https://ria.ru/20250619/ermak-2024050357.html

СМИ: визит главы офиса Зеленского в Вашингтон был катастрофой

СМИ: визит главы офиса Зеленского в Вашингтон был катастрофой - РИА Новости, 20.06.2025

СМИ: визит главы офиса Зеленского в Вашингтон был катастрофой

Визит главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака в Вашингтон в начале июня был катастрофой для Украины, сообщает газета Politico со ссылкой на источники. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-19T21:28:00+03:00

2025-06-19T21:28:00+03:00

2025-06-20T00:39:00+03:00

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Визит главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака в Вашингтон в начале июня был катастрофой для Украины, сообщает газета Politico со ссылкой на источники. "Этот визит был "катастрофой с точкой зрения Украины", — отмечает издание.Один из собеседников назвал Ермака "обузой" для Киева. По словам источников, во время визита в Вашингтон ему было крайне сложно добиться встречи с высокопоставленными чиновниками администрации главы Белого дома Дональда Трампа, а многие из знакомых с ситуацией и вовсе не понимали, зачем Ермак туда приехал."Советник Зеленского прибыл без четкой повестки дня, а реакция тех, с кем он встретился, была "Мы не знаем, зачем он здесь", - говорится в публикации. Отмечается, что встреча главы офиса Зеленского с госсекретарем США Марко Рубио была отменена в последний момент. Тем не менее он все-таки "наткнулся" на американского чиновника в коридоре. Ермаку также пришлось дожидаться встречи с главой аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс перед тем, как та ее все же отменила. При этом, продолжает Politico, офис вице-президента США Джей-Ди Вэнса вообще никак не отреагировал на просьбу украинской стороны а о встрече.В начале июня Ермак посетил Вашингтон в составе украинской делегации, которую возглавляла первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко. В группу также вошли представители украинского минобороны.Позже он написал в соцсети X, что в Вашингтоне встретился и провел переговоры с государственным секретарем США Марко Рубио, обсудив ситуацию на линии фронта и острую необходимость усиления поддержки противовоздушной обороны Украины.Депутат Верховной рады Александр Дубинский, в свою очередь, раскритиковал главу офиса Зеленского за то, что тот солгал о встрече с Рубио, которая не состоялась, указав на то, что украинские чиновники могут врать даже во время официальных визитов.

https://ria.ru/20250605/rada-2021074104.html

https://ria.ru/20250528/ermak-2019635122.html

https://ria.ru/20250614/zelenskiy-2022828534.html

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в мире, вашингтон (штат), сша, украина, андрей ермак, владимир зеленский, дональд трамп