https://ria.ru/20250619/evroaziya-2023951771.html

Симоньян поблагодарила Шора за создание АНО "Евразия"

Симоньян поблагодарила Шора за создание АНО "Евразия" - РИА Новости, 19.06.2025

Симоньян поблагодарила Шора за создание АНО "Евразия"

Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T16:02:00+03:00

2025-06-19T16:02:00+03:00

2025-06-19T16:02:00+03:00

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) поблагодарила лидера оппозиционного блока "Победа" за создание АНО "Евразия", обратясь к политику как к "идейному вдохновителю" проекта. Симоньян выступает модератором панельная сессия форума "Культурный код и евразийские ценности. Что мы оставим континенту?". "От взаимопроникновения наших культур (стран участников "Евразии" - ред.), наших языков, наших видений будущего зависит то, каким это будущее, собственно говоря, будет. Зависит то, будет ли, как сейчас происходит на Украине, или будет, как писала наша великая поэтесса Серебряного века, "Тишь да гладь, Божья благодать". Конечно, хотелось бы, чтобы второе. И в этом смысле, я в очередной раз хочу поблагодарить идейного вдохновителя этого проекта Илана Шора, который все это придумал, задумал и создал, и продолжает создавать условия для того, чтобы это вообще оказалось возможным", - сказала Симоньян в ходе ПМЭФ. Она также выразила надежду в том, что такое "взаимопроникновение культур и солидарность", которые прослеживаются в работе организации "Евразия" станут залогом счастливого будущего. "Я думаю, что, может быть, дети наши еще скажут спасибо, когда убедятся в том, что то, что мы в детстве называли "мир, дружба, жвачка", а сейчас, говоря сухим шершавым языком, мы называем "взаимопроникновение культур и солидарность" - что все это гарант счастливой, мирной жизни, интересной жизни, жизни, позволяющей знакомиться с разными культурами, с историей разных стран, с географией, путешествовать, дружить, влюбляться, рожать детей. Это залог вот такого самого будущего", - добавила Симоньян. Как сообщается на сайте проекта, АНО "Евразия" - это некоммерческая организация, которая реализует гуманитарные проекты, направленные на развитие межнационального общения. Одно из главных направлений АНО "Евразия" - поддержка школьников, студентов, молодых специалистов. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20241214/simonyan-1989260552.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, маргарита симоньян, илан шор, в мире