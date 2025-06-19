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СМИ назвали ожидания Ермака гарантий безопасности от США абсурдными - РИА Новости, 19.06.2025
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23:07 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/ermak-2024062703.html
СМИ назвали ожидания Ермака гарантий безопасности от США абсурдными
СМИ назвали ожидания Ермака гарантий безопасности от США абсурдными - РИА Новости, 19.06.2025
СМИ назвали ожидания Ермака гарантий безопасности от США абсурдными
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак считал, что соглашение по минералам с США обеспечит киевскому режиму гарантии безопасности, подобная идея... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T23:07:00+03:00
2025-06-19T23:07:00+03:00
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак считал, что соглашение по минералам с США обеспечит киевскому режиму гарантии безопасности, подобная идея абсурдна, пишет издание Politico со ссылкой на источник. "Он (Ермак - ред.) думал, что соглашение по критическим минералам так важно для (президента США Дональда - ред.) Трампа, что Украина в обмен на него получит гарантии безопасности", - приводит издание слова своего собеседника. Источник охарактеризовал подобное мнение как "абсурдное". США и Украина 30 апреля подписали сделку об украинских природных ресурсах. Оно предусматривает, что Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине, при этом документ не содержит гарантий безопасности для киевского режима. По словам украинского премьера Дениса Шмыгаля, соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. Он отметил, что документ предполагает инвестирование в течение десяти лет в развитие Украины, а также получение киевским режимом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос американского руководства в фонд. Украинский парламентарий Ярослав Железняк уточнил, что соглашение Украины с США по ископаемым - бессрочное. По его словам, Украина по соглашению обязуется отчислять в инвестиционный фонд половину поступлений от новых лицензий на природные ресурсы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала соглашение между Киевом и Вашингтоном котом в мешке для депутатов Верховной рады: им повезет, если они увидят текст перед ратификацией. Она подчеркнула, что договоренность укладывается в общее русло колонизации Украины западными странами.
https://ria.ru/20250524/zelenskiy-2018861113.html
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украина, сша, россия, андрей ермак, владимир зеленский, денис шмыгаль, верховная рада украины, в мире
Украина, США, Россия, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль, Верховная Рада Украины, В мире
СМИ назвали ожидания Ермака гарантий безопасности от США абсурдными

Politico: Ермак считал, что ресурсная сделка даст Киеву гарантии безопасности

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАндрей Ермак
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Андрей Ермак. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак считал, что соглашение по минералам с США обеспечит киевскому режиму гарантии безопасности, подобная идея абсурдна, пишет издание Politico со ссылкой на источник.
"Он (Ермак - ред.) думал, что соглашение по критическим минералам так важно для (президента США Дональда - ред.) Трампа, что Украина в обмен на него получит гарантии безопасности", - приводит издание слова своего собеседника.
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Источник охарактеризовал подобное мнение как "абсурдное".
США и Украина 30 апреля подписали сделку об украинских природных ресурсах. Оно предусматривает, что Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине, при этом документ не содержит гарантий безопасности для киевского режима.
По словам украинского премьера Дениса Шмыгаля, соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. Он отметил, что документ предполагает инвестирование в течение десяти лет в развитие Украины, а также получение киевским режимом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос американского руководства в фонд.
Украинский парламентарий Ярослав Железняк уточнил, что соглашение Украины с США по ископаемым - бессрочное. По его словам, Украина по соглашению обязуется отчислять в инвестиционный фонд половину поступлений от новых лицензий на природные ресурсы.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала соглашение между Киевом и Вашингтоном котом в мешке для депутатов Верховной рады: им повезет, если они увидят текст перед ратификацией. Она подчеркнула, что договоренность укладывается в общее русло колонизации Украины западными странами.
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