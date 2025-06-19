https://ria.ru/20250619/evropa-2023837402.html

"Критическая стадия". СМИ раскрыли, что случилось с Европой из-за Украины

"Критическая стадия". СМИ раскрыли, что случилось с Европой из-за Украины - РИА Новости, 19.06.2025

"Критическая стадия". СМИ раскрыли, что случилось с Европой из-за Украины

Подстрекая Киев к продолжению боевых действий, европейские лидеры обрекают Украину и целый континент на развал, пишет бразильский аналитик Центра... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T11:22:00+03:00

2025-06-19T11:22:00+03:00

2025-06-19T11:22:00+03:00

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Подстрекая Киев к продолжению боевых действий, европейские лидеры обрекают Украину и целый континент на развал, пишет бразильский аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для Strategic Culture."Конфликт на Украине вступает в критическую стадию — не только для Киева, но и для Европы, которая, обманутая бессмысленными лозунгами и нереалистичными обещаниями, оказалась на геополитическом краю пропасти", — говорится в публикации.Автор статьи отметил, что европейские политики игнорируют военное истощение Украины и своей милитаристской стратегией все больше втягивают континент в экономический и политический упадок."Крах Украины не будет изолированным событием. Он будет зеркальным отражением стратегического краха Европы. Отказ взглянуть в лицо реальности — а именно, что переговорное решение с уступками России лучше полного уничтожения, — не только угрожает существованию украинского государства, но и втягивает Европу в экзистенциальный кризис. Континент, который когда-то считал себя хранителем либерального международного порядка, на наших глазах превращается в кладбище собственных иллюзий", — заключил Лейрос.Накануне президент Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств на ПМЭФ заявил о необходимости найти решение, которое не только положит конец конфликту на Украине, но и создаст условия для невозобновления такой ситуации на длительную перспективу. Российский лидер также отметил, что ситуация для Киева может еще ухудшиться, если он не будет договариваться.

https://ria.ru/20250619/evropa-2023780611.html

https://ria.ru/20250610/zelenskiy-2021886011.html

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