при участии региональной федерации футбола решать задачи по подготовке юных футболистов и игроков для профессиональных клубов региона. Также соглашение предполагает совершенствование инфраструктуры, кадровое обеспечение и проведение всероссийских и региональных соревнований среди детей и молодежи, школьных и дворовых команд. Футбол в Самарской области является самым массовым и популярным видом спорта, им регулярно занимаются более 82 тысяч человек. В регионе проводятся многочисленные соревнования для всех любителей этого вида спорта. В Российской премьер-лиге Самарскую область представляют два профессиональных клуба – "Крылья Советов" и "Акрон". При поддержке главы региона Вячеслава Федорищева большое внимание уделяется развитию материально-технической базы спорта. Так, в этом году в регионе будет построено 100 спортивных сооружений. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером.

https://ria.ru/20250619/samara-2023892558.html

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самарская область

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самарская область, вячеслав федорищев