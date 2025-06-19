https://ria.ru/20250619/evraev-2023855177.html

Евраев: у женщин Ярославской области есть особая мотивация рожать до 25 лет

Евраев: у женщин Ярославской области есть особая мотивация рожать до 25 лет - РИА Новости, 19.06.2025

Евраев: у женщин Ярославской области есть особая мотивация рожать до 25 лет

Региональные меры поддержки в Ярославской области мотивируют женщин рожать, не откладывая материнство "на потом", сообщил РИА Новости губернатор региона Михаил... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T12:06:00+03:00

2025-06-19T12:06:00+03:00

2025-06-19T12:06:00+03:00

ярославская область

ярославская область

михаил евраев

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Региональные меры поддержки в Ярославской области мотивируют женщин рожать, не откладывая материнство "на потом", сообщил РИА Новости губернатор региона Михаил Евраев на площадке проходящего в Петербурге международного экономического форума. "У нас меры по демографии очень серьезные. И я сейчас говорю даже не о социальной поддержке, а о мотивации. Социальная поддержка – это одно, а стимулирование и мотивация – другое. Например, в нашем регионе, если рожаешь до 25 лет, получаешь 200 тысяч рублей. Рожаешь до 27 лет второго – получаешь еще 200 тысяч. За третьего и последующего до 29 лет – еще по 200 тысяч. То есть мы мотивируем женщин рожать в раннем возрасте очень красноречиво. И это ведь не просто деньги за ребенка – это средства на улучшение жилищных условий, на возможность для молодой семьи жить отдельно, что для многих очень важно. Это именно мотивация!" - подчеркнул губернатор. Однако для улучшения демографической ситуации мало стимулировать женщин рожать, а семьи – заводить больше детей. Важно также давать детям достойное образование, поддерживать талантливую молодежь и прилагать усилия к тому, чтобы молодые люди захотели остаться учиться и работать на своей малой Родине. И область делает для этого все необходимое, заверил Евраев.

https://ria.ru/20250619/evraev-2023854616.html

ярославская область

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ярославская область, михаил евраев