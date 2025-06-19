Выручка московской фармотрасли с 2019 года выросла в 3,3 раза
Выручка московской фармотрасли с 2019 года выросла до 154 миллиардов рублей
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкМинистр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Анатолий Гарбузов на ПМЭФ-2025
Министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Анатолий Гарбузов на ПМЭФ-2025
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Выручка московской фармотрасли с 2019 года выросла в 3,3 раза - до 154 миллиардов рублей, сообщил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
«
"Москва – один из ведущих индустриальных центров России с исторически значительным вкладом в развитие медицинской промышленности. В настоящее время более 300 столичных предприятий производят лекарственные средства, медицинскую технику и другие изделия. Фармацевтика в Москве растёт: выручка отрасли с 2019 года выросла в 3,3 раза — до 154 миллиардов рублей", - рассказал Гарбузов.
По его словам, в особой экономической зоне работает фармацевтический кластер из 14 компаний, часть из них уже поставляет городу лекарства по офсетным контрактам. В общей сложности по офсетам московские фармпредприятия будут производить препараты по 134 международным непатентованным наименованиям, включая 49 ранее не выпускавшихся в России.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Браверман: у ВЭБ.РФ есть основные инструменты финансирования фармотрасли
8 октября 2024, 16:59