Рейтинг@Mail.ru
"Критическая стадия". СМИ раскрыли, что случилось с Европой из-за Украины - РИА Новости, 19.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:22 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/evropa-2023837402.html
"Критическая стадия". СМИ раскрыли, что случилось с Европой из-за Украины
"Критическая стадия". СМИ раскрыли, что случилось с Европой из-за Украины - РИА Новости, 19.06.2025
"Критическая стадия". СМИ раскрыли, что случилось с Европой из-за Украины
Подстрекая Киев к продолжению боевых действий, европейские лидеры обрекают Украину и целый континент на развал, пишет бразильский аналитик Центра... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T11:22:00+03:00
2025-06-19T11:22:00+03:00
в мире
европа
украина
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154760/28/1547602817_0:137:3077:1868_1920x0_80_0_0_7e58690cf379d624ffb62b18916b532a.jpg
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Подстрекая Киев к продолжению боевых действий, европейские лидеры обрекают Украину и целый континент на развал, пишет бразильский аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для Strategic Culture."Конфликт на Украине вступает в критическую стадию — не только для Киева, но и для Европы, которая, обманутая бессмысленными лозунгами и нереалистичными обещаниями, оказалась на геополитическом краю пропасти", — говорится в публикации.Автор статьи отметил, что европейские политики игнорируют военное истощение Украины и своей милитаристской стратегией все больше втягивают континент в экономический и политический упадок."Крах Украины не будет изолированным событием. Он будет зеркальным отражением стратегического краха Европы. Отказ взглянуть в лицо реальности — а именно, что переговорное решение с уступками России лучше полного уничтожения, — не только угрожает существованию украинского государства, но и втягивает Европу в экзистенциальный кризис. Континент, который когда-то считал себя хранителем либерального международного порядка, на наших глазах превращается в кладбище собственных иллюзий", — заключил Лейрос.Накануне президент Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств на ПМЭФ заявил о необходимости найти решение, которое не только положит конец конфликту на Украине, но и создаст условия для невозобновления такой ситуации на длительную перспективу. Российский лидер также отметил, что ситуация для Киева может еще ухудшиться, если он не будет договариваться.
https://ria.ru/20250619/evropa-2023780611.html
https://ria.ru/20250610/zelenskiy-2021886011.html
европа
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154760/28/1547602817_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_935730c42db8966a199982f73d7f2e61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, украина, россия
В мире, Европа, Украина, Россия
"Критическая стадия". СМИ раскрыли, что случилось с Европой из-за Украины

SC: Европа оказалась на краю пропасти из-за милитаристской позиции по Украине

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги европейских стран
Флаги европейских стран - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Флаги европейских стран. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Подстрекая Киев к продолжению боевых действий, европейские лидеры обрекают Украину и целый континент на развал, пишет бразильский аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для Strategic Culture.
"Конфликт на Украине вступает в критическую стадию — не только для Киева, но и для Европы, которая, обманутая бессмысленными лозунгами и нереалистичными обещаниями, оказалась на геополитическом краю пропасти", — говорится в публикации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Лучше смерть: европейцы признались в главном животном страхе перед Россией
08:00
Автор статьи отметил, что европейские политики игнорируют военное истощение Украины и своей милитаристской стратегией все больше втягивают континент в экономический и политический упадок.
"Крах Украины не будет изолированным событием. Он будет зеркальным отражением стратегического краха Европы. Отказ взглянуть в лицо реальности — а именно, что переговорное решение с уступками России лучше полного уничтожения, — не только угрожает существованию украинского государства, но и втягивает Европу в экзистенциальный кризис. Континент, который когда-то считал себя хранителем либерального международного порядка, на наших глазах превращается в кладбище собственных иллюзий", — заключил Лейрос.
Накануне президент Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств на ПМЭФ заявил о необходимости найти решение, которое не только положит конец конфликту на Украине, но и создаст условия для невозобновления такой ситуации на длительную перспективу. Российский лидер также отметил, что ситуация для Киева может еще ухудшиться, если он не будет договариваться.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Зеленский теперь будет горд и счастлив: СВО отменяется
10 июня, 08:00
 
В миреЕвропаУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала