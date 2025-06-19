https://ria.ru/20250619/etalon-2023987922.html

Новые жилые комплексы построят в Вологодской области

Новые жилые комплексы построят в Вологодской области - РИА Новости, 19.06.2025

Новые жилые комплексы построят в Вологодской области

На Петербургском международном экономическом форуме правительство Вологодской области заключило соглашение с федеральной финансово-строительной компанией... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T17:30:00+03:00

2025-06-19T17:30:00+03:00

2025-06-19T17:30:00+03:00

вологодская область

вологодская область

георгий филимонов

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. На Петербургском международном экономическом форуме правительство Вологодской области заключило соглашение с федеральной финансово-строительной компанией "Эталон" о намерениях по строительству в регионе современных жилых комплексов, сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области. "Вологодская область расширяет сотрудничество с ведущими девелоперами страны: группа компаний "Эталон" рассматривает возможность реализации своих проектов в нашем регионе. В рамках подписанного соглашения компания уже прорабатывает планы по строительству на Вологодчине современных жилых комплексов", — приводит пресс-служба слова губернатора Вологодской области Георгия Филимонова Он добавил, что при этом 10% квартир в будущих домах девелопер обязуется передавать региону и муниципалитетам, что поможет обеспечить жильем особо нуждающихся в нем вологжан. "Создаем комфортные условия жизни и делаем все, чтобы наши земляки оставались, работали, создавали семьи и воспитывали детей здесь, на родной земле", — отметил он. По его инициативе на Вологодчине был принят областной закон, согласно которому строительным компаниям предоставляется земля без торгов – точно так же, как по процедуре масштабного адресного инвестиционного проекта. При этом застройщик обязан направить в собственность региона или муниципалитета 10% возводимых площадей, что позволит сократить число нуждающихся в жилье и поможет расселению работников бюджетной сферы на городских и сельских территориях. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/kompleks-2023926990.html

https://ria.ru/20250619/filimonov-2023925457.html

вологодская область

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вологодская область, георгий филимонов