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Выручка московской фармотрасли с 2019 года выросла в 3,3 раза - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
10:02 19.06.2025 (обновлено: 11:46 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/farmotrasl-2023806758.html
Выручка московской фармотрасли с 2019 года выросла в 3,3 раза
Выручка московской фармотрасли с 2019 года выросла в 3,3 раза - РИА Новости, 19.06.2025
Выручка московской фармотрасли с 2019 года выросла в 3,3 раза
Выручка московской фармотрасли с 2019 года выросла в 3,3 раза - до 154 миллиардов рублей, сообщил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ министр правительства... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T10:02:00+03:00
2025-06-19T11:46:00+03:00
пмэф-2025
анатолий гарбузов
россия
москва
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Выручка московской фармотрасли с 2019 года выросла в 3,3 раза - до 154 миллиардов рублей, сообщил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов. "Москва – один из ведущих индустриальных центров России с исторически значительным вкладом в развитие медицинской промышленности. В настоящее время более 300 столичных предприятий производят лекарственные средства, медицинскую технику и другие изделия. Фармацевтика в Москве растёт: выручка отрасли с 2019 года выросла в 3,3 раза — до 154 миллиардов рублей", - рассказал Гарбузов. По его словам, в особой экономической зоне работает фармацевтический кластер из 14 компаний, часть из них уже поставляет городу лекарства по офсетным контрактам. В общей сложности по офсетам московские фармпредприятия будут производить препараты по 134 международным непатентованным наименованиям, включая 49 ранее не выпускавшихся в России. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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анатолий гарбузов, россия, москва, экономика
ПМЭФ-2025, Анатолий Гарбузов, Россия, Москва, Экономика
Выручка московской фармотрасли с 2019 года выросла в 3,3 раза

Выручка московской фармотрасли с 2019 года выросла до 154 миллиардов рублей

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкМинистр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Анатолий Гарбузов на ПМЭФ-2025
Министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Анатолий Гарбузов на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
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Министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Анатолий Гарбузов на ПМЭФ-2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Выручка московской фармотрасли с 2019 года выросла в 3,3 раза - до 154 миллиардов рублей, сообщил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
«
"Москва – один из ведущих индустриальных центров России с исторически значительным вкладом в развитие медицинской промышленности. В настоящее время более 300 столичных предприятий производят лекарственные средства, медицинскую технику и другие изделия. Фармацевтика в Москве растёт: выручка отрасли с 2019 года выросла в 3,3 раза — до 154 миллиардов рублей", - рассказал Гарбузов.
По его словам, в особой экономической зоне работает фармацевтический кластер из 14 компаний, часть из них уже поставляет городу лекарства по офсетным контрактам. В общей сложности по офсетам московские фармпредприятия будут производить препараты по 134 международным непатентованным наименованиям, включая 49 ранее не выпускавшихся в России.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025Анатолий ГарбузовРоссияМоскваЭкономика
 
 
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